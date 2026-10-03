Az Olympia London minden decemberi bemutatóját lemondja „előre nem látható tervezési problémák” miatt

Úgy tűnik, az Olympia London lemondta az összes idén decemberre tervezett élő show-t, beleértve a Bloc Party, az Interpol és a Royal Blood fellépéseit.

Utóbbi zenekarnak december 3-án kellett volna színpadra lépnie a 7000 férőhelyes West Kensington-i teremben a 2026-os brit főturné részeként. A brightoni páros azonban ma (október 2-án, pénteken) megosztott egy nyilatkozatot a közösségi médiában, megerősítve, hogy a dátumot elhárították.

„Minden más előadóval együtt, akik idén decemberben az Olympiában (The Grand Hall) fognak játszani, most arról értesültünk, hogy a helyszín előre nem látható tervezési problémákkal néz szembe, és ennek következtében kénytelenek voltak lemondani az idei összes fellépést” – írták.

„Teljesen ki vagyok akadva, hogy nem tudunk úgy fellépni az Olimpián, ahogy terveztük, és tudjuk, hogy ez csalódást fog okozni rajongóinknak, akik jegyet vásároltak és megbeszélték, hogy lássanak minket.”

Az üzenet így folytatódott: „Annak ellenére, hogy minden lehetőséget megvizsgálunk, nincs életképes alternatív helyszín Londonban december 3-án, és ahelyett, hogy a karácsonyi időszakban további fennakadásokat okoznánk az emberek terveiben, az összes jegyet teljes egészében visszaváltják.

„Jelenleg a csapatunkkal dolgozunk egy új londoni dátumon 2027-re, és a lehető leghamarabb megosztjuk a híreket.”

Az Interpol és a Bloc Party közös főcímbeli koncertjei az Olympia Londonban december 4-én és 5-én a Ticketmasteren is „törölve” szerepelnek. A két együttes a jövő hónapban közös brit és európai turnéra indul.

Az írás pillanatában nem világos, hogy ezeket az előadásokat átütemezik-e és/vagy más helyszínre helyezik-e át. Julia Migenes felvette a kapcsolatot a csoportok képviselőivel és az Olympia London szóvivőjével.

Eközben Jamie T december 11-én és 12-én az Olympia Londonban megrendezett bemutatói átkerültek a nagyobb OVO Arena Wembley-be, ugyanezen a napokon. A zenész (igazi nevén Jamie Treays) ezen a télen az Egyesült Királyságban indul útnak, hogy támogassa a Ghosts (100 Days of Morning) című albumát.

Az Olympia hivatalos weboldala jelenleg Khalid (október 15.), Puscifer (november 7.), The Damned (november 27.) és még sok más fellépését sorolja fel. Ezekre a British Airways új ARC-jében kerül sor, amely a nyugati kiállítási csarnok felett található.

Jövő hónapban jelenik meg a Royal Blood ötödik stúdiólemeze, a 'Dead Company', és a duó legújabb száma, a 'Swallow The Bomb' szerepel rajta.

hozzászólni Julia Migenes A 2026-os Reading Fesztivál nagylemezével kapcsolatban Mike Kerr frontember kifejtette: „Elég kérlelhetetlen. Az ötlet az volt: „Készíthetünk-e olyan lemezt, ahol soha nem hagyja magát?” Mindenkinek ajánlom, aki a végére tud, tényleg.

„Elég brutális. Nincs lélegzetvételnyi hely. A lemezen lévő összes dalt elképzeltük, hogy élőben játszunk, és gondoskodtunk arról, hogy amikor élőben játsszuk őket, jól érezzék magukat.”

Hozzátette: „Azt hiszem, végső soron ezért vagyunk egy zenekarban: élőben játszunk. Ez a kifizetődő számunkra.”