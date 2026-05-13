Whistler és a természet ritka sikere

Elmondásuk szerint bájos és lendületes volt a kedélye: társadalmi és más művészekkel való kapcsolatai ellentmondásosak voltak, és gyakori volt, hogy visszhangjai eljutottak a nyilvánosság elé. Valójában ő maga gondoskodott arról, hogy közvetítők nélkül csinálják: 1890-ben publikált Az ellenségteremtés finom művészete.

Az 1834-ben, a massachusettsi Lowellben született Whistler nemzetközi gyermekkora volt: 9 évesen mérnök apja munkássága miatt Szentpétervárra költözött, és a leendő művész hat évig maradt ott, mígnem apja kolerában meg nem halt. A család visszatért az Egyesült Államokba, de megállt Londonban: Whistler rövid ideig féltestvére családjával, Seymour Hadenékkel élt a Sloane Streeten; Ez a gyűjtők és metszők sora ösztönözte az alkotás iránti érdeklődését, és egy évtizeddel később ők lettek az első ülnökei között.

Az ötvenes években az akkor még fiatal szerző befejezte képzését, és lázadó szellemét is ápolta. A West Point katonai akadémiáról kizárva elhagyta hazáját, és 1855-ben Párizsba ment, a bohém élet vonzotta. Miután beiratkozott az École des Beaux-Arts-re, művészbaráti kört kezdett összekovácsolni, köztük Edward Poyntert és George du Maurier írót, akik később gonoszul gúnyolták őt Joe Silbey karakterén keresztül regényében. Puha kalap (1894).

Egy 1858-as vacsora után Alphonse Legrosszal és Henri Fantin-Latourral Whistler annyira lenyűgözte őket, hogy feloszlattak egy másik újonnan alapított művészcsoportot, hogy megalakítsák vele a Société des Trois-t. A triót a François Bonvin festő műtermében 1859-ben rendezett kiállítás indította el, amelyen olyan művek szerepeltek, amelyeket a realista szerző szerint nem lett volna szabad elutasítani a Párizsi Szalonban. Csak 1863-ban keltettek szenzációt az akkori Salon des Rejects-en, amelyet III. Napóleon hozott létre, hogy megnyugtassák azokat a kortárs művészeket, akiknek stílusa nem tetszett a hivatalos zsűrinek. Rövid időn belül népszerűbb lett, mint az a fülledt hagyományos Szalon.

Whistler ott állította ki az övét Szimfónia fehérben, 1. sz (1862), amely szerelmét, a művészt és modellt, Joanna Hiffernan-t ábrázolta, aki szintén gyakran pózolt Courbetnek. Fantin-Latournak 1867-ben írt levelében az amerikai, aki akkoriban méltatta a könyv szerzőjét. A világ eredetevégül ellene és „az átkozott realizmus” ellen dühöngött, sajnálva, hogy soha nem számíthattam tanárként az akkor nemrég elhunyt Ingresre. Ez a pozícióváltás radikális fordulatot jelentett a párizsi avantgárd középpontjában álló művész számára.

Karrierjének felfutásával Whistler elhatárolódott a Société des Troistól, amely tíz évvel az indulása után feloszlott. Ez nem volt szerencsés: összeveszett Legrosszal és körének többi tagjával, és megígérte, hogy soha többé nem ad be festményeket a Szalonba vagy semmilyen francia kiállításra, amit 1882-ig be is tartott.

Valójában Whistler 1859 óta főleg Londonban élt, és a brit főváros ihlette második metszetsorozatát, a Temze sorozatot, amelyet 1871-ben adtak ki tizenhat lemezből álló sorozatként. A folyó körüli ipari élet jeleneteiből összeállított kompozíciók egy része raktárakat és hidakat ábrázolt, míg mások a munkásokat ábrázolták: a művész bevallása szerint még soha nem találkozott ilyen nehéz témával. Az egyik tányért, két névtelen hajóssal, akik hosszú agyagpipákat szívtak, állítólag a kocsma ihlette. Az Angyalamelyet még mindig a Bermondsey Wall East őrzött.

A spektrum másik végén Whistler grandiózus projekteket tervezett, amelyekben gyönyörű dekoratív minták szerepeltek, többek között Harmónia kékben és aranyban: A pávateremFrederick Leyland hajózási mágnás kensingtoni otthonába. Az eredeti terv a Prince's Gate 49. szám alatti ötszintes előcsarnok és lépcsőház díszítésének megalkotása volt, azonban ezt az eredeti javaslatot elhomályosította az a pompa, amelyet Whistler az úgynevezett Pávateremben ért el, egy kékre és aranyra pazarul festett és pávákkal tarkított étkezőben.

Az ő híres Éjszakaiamely az elsötétült London ködösebb, hangulatosabb vízióját tárta fel. Kezdetben „holdfénynek” nevezte őket, de Whistler volt az első, aki ezt a kifejezést alkalmazta éjszaka a festészetre és a metszetre, egy fogalom kisajátítására a zenei területről, ahol ez a kifejezés egy dallamos, nyugodt kompozícióra utal, bizonyos melankóliával. Egy iskola ihlette tonalista Az Egyesült Államokban élő festőkről gyorsan rámutatott barátjának, Walter Greavesnek írt levelében: Nézze, képzelje el, ha más művészt látna a holdfényemet festeni; Milyen idegesnek érezné magát! Látod, én találtam ki őket; A művészet történetében még soha nem festettek.

A Bond Street-i Grosvenor Galéria 1877-es megnyitása kiállítóteret biztosított Whistler új kísérleti festményeinek és otthont a születőben lévő Esztétikai Mozgalomnak, amely az érzékiséget és az művészet a művészetért. A Grosvenor később a kulturális világ egyik leghíresebb jogi csatájának színhelye lesz, miután John Ruskin kiadott egy füzetet, amelyben rámutat e festők „különcségeire”: Whistler beperelte a kritikust rágalmazásért, és nyert, bár kártérítése csekély volt, hírneve pedig hanyatlott.

Hogy elkerülje a nyomást és a vitákat, 1879 és 1880 között a festő Velencébe szökött, ahol két metszetsorozatot készített. Tizennégy hónapig maradt ott, és a vártnál sokkal nagyobb mennyiségű munkát végzett. Ennek ellenére legösszetettebb és legkifinomultabb grafikai sorozatát Amszterdamnak szentelné. Hollandiába utazott annak idején feleségével, Beatrice Godwinnal, aki szintén művész volt, aki nemrégiben Edward Godwin építész özvegye volt.

Későbbi éveiben Whistler rövid ideig a tanításnak szentelte magát rövid életű művészeti iskolájában, az Académie Carmenben, amely mindössze három évre, 1898-tól 1901-ig nyitotta meg kapuit. Tanítványai között volt Gwen John walesi portréfestő és több Párizsban képzett amerikai impresszionista és posztimpresszionista művész, például Baricelay Barketlettney és Alicelay Barketlettney. Rövid élete ellenére Whistler pályafutása során tudásának nagy részét tanítványainak adta át, és közülük sokan híres alkotókká váltak, mint például Mortimer Menpes és Walter Sickert. Hagyatékának lenyomata a piktorialista fotográfiában is nyomon követhető.

Idén nyáron a Tate Britain az elmúlt három évtized legnagyobb retrospektíváját mutatja be ennek a globális szerzőnek Európában. 150 festményt, rajzot, metszetet és tervet tartalmaz majd, az édesanyja híres és rejtélyes portréjától egészen ezek jelentős gyűjteményéig. éjszakai és vázlatfüzetek, amelyeket eddig nem mutattak be. Az is kiderül, hogyan alkotta meg a festő éteri elképzeléseit a modern életről: a közönség egy kísérletező és kozmopolita művészt fedez fel, aki forradalmasította a viktoriánus társadalmat az igazság, a szépség és az innováció keresésében.

A kiállítást a műhelye által ihletett helyiség nyitja meg. Négy fontos önarckép kerül össze, köztük A művész a műtermében (1865-1866), valamint két rendkívüli egészalakos portré Maud Franklin festőről. A Whistler által gyűjtött tárgyak mellett láthatjuk őket: kelet-ázsiai kerámiák, japán nyomatok és saját maga által tervezett bútorok; Az Ön festőállványa, palettája és ecsetei is utunkba kerülnek.

Legkorábbi vázlatfüzetei először kerülnek nyilvános kiállításra, és újraértékelhetjük városi életet ábrázoló metszeteit, korai olajfestményeit, baráti portréit és önarcképét. fütyülő dohányzik (1856-1860), amely halála óta kiadatlan maradt.

Első és legfontosabb tájait szemléljük, mint pl Bretagne partjainál (1861) és Wapping (1860-1864), valamint a hazai enteriőrök, amelyekért kritikai elismerést kapott. Az Egyesült Királyságnak nyújtott történelmi kölcsönben láthatjuk ezt az ikonikusat Fekete-fehér elrendezés: A festő édesanyjának portréja (1871), egy szintén diadalmas családi triptichon része Szürke elrendezés: A festő portréja (1872) és Dr. William McNeill Whistler portréja (1871-1873), testvére.

Whistler azt állította, hogy „a természet ritkán csinálja jól”, és úgy vélte, hogy az igazi művész saját maga találja ki a színek és vonalak harmóniáját; Mindig belemerült ebbe a keresésbe.

A kiállítást egész alakos portréi lenyűgöző példái zárják, amelyeket többször retusáltak és dolgoztak át, mígnem szinte kísértetiesek lettek a titokzatosból. Lady Archibald Campbell portréja 1883-tól Arany és barna: Önarckép, Rembrandt ihlettekörülbelül tizenöt évvel később kelt.

James McNeill Whistler

TATE BRITAIN

Millbank

SW1P 4RG

London

2026. május 21-től szeptember 27-ig