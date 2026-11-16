Ut pictura poesisa latin megszólítás, amelyet Quintus Horacio Flaccus fogalmazott meg, nem kevésbé, mint a Kr. e. Levél a Pisonesheza 15. századtól az európai festészet vezérmotívuma volt, nagyrészt arra használták, hogy a liberális művészet körébe emeljék, akárcsak maga az irodalom, de az egyik tudományág és a másik közötti kapcsolatokat a kiállítási körkép nem vizsgálta különösebben. Kevés a kivétel; ezek egyike az a tematikus útiterv, amelyet három évvel ezelőtt a Prado Múzeum Calderón de la Barcának szentelt.

Alfonso Palacio kezdeményezésére, Javier Arnaldo és Javier Barón kurátorsága alatt – ez az utolsó kiállítása a 19. századi festménygyűjtemény vezetőjeként – a központban ma a „Rainer Maria Rilke és a spanyol művészet” ad otthont, a prágai költő halálának századik évfordulójával egybeeső projektnek, amelybe az El Grecó és a Pradoa mint a nemzetközi intézmények utazása a New York-i világba, vagy a Pradoyába került. A Musée Bonnat Bayonában, amelyeket ritkán láttak szobájukon kívül. A túra olyan darabokból áll, amelyekről tudjuk, hogy valójában népszerűsítették, inspirálták és nyomot hagytak Rilke írásaiban, nem pedig az őt elcsábító szerzők „általános” műveiből, ebből adódik ezek a kölcsönzések bonyolultsága, amelyek közbeékelődnek azokkal a vásznakkal, amelyek nyilvánvalóan a Pradoból származnak, egy múzeumból, amelyet a szerző Levelek egy fiatal költőnek jól tudta, mint látni fogjuk.

A tárlat az író 1912-1913-as spanyolországi utazását fogalmazza meg, amelyet nagymértékben beárnyékolt az El Greco, majd hagyta, hogy hazánk művészetének ismeretében Ignacio Zuloaga vezessen, akivel Párizsban ismerkedett meg, amikor a baszkok ott éltek, és akivel a 20. század első éveiben bizonyos barátságot ápolt. Ez az út megváltoztatta, lehetővé tette számára, hogy magáévá tegye a misztikusok élményeit, akik számára a táj lelkiállapotot jelenthet, és szenvedélyesen elmélyedhetett a krétai misztériumban; csodálattal Goya iránt, akinek örömét hangsúlyozta; és kellő udvariassággal Velázquezben, aki mindenekelőtt portréival lepte meg.

Az európai költő par excellence – mint mondtuk, Prágában született; Münchenben képezték ki; követte Lou Andreas-Salomét Berlinbe; sokat utazott Olaszországban és Oroszországban; része volt a brémai Worpswede művésztelepnek; Több évig élt Párizsban, majd Duinóban és Velencében; Az I. világháborúban Németországban és Ausztriában maradt; végül Svájcban telepedett le haláláig – mély és jól ismert kapcsolatokat ápolt a plasztikai művészettel; leghíresebb fejezete minden bizonnyal Rodin titkári tartózkodása, egy rövid idő (a szobrász elbocsátotta, és nem haragudott rá), ami lehetővé tette számára, hogy rövid és kiváló könyvet írjon róla, amelyet maga a francia mester tartott legfelsőbb értelmezése alkotásairól. Szövegeik szuggesztív vizuális karaktert is kínálnak. Valójában 1996 és 1997 között egy kiállítás járta be Neuss-t, Münchent és Brémát korának plasztikai művészetéhez fűződő kapcsolatairól, és az ő koncepciójára összpontosított. tanulni látnitavaly pedig a Paula Modersohn-Becker Múzeum adott otthont egy másiknak, amely a két művész közötti szoros kapcsolatot hangsúlyozta a Worpswede kontextusában.

A kilencvenes évek bemutatásából csak két, akkoriban jelenlévő alkotás látható a Pradóban, és az első pontosan az a tömör portré, amelyet Modersohn-Becker adott neki 1906-ban Párizsban, nagyon nyilvánvalóan nyitott szemmel és szájjal, olyan gesztussal, amely Rilkéről beszélve sokat közöl. A második az A törpe Doña Mercedes Zuloagában, amelyben a cseh megtalálta azt az alázatot és bátorságot, amelyről úgy gondolta, hogy a tükörgömbjében egy egész világ mellett meghatározta az itt lakókat.

A kiállítási körút első állomása pontosan Párizs, mert ahogy azt előre sejtettük, ott találkozott Zuloagával, akinek festményeiről már korábban, 1900 körül Németországban hallott. Bikaviadorai és flamenco táncai – majd elmélkedünk. spanyol táncos és Fut– ihlette meg két versével, amelyeket sokszorosítanak, és mindig is így maradnak a szobákban, a képekkel összhangban, de ezeken túl Éibarnak is köszönheti mély vonzódását El Grecóhoz és a legnagyobb történelmi jelentőségű spanyol városokhoz.

A kettejük közötti levelezés révén nyomaink vannak arra vonatkozóan, hogy Rilke Spanyolországba akart utazni – ezt akkor tette, amikor ez a barátság már nem tartott –, és hogy többet akart tudni azokról a spanyol művészekről, akik kortársai voltak, mint például María Blanchard, akinek Hírközlő (most a Pradóban) látott a fotózásban, vagy mint az elkerülhetetlen Picasso, akinek mountebanks család Ez lenne a csírája tíz duinói elégiája közül az ötödiknek: Mondd csak, kik azok a bábosok/ még mi magunknál is homályosabbak. /Kik azok/ akiket egy fáradságos kielégületlen akarat úgy csavar, mint a ruha, hirtelen/ (kinek?)/?

Elmerült spanyolországi kalandjában – az utazás akkoriban volt –, első állomása nem lehetett más, mint Toledo, a múlt és maga Greco iránti szeretete miatt: leigázta tereinek valószerűtlensége, figuráinak furcsa és emelkedő jellege, a világítás minősége és rendkívül gazdag palettája.

Az utcák és azok a festmények egyaránt kinyilatkoztatást jelentettek számára; A szépek megérkeztek Madridba Bűnbánó Magdolna Budapestről, Szent Jeromosról és a bayonne-i Benavente hercegről készült portréi, vagy frenetikus és szinte átszellemült éjszakai Kilátás Toledo városára New Yorkból.

Egy hónapig maradt ott, mielőtt Rondában telepedett le, miután rövid ideig áthaladt Córdobán és Sevillán. Nem tervezte, hogy Malaga városában marad, ennek ellenére ez volt az a város, amely a legtöbb időt foglalkoztatta spanyol tartózkodása alatt. A szikláiról és utcáiról jó néhány fényképet szerzett be, amelyeket gondosan válogatott, hogy a levelezése részét képezze, és írásaiban párhuzamot állított az erodált természeti táj és a kultúrtáj között.hegyek, amelyek kinyíltak, mint egy énekelni való zsoltárkönyv).

Némelyikében ennek a helynek a nyomait is nyomon követhetjük Versek éjjel vagy ugyanabban Duino elégiák.

Rilke utolsó spanyolországi állomása Madrid volt, világos kezdeti céllal, ahogy Pía Valmaranának levélben kifejtette: Megállok Madridban, és eltöltök néhány napot a Prado Múzeumban. Azok a napok majdnem egy hét volt, és alkalom volt találkozni régi ismerősökkel, akiket Bécsben, Münchenben, Berlinben vagy Bayonne-ban fedezhettem fel – vagy pillanthattam meg diffúz minőségű fényképeken; A Musée Bonnat-Helleu ehhez az utolsó részhez egy érett, szemüveges Goya portrét készített. Fiatalkora óta rajongott Velázquezért – bolondjaiért és királyi portréiért; Murillo vagy az életre (és állathalálra) nyitottabb Goya vallási jeleneteinek gyengédségére is. Remélte, hogy Modersohn-Becker, akinek érzelmes rekviemet adott, élvezni fogja gyermekeit.

A Rilke-hez (utazáshoz) hasonlóan ritkán készülő kivételes alkotások szemléltetésén túl ez a kiállítás óriási dokumentumértékkel is kitűnik: kiadatlan leveleket és jegyzetfüzettöredékeket tartalmaz, amelyek szintén kiadatlanok, és amelyek a katalógusban részletesen megtekinthetők.

„Rainer Maria Rilke és a spanyol művészet”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. november 17-től 2027. március 7-ig