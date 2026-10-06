Ritka Led Zeppelin lemez, amelyet a banda meg akart semmisíteni, előkerült az Antiques Roadshow-n

Megtalálták a Led Zeppelin ritka lemezét, amelynek visszahívását és megsemmisítését a zenekar elrendelte Régiségek Roadshow.

A ritkaságról akkor bukkantak rá, amikor a BBC slágerműsora Walesbe tartott egy újabb epizódért. Amikor a Caerphilly kastélyban egy férfi bevitt egy 7 hüvelykes kislemez másolatát, és elmesélte Marc Allum antikvitás-szakértőnek, hogyan sikerült a kezébe vennie.

A 7 hüvelykes a 'Whole Lotta Love' című slágerüket tartalmazza, amely arany minősítést kapott az Egyesült Államokban, és ritka, 500 példányban nyomták az Atlantic Records-nál.

A Led Zeppelin pályafutása során szigorú egyetlen szabályt követett, és csak azt akarta, hogy zenéi teljes albumként jelenjenek meg. Ennek eredményeként a menedzserük, Peter Grant elrendelte a kislemez összes példányának visszahívását és megsemmisítését.

Nem mindenki küldte vissza azonban a kislemezt, és az a férfi, aki behozta a példányát Régiségek Roadshow a 70-es évek eleje óta megvolt a példánya.

„Kertem lemezeket, hogy elindíthassak egy diszkót, és előkerült a táskájából néhány lemez, és azt mondta, hogy „ezeket is kaphatod” – mondta Allumnak, mire a szakértő azt mondta, hogy a bakelit csak az Egyesült Államokban jelent meg, és az Egyesült Királyságban „nem is kellene igazán léteznie”.

„Rengeteg mítosz és történet épül fel ezek körül, és azt hallottam, hogy 500-at lenyomtak, és kimentek” – folytatta. „Ez nyilvánvalóan azért történt, mert a zenekar, a menedzsment és a lemezcég között volt egyfajta egyenlőtlenség, és a Led Zeppelin a zenekar nem egyezett bele egyetlen kislemez kiadásába sem.”

Azt is megjegyezte, hogy a bakeliten vannak ujjnyomok és enyhe karcolások, és bár „nehéz volt felbecsülni az értéket”, becslése szerint körülbelül 1000 GBP árat kérhet az aukción.

A lemez tulajdonosa azt is elmondta, hogy ritkasága ellenére a diszkójába érkezőket nem „lenyűgözte” a lemez, és „kitisztította a táncparkettet”, amikor feltette.

„55 éve van velem, és valószínűleg a lányaimnak fogom adni, hogy azt csináljanak vele, amit akarnak” – tette hozzá. „Nem hiszem, hogy újra játszom, mert leértékeli.”

A 'Whole Lotta Love' volt a banda 1969-es második, 'Led Zeppelin II' albumának nyitódala, amelyen olyan nagy slágerek is szerepeltek, mint a 'What Is and What Should Never Be', a 'The Lemon Song' és a 'Ramble On'.

Ami a Led Zeppelin többi ritkaságát illeti, az év elején Jimmy Page gitáros megosztotta a Ten Years Gone című daluk „eredeti home demo” verzióját. Azelőtt kiváló minőségű, ritka felvételek jelentek meg az interneten az 1972-es Amszterdamban élő zenekarról.

2023-ban Page megosztott egy korábban kiadatlan Led Zeppelin instrumentális demót, a „The Seasons”-t. Ez a felvétel lesz a 'The Rain Song' alapja a csoport 1973-as House Of The Holy című albumáról.

Tavaly ősszel a Led Zeppelin a 'Physical Graffiti' 50. évfordulóját a 'Live EP' megjelenésével ünnepelte 12 hüvelykes bakelit-, CD- és digitális formátumban. A deluxe kiadás 2015-ben érkezett az LP 40. évfordulója alkalmából.