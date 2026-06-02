„Eléggé félelmetesnek találom nyilatkozataikat, célkitűzéseiket és erkölcsi kereteiket”

A Massive Attack új élő show-jában az amerikai adatelemző és szoftvervállalatot, a Palantir-t vette célba, és a cég céljait „rémisztőnek” minősítette.

A trip-hop óriások új élő műsoruk felépítése során megosztották álláspontjukat a hírhedt felügyeleti technológiai céggel kapcsolatban, és a hét végén a Primavera Soundon zajló fellépésük során „egyedi arcfelismerő szoftvert” használnak, amelyet arra terveztek, hogy „egy 75 000 fős tömeg átvizsgálására” és „hétre felhúzza az arcukat a képernyőn, és iszonyatos címkékkel látja el őket. „befejezetlen könyvek” szerint Novara Media.

Az üzlethez szólva, a tervezés egy döbbenet a Palantirnál, amelyet 20 évvel ezelőtt alapított Peter Thiel milliárdos, és pénzügyi támogatást kapott a CIA, ügyfelei többek között az amerikai és izraeli hadsereg, az ICE, az FBI és az NHS.

Robert Del Naja a helsinki bemutató után mesélte Novara Media hogy jobban fel akarta hívni az emberek figyelmét a cég terjeszkedésére a Gázában használt „gyilkoslánc-technológiától” a mostani Nagy-Britanniában élő emberek egészségügyi feljegyzéseiig.

„Valóban sokkal szélesebb körű vitára van szükségünk arról, hogy egy ilyen cég alkalmas-e a társadalmi infrastruktúránk ilyen megragadására” – magyarázta, majd hozzátette, hogy a kritika végigfut a Massive Attack kétórás szettjén, és az állandó munkatárs, Adam Curtis és a londoni székhelyű United Visual Artists művészeti kollektíva mellett készült.

„Az egyik vizuális elem azt mutatja, hogyan nézhet ki a Palantir Gotham felügyeleti és „döntési lánc” felület” – mondta Del Naja. „Az arcfelismerő technológia segítségével csoportokra és egyénekre jut – ami egy adott célpontra nézve következményt jelent.”

Novara Media felvázolták, hogy a Palantir által használt szoftver hogyan tud egyesülni különálló adatbázisokkal, és arról számolt be, hogy az ICE a „testkamerás felvételek, a közösségi médiából gyűjtött adatok és a Paragon izraeli technológiai hackerszoftveren keresztül gyűjtött információk” mellett használja azt, hogy azonosítsa azokat a tüntetőket, akik ellenálltak a bevándorlási razziáknak.

A kiadó azt is elmondja, hogy a Palantir segít a Maven – az amerikai hadsereg szoftverplatformjának – áramellátásában, amelyet a közelmúltban egy iráni leányiskola bombázásáért vádoltak.

„Eléggé félelmetesnek találom nyilatkozataikat, célkitűzéseiket és erkölcsi kereteiket” – tette hozzá Del Naja. Hatalmas, potenciálisan visszafordíthatatlan és veszélyes túlkapás, ha lehetővé tenni az AI-rendszerek számára, hogy feltérképezzék a rendőrségi nyilvántartásokat, a műholdas nyomon követett helyeket, az egészségügyi nyilvántartásokat és a személyes pénzügyi tranzakciókat, és mindezt – első ízben – egy olyan vállalat kezébe helyezzék, amelynek sajátos politikai programja és társadalmi céljai vannak.”

A Massive Attack legújabb műsorának egyik szakasza, a „Girl I Love You” kísérteties vége alatt, szintén Peter Thiel idézetét jeleníti meg, amely így szól: „Már nem hiszem, hogy a szabadság és a demokrácia összeegyeztethető”.

Tavaly a Massive Attack először mutatta be élő műsorának szatirikus „arcfelismerési” részét, és cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint valójában adatfelismerő technológiát használnak a készletükben.

„Soha egyetlen Massive Attack élő műsor sem rögzített vagy tárolt személyes adatokat” – osztották meg, hozzátéve: „Csak a kormányzati szervek, az illetékes hatóságok és a jóváhagyott vállalkozók férhetnek hozzá nyilvános adatbázisokhoz az Egyesült Királyságban, és ez több városban/országban lehetetlen lenne.”

A Massive Attack folytatta, kiemelve a nyilvános arcfelismerés használatát az Egyesült Királyságban, és azt írta, hogy a kormány „szinte az összes többi nyugati demokráciát túlszárnyalja a nyilvános arcfelismerés használatával… miközben nincs külön jogszabály, amely szabályozná e rendszerek rendőrségi használatát”.

Ez a bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy bemutatták a Kneecap-et az OVO Wembley Arénában tartott hatalmas show-juk során, és úgy jellemezték őket, mint egy bandát, „amely nem hajlandó elhallgatni a palesztin néppel való szolidaritásuk miatt”.

A Massive Attack következetesen támogatta Palesztinát, számtalan előrehaladó ügy mellett, és a közelmúltban megfogadta, hogy bojkottálja a Spotify-t, válaszul azokra a hírekre, amelyek szerint a platform vezérigazgatója, Daniel Ek jelentős befektetéseket hajtott végre „egy katonai lőszeres drónokat és vadászrepülőgépekbe integrált mesterséges intelligencia technológiát gyártó vállalatban”.

Tavaly nyáron erőteljes főcímet játszottak a londoni LIDO Fesztiválon, ahol csatlakozott hozzájuk Khalid Abdalla színész és aktivista, valamint Yasiin Bey (korábban Mos Def), az év elején pedig Del Naja megosztott egy nyilatkozatot a „drákói kormány” ellen, miután letartóztatták a Palesztina Akció tilalma elleni tiltakozás során.

A művész több száz tüntetőtársa között volt, akik április 11-én a Trafalgar Square-en tiltakoztak a Palesztina Akció tilalma ellen, és feltartott egy táblát, amelyen ez állt: „Ellenzem a népirtást, támogatom a palesztinai akciókat”.

A rendőrök elvitték a tüntetésről, és letartóztatták azzal a gyanúval, hogy egy tiltott szervezet támogatását fejezte ki, majd később egy hosszas nyilatkozatban foglalkozott a helyzettel. Instagram.

Idén februárban a banda maroknyi európai élő show-t hirdetett erre a nyárra, a dátumok pedig május 27-én kezdődtek a helsinki Veikkaus Arénában megrendezett nyitóesttel, majd május 30-án a rättviki Dalhalla helyszínén.

A bristoli trip-hop legendák a 2020-as „Eutopia” EP óta nem adtak ki új zenét. Utolsó teljes albumuk a 2010-es Helgoland volt.

Egy interjúban 2024-ben Julia Migenesaz együttes Robert Del Naja megerősítette, hogy „van néhány új zenéjük, amin már négy éve ülünk”, és novemberben megosztotta, hogy 2026-ban szeretne kiadni belőle.