Ridley Scott, Hugh Jackman „Kincses szigete” a Sony számára

Ridley Scott és Hugh Jackman elveszik Kincses Sziget filmet a Sonynak, amely tárgyalásokat folytat a csomag megszerzéséről a párostól.

Scott forgatókönyve alapján rendezi Serdülőkor társ-alkotó, Jack Thorne, Jackman pedig a Robert Louis Stevenson 1883-as regénye alapján készült film főszereplője. A klasszikus könyv egy fiú, Jim Hawkins történetét mesélte el, aki egy távoli szigetre indul, miután felfedezett egy kincses térképet, és útközben kalózokkal foglalkozik, köztük a féllábú Long John Silverrel.

Az évek során több iteráció történt, 1950-től Kincses Sziget filmet a Disney adta ki a Muppet Kincses Sziget Tim Curry főszereplésével, mint Long John Silver, és a Disney adta ki 1996-ban. Scott az új verziót Michael Prussszal fogja készíteni a Scott Free-en keresztül.

Scott következővel kerül a mozikba Kutya csillagokPeter Heller posztapokaliptikus regénye alapján. A film augusztus 28-án érkezik a 20th Century Studios-tól, Jacob Elordi főszereplésével. A filmrendezőt a CAA és a Gang Tyre képviseli.

Jackman nemrég az A24-ben szerepelt Robin Hood halálavalamint A báránynyomozók az Amazon MGM Studios számára. Korábban a kalóz Feketeszakállt játszotta a Panban, a Warner Bros 2015-ös Peter Pan-előzményében. A WME és Sloane Offer ismétli.