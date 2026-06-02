A „The Bocsánatkérő” rendezőjét gyerekkorában zaklatták, soha nem bánta meg, ezért lektorált a bocsánatkérésekről. Az egyik legfontosabb tanulsága: „Nem veled kezdődött”

Elnézést kérni, és ezt hitelesen megtenni, nem könnyű. De a bocsánatkérés megváltoztathatja a kapcsolatokat, és politikai bocsánatkérés esetén újradefiniálhatja a történelmet. Kristof Bilsen belga filmrendező dokumentumfilmje Az ApologétaAz általa írt, rendezett és készített, most azt kutatja, hogy az engesztelés aktusa milyen hatással lehet az áldozatokra, a vétkesekre és a tanúkra egyaránt – hogyan alakíthatja át az életet.

A június 10-től 15-ig tartó nemzetközi verseny világpremierje a sheffieldi DocFest-en, június 11-én, csütörtökön. A film időszerűnek tűnik egy olyan korban, amikor nem telik el nap anélkül, hogy egy ismert politikus vagy személyiség nyilvánosan bocsánatot kérne, bocsánatkérésre szólítana fel, vagy ne kérjen bocsánatot.

A hibrid dokumentum, amelyben Musia Mwankumi színésznő és Valentijn Dhaenens színész dolgoznak, miközben egy darabot dolgoznak fel, és felfedezik a bocsánatkérés művészetét és buktatóit, operatőröket Joachim Philippe, Bilsen és Diren Agbaba végez, Luca Mattei vágó és Aaron Minnebo társszerkesztője. A társszerzője Xan Márquez Caneda.

Az eredmény egy érzelmes filmes utazás kontinenseken, eseményeken, személyes és kollektív traumán és felelősségre vonhatóságon keresztül, amely a személyes reflexió, az előadás és a rituálé között mozog. Bilsen a forgatáson Ria Verlinden szisztémás trénerrel és felügyelővel dolgozott, hogy feltárja, mennyi dolog kapcsolódik egymáshoz, és nem láthatók elszigetelten. A dokumentumban olyan tudósok is szerepelnek, mint Juliette Schaafsma, a Tilburgi Egyetem professzora, aki az 1077-es Walk to Canossa óta politikai bocsánatkéréseket gyűjtött össze, amelyet széles körben az első nyilvános bocsánatkérésnek tartanak, és Roland Zahn professzor, a londoni King's College munkatársa, akinek kutatása a bűntudat és az önvád, valamint a bocsánatkéréssel való kapcsolatukat kutatja.

Az Apologéta a Bilsen's Limerick Films produkciója a Tangerine Tree, a Warboys Films és a Wrong Men koprodukciójában. Limerick intézi az értékesítést.

Kristof Bilsen, Anna Perger jóvoltából

„Gyermekkoromban zaklattak, és az állásfoglalás vagy a bocsánatkérés hiánya még mindig hatással van rám. Soha nem éreztem, hogy a dolgok valóban megoldódtak, nem beszélve arról, hogy bocsánatot kértek, és ez továbbra is hatással lesz az élet későbbi szakaszára” – osztja Bilsen a rendező nyilatkozatát. „Ez a személyes tapasztalat egy tágabb társadalmi trendet tükröz, ahol ma sok nép és közösség bocsánatkérésre vár, néha évtizedes vagy évszázados események miatt.”

Hozzáteszi: „Az olyan jelenlegi társadalmi mozgalmakkal összefüggésben, mint a Black Lives Matter, a #MeToo és a gyarmati múlt számítása, Az Apologéta megválaszolja az időszerű kérdést: vezethet-e a nyilvános bocsánatkérés megbocsátáshoz, megértéshez vagy változáshoz? … Meghívjuk Önt, hogy gondolja át a bocsánatkérés jelentését, és teremtse meg a terepet a valódi megbékélés és elismerés mélyebb megértéséhez.”

Nézze meg a trailert Az Apologéta itt.

A Sheffield DocFest előtt Bilsen beszélgetett A Hollywood Reporter a hatéves útról, amelyet meg kell tenni A Hitvédőa trauma súlya és hogy miért bocsánatot kérni sokkal nehezebb, mint amilyennek hangzik.

Mi volt a film eredeti ötlete? A dokumentumban megemlíti, hogy a filmes utazás kibontakozása során módosítania kellett az irányát.

Az eredeti ötlet az volt, hogy nyilvános politikai bocsánatkérések alapján készítsék el ezt a nagyon okos archív filmet. De aztán onnan alakult ki.

Mit tud megosztani arról, hogy miért választotta a címet? Az Apologéta a dokidnak?

Azt hiszem, a folyamat felénél rájöttem, hogy a bocsánatkérés fogalmának keresztény vallási konnotációja van. És persze ott van Platóné is Bocsánatkérés [or: The Apology of Socrates]. A bocsánatkérés egész fogalma valami szép, de ugyanakkor benne van a címben ez az egész irónia Az Apologétaez a fajta súrlódás az önismeret és a védekezés között.



Hogyan Az Apologéta passzol a múltbeli filmezésedhez?

Az én képzésem a mélyre tekintés, a megfigyelés és a figyelés, valamint az alázatosság, mint filmrendező, és az első két filmemet is így készítettem.

Az első az volt Elefánt álmaamely 2014-ben mutatkozott be az amszterdami IDFA-n, és a Kongói Demokratikus Köztársaság közszféra dolgozóiról szólt, egy volt belga gyarmatban. Ez már nagyon kellemetlen volt. Fehér férfi belga filmesként elmenni egy egykori gyarmatra, bizonyos értelemben egykori elnyomóként odamenni, vagy birtokolni az elnyomó örökségét.

A második filmemet is Sheffieldben mutatták be 2019-ben, és a címe Anya. Egy thaiföldi egyedülálló anyáról szól, aki Alzheimer-kórban szenvedő európaiakat lát el. Ez a szeretet és gondoskodás dilemmájának mélyreható megfigyelése volt világszerte. Mit kezdünk idős embereinkkel itt Európában, és hogyan? Igyekszünk jobb életet találni nekik, és az egyik legabszurdabb dolog az, hogy Thaiföldre hozzuk őket utolsó éveikre. Milyen önző! Ez ismét a súrlódás megfigyelése volt, és valami sok szempontból nagyon problematikus, ugyanakkor mélyen emberi.

„Az bocsánatkérő” A Limerick Films jóvoltából

A COVID közepén nem tudtam megfigyelni [directly]ezért arra gondoltam, hogy megfigyelem az archív anyagot. Ez volt George Floyd ideje, aki meghalt az Egyesült Államokban a rendőri erőszaktól, és az egész Black Lives Matter mozgalom, amelyet sajnos néhányan már elfelejtettek. Aztán hirtelen azt hallottam, hogy belga kormányunk azt mondta, hogy létrehozzanak egy bizottságot Belgium gyarmati múltjával kapcsolatban, amelynek végső célja a bocsánatkérés.

Számomra úgy tűnt, hogy a performativitás, a bizonytalanság, a bizonytalanság és mindez egyetlen képben egyesül. Aztán bíznom kellett a folyamatban, ami elég nagy kihívást jelent egy ilyen hatalmas témában. Tehát hat évbe telt a film elkészítése.

Volt valami kulcsfontosságú lecke, amit meg kellett tanulnia a gyártási folyamat során?



A nagy lépés számomra az volt, hogy elengedtem a projekt és a folyamat irányítását. Olyan világban élünk, amelyben annyira bináris az irányítás – a jó és a rossz, a pozicionálás. De mi a helyzet a bizonytalanság erejével és mindannyiunk sötét és árnyoldalaival? Szóval, egy nagy pillanat volt, amikor rájöttem, hogy a nyilvános bocsánatkérésekről szóló film is valami többről, valami másról szól.

Mi ez a „más”?

Alapvetően elkezdtünk elmélyülni a rendszerszintű és konstellációs munkában – abból a gondolatból kiindulva, hogy mindannyian a család részei vagyunk, [other] rendszerek. Még ha árvák vagyunk is, biológiailag akkor is apától és anyától származunk. Mögöttük a szüleik, mögöttük a nagyszüleik és a dédszüleik. Mindannyian nyertek vagy veszítettek, mindegyiknek megvoltak a kétségei és sikerei, mindannyian követtek el dolgokat, és mindannyian követtek el. Tehát őseink vállán állunk, és ez segített nekem szisztematikusan látni a világot és a filmet.

„Az bocsánatkérő” A Limerick Films jóvoltából

Igen, vágyunk az irányításra, és egyre inkább olyan időket élünk, amikor az irányítás illúziója támad, beleértve a politikai irányzatot is. A médián keresztül és [technology]úgy érzi, ellenőrizheti és irányíthatja, hogy ki tett valamit jól vagy rosszul. Ez egy olyan kor, ahol élőben nézhetjük a világ minden háborúját és konfliktusát.

A felelősség azonban nem csak egyénre vonatkozik. Kollektíven kell megközelíteni. Egymást közösségként kell támogatni, ami könnyen kívánságosnak és faölelőnek hangzik. De a jó és a rossz bocsánatkérések feltárása során saját ellentmondásainkba, saját bizonytalanságainkba, kételyeinkbe, aggodalmainkba és a múlt kísérteteibe is bele kellett ásnunk. A törékenység, a sebezhetőség és a bizonytalanság pontosan az, amivel itt, most szembe kell néznünk. A dolgok bizonytalanok és nagyon ingatagok.

Felvettem ezt a témát arról, hogy a dolgok mennyire bonyolultak, még akkor is, ha egyszerűnek tűnnek, és hogyan kell mindannyiunknak kilépnünk a komfortzónánkból. Van valami kulcsfontosságú kivonat, amellyel a nézők elhagyhatják a dokumentumot?

Számomra a film nagy-nagy tanulsága, hogy a kényelmetlenségben maradjak. Nehezek a kapcsolatok. Egy hatéves kislány apja vagyok, a filmet neki ajánlom. Először is tudomásul kell vennünk, mi van mögöttünk, és gondolnunk kell őseinkre. Megalázó elfogadni, hogy csak egy idővonalon vagy, és az ősapáid ott vannak veled.

Ez az oka annak, hogy Ön, Musia és Valentijn a saját nézeteitekkel foglalkozik a kulcsfontosságú kérdésekről, és arról, hogy a személyes hátterek és elfogultságok hogyan befolyásolják?

Igen. Minden [I just said] a dokumentumfilmes ötletére is vonatkozik. Nem mesélhetsz történeteket önmagad nélkül, a saját tekinteted nélkül, anélkül, hogy megkérdőjeleznéd a saját tekintetedet, és nem alázatos lennél a nyomozás és a kérdezősködés folyamatában.

„Az bocsánatkérő” A Limerick Films jóvoltából

Egyértelműen lehetőség van vitákra vagy egyéb vetítésekhez kötődő tevékenységekre Az Apologéta. Van valami szokatlan, amit Sheffieldbe tervez?

Természetesen a klasszikus kérdezz-felelek és vita az egyik megközelítés, és ilyenek is lesznek a fesztiválon. De fennáll a veszélye annak, hogy a szavak eluralkodnak, a csend és a testi tudat eltűnik. A világpremiert meditáció előzi meg a moziban.

Az embereknek nem szabad félniük. Ha csak a teremben szeretne lenni és várni néhány percet, akkor láthatja azt a filmet, amelyre jegyet vásárolt. Ne aggódj! De szeretünk olyan teret kínálni, ahol akkor is szívesen látunk, ha nehéz. Ez az első a számos különleges vetítés közül.

Azt vizsgáljuk, hogyan építhetünk rá hatáskampányt, pontosan a tudatosság és a rendszerszintű munka elvei alapján. Ez semmi varázslatos, csak egy felhívás, hogy emlékezzünk, és (újra) kapcsolódjunk a tudatunkhoz, mint a gyász feldolgozásához, az elismeréshez és a közös felfedezés útjainak megtalálásához.

Azt hallottam, hogy egyes TV-hálózatok partnerek Az Apologéta?

Igen, azt hiszem, nagyon-nagyon reménykeltő, hogy egy ilyen filmet négy műsorszolgáltatóval – NDR-el – közösen készítettek. [in Germany] -vel társulva [European culture channel] ARTE, VPRO [in the Netherlands] és

VRT és RTBF [in Belgium]. Csodálatos, különösen azért, mert bizonytalanság festett az egész filmre. Nem a te klasszikus karaktervezérelt filmed az, ami nagyon biztonságos.

„Az bocsánatkérő” A Limerick Films jóvoltából

Ha nagyban le kellene egyszerűsítened a dolgokat, miből lehetne kiemelni a címet Az Apologéta és a saját munkád azoknak szól, akik fontolgatják, hogy megnézik a filmet?

Nem veled kezdődött. És: Ez nem csak rólad szól. Arról az alázatról szól, hogy felmenőid vállán állsz, aminek valóban nagy következményei vannak, és nem annyira romantikus. Meg kell nézni a rendszer nyomását, amelynek az emberek a részei, és azt, hogy mit várnak el tőlük.

Van még valami, amit szeretnél megosztani?

Van egy nagyon jó sor [Swiss psychologist] Carl Gustav Jung. Azt mondta: „Inkább leszek egész ember, mint jó ember.”