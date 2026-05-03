Barbie Ferreira azt állítja, hogy szerepelt egy leselejtezett Beyoncé klipben, amely „soha nem fog kijönni”

Barbie Ferreira azt állította, hogy egyszer szerepelt egy leselejtezett Beyoncé klipben, amely „soha nem fog kijönni”.

Pénteken (május 1-én) a A halál arcai sztár jelent meg Owen Thiele-ben Álmaidban podcast, ahol azt állította, hogy három és fél évvel ezelőtt forgatta a „RENAISSANCE” szám „Thique” klipjét.

„Soha nem fog kijönni. Végre elfogadtam” – mondta. „Ez volt a „Thique” klip, és nagyon klassz volt, és elfogadtam (hogy) soha senki nem fogja látni, de elmondom az embereknek, hogy szerepeltem a Beyoncé klipben.”

Aztán azt mondta, hogy az emberek azt hiszik, hogy „hazudik egy kicsit”. Ferreira szerint Nadia Lee Cohen képzőművész rendezte a videót, amelyben Shygirl, Carmen Electra, Megan Thee Stallion és mások is szerepeltek.

„Olyan volt, mint a vastag szukák” – mondta a szereposztásról.

„A videoklip után meghívott a születésnapi bulijára” – emlékezett vissza Ferreira. „Találkoztam vele, és azt hittem, nagyon berúgtam, hogy boldog születésnapot mondjak neki, mert annyira meghitt volt, hogy boldog születésnapot kellett mondanom Beyoncének.”

„Ez egy gördülőpálya volt. Olyan volt, mintha felbukkant volna a vendéglista. Besétáltam, megyek: „Ó, mindenki elengedi”” – mondta. „Kiálts Beyoncénak, amiért felismerte, hogy szerepeltem egy olyan videoklipben, amely soha nem fog megjelenni” – mondta.

Ferreira a közelmúltban másutt nyitott a kilépéséről Eufóriaelismerve, hogy „nem érte meg”, „fogyó” szerepe közepette.

A sztár Kat Hernandez szerepét játszotta az HBO-dráma első két évadában, bár a nemrégiben bemutatott harmadik sorozat előtt kiszállt. Tavaly tisztázta, hogy távozási döntése „nagyon kölcsönös”, és cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint elindult volna.

Ferreira egy interjúban világított rá a távozás melletti döntésére Határidőelmagyarázva, hogy „különböző szerepeket” akart bemutatni, a sztár pedig most új független filmeket ad ki. A Halál Arcai és Mile End Kicks.

„Ha Eufória Azt akarta, hogy ezt szolgálja nekem, boldogan csináltam volna örökké, bármilyen hosszú is lett volna – mondta. „De ez nem igazán engedte meg, hogy megmutassam a hatótávolságomat. Valójában az idő előrehaladtával egyre csökkent, és olyan volt, hogy ami boldoggá tesz, az a színészet és a karrierem növekedése.”