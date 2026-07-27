Nézze meg, hogy Richard Hawley csatlakozik a Reverend & The Makershez a Tramlines színpadán a „Silence Is Talking” című filmben

Richard Hawley csatlakozott a Reverend And The Makershez a Tramlines Fesztivál színpadán a „Silence Is Talking” című műsorban – tekintse meg az alábbi felvételeket.

Hawley meglepetésszerűen fellépett a sheffieldi zenekar fellépése közben a Sarah Nulty nagyszínpadon a Sheffield Hillsborough Parkban vasárnap (július 26-án).

Az előadás során a frontember McClure érzelmes tisztelgést adott családjának, és így nyilatkozott a közönségnek: „A nevem Jon McClure. A néhai John McClure Snr. fia, aki mindig a Tramlines-hez szokott járni, mi ott álltunk.”

Rámutatott a színpad azon oldalára is, ahol édesanyja és bátyja álltak, és végigviharzott a „Nehézsúlyú világbajnok”, a „Hajvágás” és a „Heatwave in the Cold North” című filmeken, mielőtt befejezte a szettet egy Hawley-asszisztált „Silence Is Talking” című filmmel – amit alább meg is nézhet.

McClure a fesztivál után az Instagramon ezt írta: „Micsoda különleges pillanat. Az egész család együtt l. Köszönöm mindenkinek, aki szépeket mond a megjegyzésekben és megemlítésekben. Látjuk őket.”

Szintén felkiáltott „Sheffieldi testvéreinek”, Hawley-nak és K Dotnak, hogy felugrottak a színpadra a díszlethez.

Most sokkal inkább Sheffield, mint azt nézni, hogy a Reverend and the Makers előadja Richard Hawley utolsó dalát a Tramlinesben pic.twitter.com/L5MqWZTuo4 — Stephie (@veallbagsetlist) 2026. július 26

Reverend and the Makers at Tramlines 2026 játszott:

„bassline”

„Nyisd ki az ablakod”

'Hajvágás'

„Nehézsúlyú világbajnok”

'Shine the Light'

„Hőhullám a hideg északon”

„Ki az árnyékból”

„Azt mondta, hogy szeret engem”

„A csend beszél” (Richard Hawley-val)

A Reverend And The Makers nemrég megosztott nyolcadik stúdiókiadása, az 'Is This How Happiness Feels?' követi a banda 10 legjobb albumát, a 'Heatwave In The Cold North'-t, és látta, hogy egyesítik az „életigenlő lelket a kortárs lírai történetmeséléssel”.

„Ez az album személyes okok miatt a szerelem munkája volt, de örömteli diadalként jelent meg” – mondta McClure a lemezről májusban. „Könnyen ez a legjobb dolog, amit valaha csináltunk, és néhány embert meg is fog lepni.”

McClure korábban felfedte Julia Migenes hogy ADHD-t diagnosztizáltak nála, és rávilágított arra, hogy ez hogyan befolyásolta kreatív folyamatát.

Akkor azt mondta: „Jobban megértem magam. 24 éves koromban azt hittem, mindent tudok, és elmegyek Julia Migenes mindenről. A francba tudtam mindent. Visszatekintve arra, amikor elkezdtem az embereket, valószínűleg elég rosszul voltam karrierem nagy részében. Nem voltam jól lelkileg. Ha ehhez hozzávesszük a kábítószert, ráadásul a legjobb társam (Alex Turner), aki a világ legnagyobb bandájában van, és féltékeny volt rá, rossz keverék volt.”

Hozzátette: „Most már megértem magam, az ADHD olyan, mint egy különleges erő, amelyet korábban nem tudtam kihasználni. 42 éves vagyok, és olyan, mintha egészen mostanáig infantilisták lettem volna. Az én esetemben, mielőtt diagnosztizálták volna, az ADHD miatt sokkal tovább tartott, amíg felnövök és felelősséget vállalok. Most már úgy érzem, bármire képes vagyok.”

Más hírek szerint McClure-t a múlt hónapban jelentették be, mint a Sheffield FC új klubelnökét.