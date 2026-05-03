Az „Ördög Prada 2-t visel” a Box Office Heavenben, 75 millió és 80 millió dollár közötti amerikai nyitás, globálisan 180 millió dollár

Beszéljen egy divatos bejáratról – és aztán néhány.

Az ördög Pradát visel 2A 20. századtól és a Disney-től 32,5 millió dollárra nyitott pénteken az észak-amerikai jegypénztáraknál, ahol továbbra is a 75-80 millió dolláros sávban debütál majd közel két évtizeddel azután, hogy az első film alvó kasszasikerré vált, és 326,5 millió dollárt keresett világszerte, és kulturális próbakővé vált.

A folytatás egy újabb emlékeztető a nők és a tinédzser lányok vásárlóerejére. A pénteki csomag 10 millió dollárt tartalmazott a csütörtöki előzetesekben, ami a valaha volt egyik legjobb női mozifilm, és nem sokkal marad el a jelenlegi kasszasikerektől. Michael és Projekt Hail Mary.

Az ördög Pradát visel 2 ez az első női vezérelt film a modern történelemben, amely beindítja a nyári kasszát, és ez a kötelesség szinte mindig egy Marvel szuperhős képére vagy Fast & Furious cím. Erőteljes kritikákon és közönségszavazatokon lakomázik, beleértve az A-Cinemascore-t is.

Prada 2 minden korosztályból vonzza a mozilátogatókat, akik alig várják, hogy az eredeti szereplők, Meryl Streep, aki a legendás, égető divatmagazin szerkesztőjét alakítja, Anne Hathaway, Stanley Tucci és Emily Blunt újra találkozhassanak. Egy másik áldás a projekt számára: David Frankel visszatért a rendezéshez, akárcsak Aline Brosh McKenna író.

Hogy a dolgokat távlatba helyezzük, a folytatás nyitónapja meghaladja az első film teljes nyitóhétvégéjét (27,5 millió dollár), infláció nélkül.

Prada 2 még nagyobb a tengerentúlon, ahol a teljes összbevétele péntekig 82,1 millió dollár volt, 114 millió dollártól északra, miután több országban, köztük Brazíliában és Olaszországban is elérte az idei filmek legjobb nyitónapját.

Eközben a Michael Jackson életrajzi film Michael ezen a hétvégén átlépi a 400 millió dolláros határt, ami újabb mérföldkövet jelent Graham King és Lionsgate producer számára.