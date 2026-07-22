Az Európai Filmakadémia vezérigazgatója és a görög New Wave rendezője csatlakozik Emily Watsonhoz a szarajevói zsűriben

Az Európai Filmakadémia igazgatója, Matthijs Wouter Knol és Yorgos Lanthimos producere, Athina Rachel Tsangari azon iparági szakemberek közé tartoznak, akiket Emily Watson brit sztár mellé választottak a szarajevói filmfesztivál zsűrijében.

Igor Bezinović filmrendező és Sara Klimoska színésznő mellett ők bírálják el az augusztus közepén egy hétig tartó boszniai filmfesztivál játékfilmes versenyét.

Watson csatlakozik a szerzők gazdag konstellációjához, akik korábban a szarajevói zsűri elnöki tisztét töltötték be, köztük Mike Leigh, Jeremy Irons, Asghar Farhadi, Ruben Östlund és Mia Wasikowska.

A csoport az augusztus 21-i ünnepségen átadja a Szarajevó Szíve-díjat a játékfilmes versenyen.

Watson legutóbb Mary Shakespeare-ként szerepelt Chloé Zhao Maggie O'Farrell díjnyertes történelmi regényének adaptációjában. Hamnet. Nevezetes filmjei közé tartozik Lars von Trier filmje Breaking the WavesA24-esek Isten teremtményei Paul Mescallal szemben, Ilyen apróságokNetflix dráma Steveés az Oscar-díjas Gosford Park. A televízióban Watson jelenleg az HBO/Max sorozatot vezeti Dűne: Jóslat és most fejezte be a második évad forgatását.

A horvát rendező, Bezinović leginkább 2025-ös filmjéről ismert Fiume o morte!amely számos díjat nyert, köztük a legjobb dokumentumfilmnek járó Európai Filmdíjat, valamint a legjobb filmnek, a legjobb rendezőnek és a legjobb forgatókönyvnek járó AFA-díjat (Adriatic Film & TV Awards). További munkái közé tartoznak a dokumentumfilmek A blokád (2012) és Veruda – Film Bojanról (2015), mindkettő megkapta a legjobb horvát dokumentumfilmnek járó Oktavijan-díjat. Debütáló filmje, Rövid kirándulás (2017), Rotterdamban mutatták be, majd elnyerte a legjobb filmnek járó Grand Golden Arénát a pulai filmfesztiválon.

Klimoska egy észak-macedóniai színésznő, akinek legutóbbi főszereplője Testvér testvér AknafedélMilcho Manchevski rendezésében, a premier 2026-ban várható. Ez a harmadik együttműködése az elismert rendezővel. Fűzfa és Kaymak. Kreditjei közé tartozik még Nem leszel egyedül Goran Stolevski, amely a Sundance-en mutatkozott be, és Takarítás kezdőknekamelyet a Velencei Filmfesztiválon mutattak be. Nemzetközileg is megjelent Nico Írta: Eline Gehring Családi titkok írta: Malik Vitthal, és Visszajátszás írta: Jason Lester. Klimoska részt vett a Szarajevói Filmfesztivál Talents Sarajevo programjában és a Berlinalén is. 2022-ben Szarajevó Szíve díjra jelölték a tévésorozatban nyújtott alakításáért. Alul.

Knol az iparágban elismert filmproducer, előadó, szerkesztő és újságíró Hollandiából. 2021 óta az Európai Filmakadémia vezérigazgatója és igazgatója. Felelős az Akadémia jelenlegi és jövőbeli tevékenységeinek ügyvezető irányításáért, jövőképéért és minden kapcsolódó programozásáért, beleértve a márka- és közönségfejlesztést, a tudásmegosztást és a filmörökség projektjeit, valamint az éves Európai Filmdíjakat. Knol tagja volt a fő zsűrinek a Buenos Aires-i, Jeruzsálemi, Isztambuli és Locarnói fesztiválokon.

A görög rendező-forgatókönyvíró-producer, Tsangari a görög újhullám fő ösztönzőjének számít. Műfajhajlító filmjei a nemek, az osztályok és az alteritás hatalmát és vágyait vizsgálják. Debütáló projektje,

A lassú üzletmenet (2001) egy sci-fi road movie volt, amelyet a világ kilenc városában forgattak szállodai szobákban. Ezt követően számos legjobb filmnek és legjobb rendezőnek járó díjat kapott világszerte, és jelenleg a MoMA állandó filmgyűjteményében található.

Másodéves vonása Attenberg (2010) Velencében vetélkedőben mutatták be, ahol elnyerte a Coppa Volpi és a Lina Mangiacapre rendezői díjat. Lovag (2015) a legjobb film díját a BFI Londoni Filmfesztiválon, és jelölték a legjobb külföldi film kategóriában az Independent Spirit Awards-on. Mindkét film volt Görögország hivatalos pályázata a legjobb nemzetközi film kategóriában az Oscar-gálán. Az athéni székhelyű Haos Film zászlaja alatt számos díjnyertes filmet készített, mint például Yorgos Lanthimos. Kinetta és AlpokGeorgis Grigorakis Kubikusés a Richard Linklater's társproducere volt Éjfél előtt.

Legújabb filmje, AratásCaleb Landry Jones és Harry Melling főszereplésével készült neowesternt a Skót Felföldön forgatták, és 2024-ben Velencében mutatták be.