Tom Morello elindítja a Mary Morello Memorial Project-et a néhai anya tiszteletére

Tom Morello emlékműprojektet indított néhai anyja, Mary tiszteletére, aki ebben a hónapban 102 éves korában elhunyt.

A The Rage Against The Machine gitárosa hétfőn (július 20-án) jelentette be a Mary Morello Memorial Project-et, nyolc nappal azután, hogy megerősítette halálát azzal, hogy „örökké a Rebels of Light & Song”-nál marad.

Az új projekt mögött meghúzódó lendületet magyarázva Morello a következőket mondta: „A Morello család meghívja barátait, családtagjait és mindazokat, akiknek életét Mary Morello megérintette, hogy tiszteljék emlékét, és segítsenek életben tartani együttérzése, bátorsága és szolgálata örökségét.”

„A Mary Morello Memorial Projectnek szánt adományok olyan szervezeteket támogatnak, amelyek élete során mélyen jelentőségteljesek voltak Mary számára, és tükrözik azokat az ügyeket, amelyekben szenvedélyesen hitt, és büszke volt arra, hogy mellette dolgozhat.”

A projekt az UFW Alapítvány, az Orvosok Határok Nélkül, a The Midnight Mission, a Jail Guitar Doors, az Orphans Of The Storm, az All Chicago, a Corazón for Cuba, a Palestine Children's Relief Fund és a Center for Native American Youth támogatására gyűjt forrásokat, és a jövőben további szervezetekkel bővülhet. Adományokat lehet tenni itt.

A Morello család az anyagi támogatáson túl közvetlen cselekvésre buzdította az embereket október 1-je előtt, amely Mary 103. születésnapja lett volna.

„Arra is felkérjük Önt, hogy „tegye úgy, ahogy Mary tette”, és első kézből vegyen részt a GONDOZÁS, SZOLGÁLTATÁS ÉS CSELEKVÉS tevékenységében” – folytatta Morello. „Mostantól október 1-jéig (…) szállj ki és TEGYEN VALAMIT: önkénteskedjen, tiltakozzon, szólaljon fel, beszéljen, járjon egy soron, foglalkozzon politikai művészettel és zenével, és segítsen a rászorulóknak a közösségében.”

A résztvevőket felkérték, hogy osszák meg erőfeszítéseiket az Instagramon, és jelöljék meg a @MaryMorelloMemorialProject-et, „hogy közösségként folytathassuk Mary munkáját a béke, az egyenlőség és az igazságosság érdekében”.

Mary tanár és élethosszig tartó aktivista volt, munkája több mint hét évtizedet ölelt fel. Hevesen ellenezte Jim Crow törvényeit, segítette a gyarmatiellenes mozgalmakat Afrikában, számos szakszervezetet támogatott, és felszólalt az apartheid ellen, segítve ezzel a politikai öntudatot, amely később fia zenéjének és aktivizmusának központi elemévé vált.

Halálának híre azt követte, hogy Morello lemondott egy sor egyesült királyságbeli és európai fellépést, hogy hazatérhessen, és segítsen gondoskodni róla.

Másutt a gitáros nemrégiben a System Of A Down-os Serj Tankiannal és fiával, Roman Morello-val állt össze az Adjourn It című kislemezen.

Ő lesz a házigazdája az egynapos Power To The People fesztiválnak is a Merriweather Post Pavilionban, Columbia államban, Marylandban október 3-án.

hozzászólni Julia Migenes Morello 2024-ben a zene politikai változást inspiráló képességéről azt mondta: „Senki sem akar egy olyan főiskolai előadást hallani, amiben van egy ritmus, ott kell lennie egy művészinek, és mögötte hitelességnek, erőnek és kémiának.”