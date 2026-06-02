35 éven át gyűjtötte titokban ezeket az eredeti filmplakátokat: ma több mint 50 millió forintot érnek

2026.06.02.

Egy csendes utcában, egy átlagos lakás spájzának mélyén, dobozok sora állt, felcímkézve csak egyetlen betűvel: P. Senki sem kérdezett, és ő sem magyarázott. Három és fél évtized telt el így, egyesével kibontott moziesték, elfeledett premierek, jegyek szára, és a papír, amely mindent megőrzött.

A tulajdonos – nevezzük Péternek – sosem tartotta magát szenzációnak. „Csak azt gyűjtöttem, amit szerettem” – mondja, és közben megemel egy keményfedeles mappát, amelyben egy érintetlen plakát pihen, hajtás nélkül, savmentes lapok között.

A rejtegetett szenvedély

A kilencvenes évek mozijai még kézzel ragasztott plakátoktól illatoztak, a bejáratoknál álló kurta létráktól és a frissen nyomott festék szagától. Péter a kijáratnál mindig megkérdezte a műsorszervezőt, nem maradt-e felesleges példány, egy sarokban felejtett bábu, egy lepattant keret. Néha megkapta, néha vásárolt, néha csere útján szerezte meg.

„A plakát nem csak papír, hanem a fény sötétben álló ígérete” – meséli, miközben ujjbeggyel óvatosan simit végig egy hatvanas évekbeli litográfián. A szenvedély csendes volt, de következetes, és évről évre mélyebb lett.

Az első darab és a fordulópont

Az első komolyabb fogás egy magyar klasszikus külföldi forgalmazói példánya volt, apró forgalmazói bélyeggel a sarkán, ritka színhasználattal. „Akkor értettem meg, hogy az eredetiség nem csak aláírás, hanem kontekstus” – emlékszik vissza.

Volt pillanat, amikor majdnem feladta. A lakás kicsi volt, a dobozok sokasodtak, és a környezet nem értette. Aztán jött egy aukció, ahol egy hasonló darab váratlanul magasra szállt. Onnantól tudta, hogy a türelem érték.

Miért érnek ennyit az eredetik?

Az érték három egyszerű pillérre áll: eredetiség, állapot, ritkaság. Az eredeti moziplakátok kifejezetten forgalmazási célra készültek, gyakran kisméretben és rövid élettartamra. Ezért él túl belőlük kevés, és ami marad, annál drágább.

A minőség kulcs, mert a hajtás, szakadás, napfény és ragasztó nyoma mind lefarag a becsértékből. A ritkaságot sokszor a helyszín, a nyomda, a változat és a tiltott vagy cenzúrázott képi megoldások adják. „Egy különleges variáns néha többet ér, mint egy híres cím” – magyarázza egy becsüs.

A szakértői értékelés napja

Amikor Péter végre megmutatta a gyűjteményt, a szakértők szó szerint némán álltak. A kiterített lapokon idő és stílus beszélt: magyar modern, keleti blokk grafika, és néhány nyugati premier eredetije. A becslés óvatosan indult, majd egyre magasabbra kúszott.

„Ilyen egységesen szép állapotot ritkán látunk” – mondta az egyik szakértő. A végső érték ma már bőven ötvenmillió forint felett mozog, és ez még mindig alázatos szám, ha a piac hirtelen megmozdul.

Megőrzés és állapot

A gyűjtemény láthatatlan védelme éppoly fontos volt, mint a szerzés. Savmentes mappák, állandó hőmérséklet, alacsony páratartalom – ezek nélkül nincs érték. Péter sosem ragasztott celluxot, és nem tűzött gombostűt a falba.

„A legjobb állapot a láthatatlan állapot” – mondja nevetve, majd mégis komolyan hozzáteszi: „A papír úgy él, mint egy ember, ha rossz a levegő, beteg lesz.” Ez a fajta fegyelem később sokmilliós különbséget jelentett.

Családi reakciók és jövő

A család kezdetben értetlen volt, aztán jött az első hivatalos számla, rajta egy meglepően nagy összeg. „Akkor hittük el, hogy ez nem mániá, hanem csendes befektetés” – mondja a feleség. A gyerekek ma már kérdeznek, és a vasárnapi ebéd után néha egy-egy lapot is megnéznek.

Péter nem akar mindent eladni. „Ez az életem naplója” – mondja. Mégis készül egy gondosan válogatott aukciós sorozat, hogy a darabok éljenek, mozogjanak, és új falakra kerüljenek.

Kezdőknek: hogyan vágj bele?

Ha valaki most kezdené, a legfontosabb a figyelem, nem a pénz. A piac még mindig réteges, és a jó szem mindig előny. Íme néhány gyakorlati, rövid irány:

Vegyél eredetit, ne „reprintet”: kérj számlát, nézd a nyomdai jelet , és kérj állapot-leírást fényképekkel, mert a papír minden hibát elárul.

, és kérj állapot-leírást fényképekkel, mert a papír minden elárul. Hajtásról, szakadásról és savas foltokról kérdezz: ezek mind árképzők , és hosszú távon romlanak .

, és hosszú távon . Tartsd savmentes mappában, árnyékban: a napfény és a pára a két legnagyobb ellenség , a hirtelen hőingás a harmadik faktor .

, a hirtelen hőingás a harmadik . Építs kapcsolatot forgalmazókkal és gyűjtőkkel: a legjobb darabok sokszor nem a nyilvános piacra kerülnek, hanem hálózatokon át.

kerülnek, hanem át. Fogadj el szakértői értékelést, ha eladnál: az alá- vagy felárazás egyaránt kárt okozhat, az időzítés pedig kulcs tényező.

A plakát, ami nem csak papír

A jó moziplakát egyszerre reklám és műtárgy, egyszerre tükör és hívószó. A tintában megül a korszak ízlése, a betűkben a stúdiók szándéka, a layoutban a grafikus ritmusa. „A legszebb plakátok nem a filmről, hanem a vágyakozásról szólnak” – mondja a szakértő.

Péter története arról szól, hogy a csendes kitartás is lehet nagy történet. Hogy a múltból mentett papír ma értékesebb, mint sok frissen született tárgy. És hogy egy jól őrzött szenvedély egyszer csak kilép a spájzból, és megtölti az egész szobát.