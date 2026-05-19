Mitski kifejtette, miért mondja „6-7”-et a „Rules” című dalának szövegében, és elmondta a rajongóknak, hogy „35 éves, és ezt nem szándékosan tette”.

A szám szerepelt új albumán, a 'Nothing's About To Happen To Me'-n, amely februárban jelent meg. A dalban az énekesnő egyről 11-re kezd felfelé számolni, és néhány rajongó azonnal megakadt azon a részen, ahol hat és hétig jut – különösen amiatt, hogy a kifejezés az elmúlt néhány évben vírusos kifejezéssé vált.

Mitski észrevette a rajongók izgalmát a pálya azon a pontján, és felidézte, hogy a koncertjein néhány ember hangosabban énekelte ezt a részt, mint valaha, és a show más részeiben is kiabálták.

A hétvégén Bristolban a színpadon beszédében kifejtette, hogy a szleng kifejezésre való rábólintás teljesen véletlen volt, és kissé értetlenül áll a dalban a véletlenszerű utalás következtében.

„A 10-hez vezető úton a hatos és hetes számokat mondom. Szeretném, ha tudná, hogy 35 éves vagyok, és nem szándékosan tettem ezt” – mondta a hallgatóságnak. – De jó mulatság, hogy mindannyian jól érzik magukat rajta.

Így folytatta: „Néhány este volt egy gyerek a fronton, aki annyira szerette a 6-7-et. Még azokban a dalokban is ezt üvöltötte, aminek semmi köze hozzá!

„Van egy dalom, a „Dead Women”. Eljátszottam. Azt mondom: „Szúrj meg 27-szer.” És olyan volt, hogy „6-7!”… És olyan volt, hogy „Szedd össze magad! Ezek teljesen más számok” – viccelődött.

Azokkal kapcsolatban, akik nem ismerik ezt a kifejezést, megosztotta meglátását, és azt mondta: „Rendben, gyerekek, ettől össze fogtok görcsölni. A velem egyidős és idősebb felnőttekkel beszélgetek. Ha nem tudod, mit jelent a 6-7, gyere be, bújj össze, megmondom… Nincs benne rejlő jelentés.”

Az év elején a zenész bejelentette a 2026-os „globális fellépések” turnéját, de rávilágított arra a döntésére, hogy nem indul „megfelelő turnéra” az új lemez népszerűsítésére.

Julia Migenes a Nothing's About To Happen To Me ragyogó, ötcsillagos kritikát adott, és „szellemben és melegségben” gazdagnak és „az eddigi legjobb albumának” nevezte.

„Mostanában kevés interjút ad, és személyes közösségi média jelenléte, amely egykor csodálatosan gúnyos volt, a történelembe is belekerült” – olvasható.

„Ez azt jelenti, hogy törvényszéki vizsgálatot kell végeznünk Mitski munkásságán, hogy megtudjuk, hol jár manapság a feje, a „Nothing's About To Happen To Me” pedig olyasvalakit javasol, aki kevésbé a saját sikerének az áldozata, és inkább valakit, aki a maga utánozhatatlan stílusában birkózik meg vele: nyitott szívvel és elragadóan morbid humorérzékkel.”