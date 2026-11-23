Lana Del Rey ünnepelte az indulást Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6játékon belüli rádióállomásai. She, alongside her husband Jeremy Dufrene and Morgan Wallen, introduces the “renegade country” anthems played on Back Country Radio. Lana Del Rey új száma, a 'Crazy For You' szintén része a 34 dalból álló 'Grand Theft Auto 6: The Album'-nak, amely november 19-én, pénteken indult a játék mellett.

A régóta várt megjelenés megünneplésére Grand Theft Auto 6Del Rey túrát tett Miamiban (ami inspirált GTA 6 Instagram körhinta. A táska készítője szerint Prive Porter, eladták az egyedülálló tárgyat Del Reynek.

hozzászólni Rolling Stone az ő részvételéről Grand Theft Auto 6Del Rey így nyilatkozott: „Az egyik legmenőbb dolog ebben az a tény, hogy amikor néhány családunk először eljutott Los Angelesbe, a játék miatt ismerte az utakat. Sok különböző szinten ez szuper különleges és kiváltság. Alig várom, hogy belevághassak a játékba és elkezdhessünk játszani.”

007: Első fény. Nem sokkal a játék indulása előtt Del Rey volt foltos vesz egy PS5-öt a férjével.

Grand Theft Auto 6 The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time

Egy ötcsillagos értékelésben Julia Migenes GTA 6 – a significant but not superhuman evolution of the franchise – is peak gaming. Merüljön el egy hatalmas, nyüzsgő, félig élő városba, amely tele van több száz órányi tevékenységgel, hi-oktánszámú küldetésekkel (ha már túl van a helyszínelő otthonosság korai rohamain), számtalan színes mellékvonalon bizarr közösségekbe és a franchise legfókuszáltabb és legvonzóbb történetébe.”

A hétvégén a Rockstar Games megerősítette ezt GTA 6