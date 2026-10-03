„Te jó ég”: Kathleen Turner reagál Michael Douglas bombajátékára a „Romancing the Stone” alatti titkos románcról

Michael Douglas egy új részletben árulta el emlékiratát Egy Helluva Ride hogy ő és Kathleen Turner titkos romantikus kapcsolatot ápoltak az 1984-es forgatás közben Romancing the Stoneés a színésznő reagál a kinyilatkoztatására.

A Végzetes vonzalom színész megosztott egy exkluzív részletet új memoárjából Emberek Csütörtökön azt írta, hogy akkori feleségével, Diandra Douglasszal különváltak, és „mindketten házasságon kívüli viszonyai voltak”. Azt írta, hogy „Kathleen és én keményen beleszerettünk egymásba, és elkezdtünk egy kapcsolatot”, és megfogadta, hogy a románcukat titokban tartják.

„Annyira erős volt a kémiám Kathleen Turnerrel, a közönség évek óta biztos volt abban, hogy a film készítése közben együtt éltünk. Mindketten tagadtuk. Romancing The Stone, A Nílus ékköve, A rózsák háborújaés még néhány évvel ezelőtti sajtó közben is A Kominsky-módszer” – mondta, és megjegyezte, hogy négy projekten dolgoztak együtt.

„A hivatalos történet a következőképpen zajlott: Igen, bevallottuk, csodálatos kémiánk volt. Igen, mindketten, ahogy Kathleen mondta, „szörnyű flörtölnivalók” voltunk, és igen, mindketten kísértésbe estünk, de soha semmi nem történt közöttünk” – írta Douglas a kivonat szerint. – Ez hazugság volt.

Turner pénteken válaszolt Douglas beismerésére. – Te jó ég, micsoda felhajtás volt valami 40 évvel ezelőtt! – írta közleményében a színésznő Emberek. „Imádom Michaelt, és alig várom, hogy élvezhessem a könyvet.”

A kétszeres Oscar-díjas kivonatának egy másik részében azt mondta, hogy 40 évig hazudtak a románcról, „hogy megvédjék a feleségemet és a fiamat”. Azt mondta, annyira titokban tartották a dolgokat, hogy Bob Zemeckis rendező és színésztársuk, Danny DeVito „nem tudtak róla”.

„Az igazság az, hogy a gyártás során Romancing the StoneKathleen és én nagyon beleszerettünk egymásba, és elkezdtünk kapcsolatba lépni” – írta Douglas. „Ez nem egy éjszakai ügy volt; ez természetesen abból adódott, hogy milyen szorosan dolgoztunk együtt, mekkora nyomás nehezedett ránk, mennyire tiszteltük és törődtünk egymással, és mennyire vonzódtunk egymáshoz. Mint a világon akkoriban a többi srácot, engem is oldalba döntött Kathleen…”

Douglas azt írta, hogy egy meghatározott látogatás során Diandra „gyanakvóvá vált”, beszélt Turnerrel, és „világossá tette neki, hogy még mindig házasok vagyunk”.

„Az ő véleménye a válásunk feltételeiről eltér az enyémtől. Ez Kathleennek szünetet adott. Nem akart beleavatkozni” – írta. – A látogatás után Kathleennel véget vetettünk a dolgoknak, és visszamentem Diandrához.