Resident Evil: Zach Cregger „Evanouis” filmje brutálisan hátborzongató előzetest kapott – az év egyik legijesztőbb horrorja érkezhet

2026.05.03.

A rajongók hónapok óta találgatták, milyen irányt vesz a Resident Evil moziverzum következő nagy dobása, és most végre megérkezett a félelmetesen hatásos előzetes. A Zach Cregger nevével fémjelzett, állítólag „Evanouis” munkacímen jegyzett film rideg atmoszférát és feszes tempót ígér, miközben a sorozat örökségéhez hű marad. A képsorokban a jól ismert biotech-őrület és a nyers, testhorror-ízű feszültség egymásba fonódik, miközben a kamera a sejtetésre és a pszichológiai nyomásra épít.

„A félelem akkor a legerősebb, amikor nem látjuk, honnan jön.” – ez a gondolat mintha a trailer láthatatlan motorja lenne, amely csendes, mégis metsző élekkel húz be a történet sötét középpontjába.

Egy új név, régi árnyak

Zach Cregger a horror-közösségben a Barbarian váratlan és zsigeri sikerével vált fogalommá, és most ezt az érzékeny, subverzív megközelítést viszi át a franchise világába. A Resident Evil már sok arcát megmutatta a vásznon, de ritkán volt ennyire kézzelfogható a „mit nem mutatunk” ereje. A trailer sűrű, szemcsés képeivel és hideg hangkulisszájával azt jelzi, hogy a hangsúly a légkörre és az identitás-válságra helyeződik.

A „biotechnológia mint bűn” toposz itt személyesebb, intim tétet kap, ahol a test és az emlékezet széthullása válik fő mozgatórugóvá. A jól ismert vállalati paranoia és a laboratóriumi ajtók mögötti dolgok ezúttal nem csak háttér, hanem morális labirintus.

A trailer szívverése

A vágás ritmusa hideg, metronómszerű légzéssel diktál, amelyet néma terek és hirtelen hang-robbanások váltogatnak. A fényképezés sokat bíz árnyékra és sziluett-játékra, így minden lépés mögött ott feszül a „mi jön utána?” kérdése. A maszk- és effektmunka, még röpke villanások formájában is, organikus és nyugtalanító képi nyelvet sejtet.

Az előzetes nem leplezi le a nagy titkokat, mégis következetesen épít törékeny bizalomra a nézővel: épp annyit mutat, hogy a fantázia kitöltse a sötét réseket. Ez a fajta finom, türelmes ördögmunka különösen hatásos ebben az univerzumban.

Mit hozhat Cregger stílusa?

Cregger erőssége a szereplők apró, emberi repedéseiben rejlik, amelyeken át beáramlik a rémület. Ha ezt a fókuszt megtartja, a Resident Evil nem csupán szörny-revü lesz, hanem morálisan kihívó kamaradráma is. A „mi történik velünk, amikor a testünk a kísérlet terepe lesz?” kérdés több, mint zsáner-fogás: ez a történet szíve.

A humor és a horror kényes egyensúlya, amely a Barbarianben finoman megvillant, itt vélhetően visszafogottabb, pontosan adagolt szelep lehet. A cél láthatóan a kitartó, fokozódó szorítás, nem a kiszámítható „jump scare” tűzijáték.

A franchise öröksége

A Resident Evil öröksége kettős: ikonikus szörnyek és konok hangulat. Az új film akkor lehet igazán emlékezetes, ha nem csupán utal ezekre, hanem tovább is gondolja őket. A vállalati bűnrészesség, az eltorzult etika és a kontrollt vesztett labor valóságos, aktuális tükrök egy cinikus világban.

A sorozat központi kérdése mindig az volt: meddig mehet el az ember a megismerésért, és milyen árat fizet ezért? Ha a film képes ezt frissen, személyes tét mellett feltenni, akkor túlnő a puszta nosztalgián.

Miért hatásos az előzetes?

Kellően szűkszavú, mégis gazdag sejtetés -készlettel dolgozik.

-készlettel dolgozik. Erős, karakterközpontú fókuszt ígér , nem puszta attrakciót.

, nem puszta attrakciót. A testhorror és a vállalati thriller szálai szervesen fonódnak.

szálai szervesen fonódnak. A fény- és hangdizájn következetes szorongást épít.

épít. A műfaji elvárásokat okosan csavarja, nem tagadja.

Kérdések, amelyekre választ várunk

Milyen mélységben merül alá a film az Umbrella-mitológiába, és milyen új perspektívát kínál a jól ismert kulisszákra? Kapunk-e olyan karaktert, akinek személyes drámapontjai meg tudják tartani a néző figyelmét a végső rohamig? A trailer óvatosan lebegteti a nagyobb világ-tétet, de közben emberközeli fókuszt ígér.

Az is kulcskérdés, mennyire lesz merész a test- és lélektani horror aránykeveréke. Ha Cregger nem ijed meg a lassabban perzselő tempótól, a csúcspontok ütése a többszörösére nőhet. Ez a fajta dramaturgia ritkán hálás a marketingnek, de a moziban elementáris tud lenni.

Kilátások és elvárások

A Resident Evil filmes története hullámzó minőségű, de mindig akadt benne újragondolható ötlet. A mostani előzetes azt sugallja, hogy az „Evanouis” nem a klisék és a túlhangsúlyozott fanservice útját választja, hanem a lassan záródó, jéghideg markolást. Ha mindez tartalommal is párosul, könnyen lehet, hogy a márka ritka, valóban ijesztő és érett darabbal gazdagodik.

A zsáner nem az ordításoktól, hanem a vissza nem nézett folyosóktól emlékezetes. Ebbe a sötét folyosóba hív be most a trailer – és ha hinni lehet neki, a végén nem a fény, hanem egy csendes, megfagyott lélegzet vár.