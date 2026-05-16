3 Cannes-i kérdés… Lucy Liu

Az elismert színésznő, Lucy Liu Cannes-ban támogatja A kalózkirálynő: Nincs biztonságos vízegy „magával ragadó filmélmény”, amelyet Liu készített Eloise Singerrel együtt. Liu is mesél a filmről, amely a fesztivál Immersive Competition részeként kerül bemutatásra.

Itt háromra válaszol A Hollywood Reporterlegsürgetőbb kérdései a projekttel kapcsolatban.

Emlékszel, amikor először jártál Cannes-ban?

Az első tapasztalatom Cannes-ban az volt Kung Fu Pandaés emlékszem, hogy teljesen lenyűgözött. Addig még soha nem voltam olyan térben, ahol ilyen intenzíven foglalkoztak a művészi kifejezéssel ezen a szinten. A legjobban az döbbent meg, hogy a fesztivál nagysága ellenére milyen bensőséges érzés még mindig – végigsétálni rajta, különböző nyelveket hallani, teljesen eltérő hátterű emberekkel találkozni, és átérezni ezt a hihetetlen kapcsolatot a történetmesélés közös szeretetén keresztül.

Mi visz téged vagy a hangodat a Croisette-be idén?

Az idei év nagyon más érzés, mint az első alkalommal, amikor Cannes-ban voltam Kung Fu Panda. Az iPhone még csak most mutatkozott be, és a film, a média és a kapcsolat megélése teljesen más volt, mint ma. Most, a magával ragadó verseny bevezetésével ez a visszatérés különösen jelentőségteljesnek tűnik.

Projektünk, A kalózkirálynő: Nincs biztonságos vízegy olyan történet, amiért nagyon szenvedélyesen elhozom a közönséghez. Középpontjában egy olyan nő története áll, aki a hagyományos hatalmi struktúrákon kívül létezett, de találékonyságával, rugalmasságával és intelligenciájával megváltoztatta a történelem menetét egy olyan időszakban, amikor szinte lehetetlen volt, hogy egy nőt lássanak, vagy akár oktatást kapjanak. A közönség összekapcsolása az örökséggel egy magával ragadó formátumon keresztül pontosan a megfelelő módja annak, hogy elmondjuk.

Mi izgat az elmélyülésben?

Ami számomra izgalmas az immersive-ben, az az A kalózkirálynő egy olyan történet, amely mélyen történelmi, és még nem ismert a közönség számára. A magával ragadó formátum olyan környezetet teremt, ahol az emberek sokkal lenyűgözőbb és közvetlenebb módon fogadhatják a történetét. Ez egyben lehetőség arra is, hogy egy nagyon modern szemüvegen keresztül bemutassuk a kínai kultúrát történelmük egyik sarkalatos pillanatában. Ez most különösen fontos, mert nagyon sok tartalom verseng a figyelemért. A magával ragadó történetmesélés teret ad a közönségnek, hogy megfigyelje a történetet, és belakhasson benne. Ez egy módja annak, hogy tiszteljünk valami mélységesen történelmi és kulturális dolgot, miközben olyan formában mutatjuk be, amely találkozik az emberekkel, ahol ma vannak.