Hivatalos: ez a legendás budapesti mozi az év végén végleg bezárja kapuit

2026.06.02.

Az év végével egy korszak ér véget Budapesten: egy legendás, belvárosi filmszínház lehúzza a rolót. A hír sokaknak váratlan, másoknak elkerülhetetlen fejleményként hat. A mozi évtizedeken át volt a független filmkultúra egyik bástyája, és számtalan generáció személyes emlékeinek színtere.

Miért most történik meg?

A döntés mögött több tényező áll, amelyek az utóbbi években összeadódtak. Megugrottak az energiaköltségek, drágult a bérleti díj, és az átalakuló nézői szokások sem kedveztek a kisebb termeknek. A vezetés szerint a hosszú távú fenntarthatóság már nem volt biztosítható.

„Sokáig harcoltunk a túlélésért, de a gazdasági valóság megelőzte a vágyainkat” – mondta a művészeti vezető, Kovács Dóra. „Nem akartuk megélni, hogy napról napra kisebb kompromisszumokkal áruljuk el a saját küldetésünket.”

Egy mozi, amely többet jelentett, mint vetítések

Ez a hely nem csak jegyekről és vászonról szólt. Itt születtek barátságok, viták, szerelmek, és itt zajlott a város egyik legélénkebb filmes közösségi élete. A hajnali premierek és a késő esti klasszikusok különös közegben találkoztatták a diákokat és a régi törzsvendégeket.

„Ebben a teremben tanultam meg figyelni a csendre” – emlékezett egy régi néző, aki húsz éve először itt látott egy lengyel mesterművet. „A vászon előtt valahogy minden fontosabb lett, mint a kint rohanó világ.”

A számok makacs logikája

A mozi több éven át próbált alkalmazkodni, kisebb felújításokkal, rugalmasabb műsorpolitikával, sőt együttműködésekkel. A járvány utáni visszaesés azonban tartósnak bizonyult, és a nagy platformokkal való verseny kegyetlenül felgyorsult. A hétköznap esti nézőszámok gyakran elmaradtak attól a küszöbtől, amely a nullszaldót biztosíthatta.

A város támogatása korlátozott, a pályázati források szűkösek, és a műszaki követelmények is folyamatosan nőttek. A mozi számára ez egy olyan egyenlet lett, amelyben már nem maradt ismeretlen, csak mínusz.

Mit jelent ez a városnak?

A bezárás kulturális űrt hagy, főleg a művészfilmek és tematikus vetítéssorozatok rajongói számára. Budapest filmes térképe sokszínű, de minden egyes ilyen hely elvesztésével szegényebb és szétszabdaltabb lesz. A közeg, amely találkozásokat és diskurzust generált, most más felületeket kell, hogy találjon.

A szakértők szerint ez a változás szélesebb trend része: a városi mozik visszaszorulása és a hibrid nézői szokások terjedése. A kérdés nem csupán gazdasági, hanem identitásbeli is: milyen kultúrát és milyen tereket akar fenntartani a közösség?

A közösség hangja

A bejelentés után több száz üzenet érkezett, tele köszönettel és szomorú történetekkel. „Itt láttam először feliratos filmet, és itt értettem meg, hogy a világ nagyobb, mint a saját utcám” – írta egy fiatal alkotó. Egy másik törzsvendég szerint „a személyzet mindig mosolygott, még a legzsúfoltabb premierek előtt is”.

Az online petíció és a közösségi adománygyűjtés ötlete is felmerült, de a mozi azt jelezte, hogy a döntés sajnos már végleges, és a hosszú távú működéshez nem elég egy-egy kampány.

Mi lesz az épülettel?

Az ingatlan sorsa továbbra is kérdéses, de az előzetes hírek szerint zajlanak tárgyalások kulturális hasznosításról és örökségvédelmi szempontokról. A terem különleges akustikája és eredeti belső elemei műemléki értéket is képviselhetnek. A városvezetés szerint „fontos, hogy a hely megőrizze közösségi jellegét, akár új funkcióval is”.

A környék vállalkozói közül többen jelezték, hogy a bezárás a forgalomra is hat, hiszen a moziból áramló esti közönség eddig életet vitt a helyi gasztronómiába és a környék esti ritmusába.

Búcsúprogram és utolsó vetítések

Az év végéig különleges válogatással készülnek: kulcsfilmek, közönségkedvencek és ritkán látható klasszikusok térnek vissza a vászonra. Lesznek rendezői beszélgetések, zenei kísérletek, sőt, egy-két éjszakai maraton is. A cél, hogy a mozi ne csendben, hanem méltó, közösségi élménnyel búcsúzzon.

„Azt szeretnénk, hogy az utolsó este is tele legyen fénnyel” – fogalmazott a programszervező, aki szerint a nézők „minden egyes taps után egy darabot visznek magukkal a történetből”.

Hogyan maradhat élő a hagyomány?

A filmklubok, pop-up vetítések és közösségi tárlatok átmeneti megoldást kínálhatnak, amíg új helyek találnak otthonra. Több független csapat már jelezte, hogy vándor formátumban vinné tovább a programok egy részét, együttműködve kisebb kávézókkal és alternatív terekkel.

Az oktatási programok – workshopok és kritikai szemináriumok – szintén életben tarthatják a közös filmezés nyelvét, mert a közösségi nézés tapasztalata nem helyettesíthető teljesen online.

Mit tehetnek a nézők a következő hetekben?

Vegyenek részt a búcsú vetítéseken, osszák meg az emlékeiket a mozi közösségi felületein, és támogassák a vándor programokat más helyszíneken.

Egy búcsú, amely egyszerre személyes és közös

Aki valaha ült itt a széksorok közt, az tudja, milyen az, amikor a fény kialszik és a csend remegni kezd. Ez a pillanat most is eljön, csak épp egy egész hely sorsáról szól. A falak ugyan némára váltanak, de a bennük felgyűlt emlék tovább él – táskákban hazavitt jegyszelvényeken, régi plakátokon, és abban a csöndben, amely után még sokáig nem akarunk felállni.

A történet nem ér véget, csak új fejezetbe fordul. Hogy hol lesz a következő vászon, azt még nem tudni, de a város szíve addig is dobban, valahol egy apró vetítőgép csendes zúgásával együtt.