Kiefer Sutherland lemondta amerikai turnéját a „nagyon alacsony jegyeladások” miatt

Kiefer Sutherland kénytelen volt lemondani turnéjának amerikai szakaszát a „nagyon alacsony jegyeladások” miatt.

A 24 A színész énekes-dalszerző is, és negyedik szólóalbumát, a „Grey”-t készül kiadni május 29-én a Maple Creek Recordsnál, és a lemezt még idén nyáron amerikai turnéra kellett vinnie.

Pénteken (május 15-én) Sutherland azonban közzétett Instagram-fiókjában, hogy megerősítse, hogy az Egyesült Államokban már nem lesznek dátumok.

„Nagy csalódottsággal le kell mondanom turném amerikai szakaszát a nagyon alacsony jegyeladások miatt” – írta. „Szerintem nem fair azokkal szemben, akik jegyet vásároltak, vagy a helyszínekkel szemben, hogy félig üres házakban játszanak.”

Kitért arra, hogy „várja”, hogy ismét „egy alkalmasabb időpontban” turnézzon az Egyesült Államokban, és tájékoztatta a jegyekkel rendelkező rajongókat, hogy a vásárlási helyükön hozzájuthatnak a visszatérítéshez.

Sutherland jelenleg az Egyesült Királyságban és Írországban játszik a „Love Will Bring You Home" turnéján, Glasgow-ban, Newcastle-ben, Manchesterben, Belfastban, Dublinban, Cardiffban, Exeterben, Bournemouthban, Oxfordban és Leedsben a hónap vége előtt – keresse meg a fennmaradó jegyeket ezekre az előadásokra.

A tervek szerint még két észak-amerikai bemutatót tartanak: a Las Vegas-i Durango Casino & Resortban július 2-án és a quebeci Saguenayben július 11-én.

Sutherland, aki leginkább színészként ismert a filmben játszott szerepeiről 24, Stand By Me, Néhány jó ember és Az elveszett fiúkúj albumáról beszélt, és azt mondta, hogy a dalok „személyesen fejlődést jeleznek számomra, mivel kevesebbet írtam megfigyelésekről és többet személyes érzésekről, amelyekben a saját életemben eligazodtam”.

Januárban letartóztatták, miután állítólag fizikailag bántalmazott egy telekocsi sofőrt, és bűncselekményekkel fenyegetőzött Hollywoodban.

Sutherland messze nem az egyetlen művész, akinek le kellett mondania a fellépéseket az utóbbi időben gyenge jegyeladások miatt. A hónap elején a The Pussycat Dolls egy kivételével az összes észak-amerikai koncertet lemondta turnéján, a többiek pedig – bár nem kifejezetten a jegyeladások miatt – többek között Zayn Malik, Neil Young, Post Malone és Jelly Roll is lemondott.