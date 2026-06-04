56 éves korában elhunyt Marjane Satrapi, a Persepolis igazgatója

Marjane Satrapi, a francia-iráni grafikus író, művész és filmrendező, akinek meghatározó animációs filmje Perszepolisz kiérdemelte a Cannes-i zsűri díját és Oscar-jelölést, és a világ filmművészetének egyik legjellegzetesebb hangjává tette, meghalt. 56 éves volt.

„Marjane Satrapi a szomorúságtól halt meg valamivel több mint egy évvel Mattias Ripa, férje és élete szerelmének halála után” – áll a családtagok AFP-hez eljuttatott közleményében. Ripa, egy svéd producer, színész és forgatókönyvíró 2025. április 8-án halt meg. A halála előtti hetekben Satrapi Instagram-oldalán megjelent bejegyzések sorozata a következő üzenetet fogalmazta meg: „Mert elvesztettem életem szerelmét.”

Satrapi a filmvilágban a legismertebb Perszepoliszönéletrajzi képregényének animációs adaptációja. A filmváltozat, amelyet Vincent Paronnaud-val közösen írt és rendezett, a 2007-es Cannes-i Filmfesztiválon debütált, ahol Carlos Reygadas filmjével megosztotta a zsűri díját. Néma fény. A francia verzióban Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve és Danielle Darrieux – az angolban Gena Rowlands, Sean Penn és Iggy Pop – hangját felvonultató film kereskedelmi és kritikai siker volt, csak Franciaországban több mint egymillióan vették fel a filmet, és elnyerte a legjobb első film díjat a César Awards-on. Oscar-díjra is jelölték a legjobb animációs film kategóriában, így Satrapi az első nő, akit valaha jelöltek ebben a kategóriában.

Satrapi és Paronnaud újra összeállt Csirke szilvával (2011), élőszereplős adaptációja azonos című képregényének. A premier a Velencei Filmfesztiválon volt. Számos filmet önállóan rendezett, köztük krimit La bande des Jotas (2012), horror-vígjáték A Hangok (2014), Ryan Reynolds, Anna Kendrick és Gemma Arterton főszereplésével, valamint a Marie Curie életrajzi film Radioaktív (2019), Rosamund Pike főszereplésével. Legutóbbi filmje, Kedves Párizs! (Paradis Paris), Monica Bellucci főszereplésével, 2024-ben a Torinói Filmfesztiválon mutatták be.

Perszepolisza film és a képregény Satrapi gyermekkorát követi nyomon a forradalom utáni Iránban, mint a felső középosztálybeli baloldali aktivisták lányaként, akik szembehelyezkedtek az utolsó sah monarchiájával, és üldözték őket az 1979-es iszlám forradalom után. Satrapi ekkor kilenc éves volt. Perszepoliszgyermeke perspektíváját veszi, hiszen az általa ismert ország eltűnik a szeme előtt. A családtagokat és a barátokat üldözték, letartóztatták és meggyilkolták. Apai nagybátyját, Anoosh-t, egy politikai foglyot, akit imádott, kivégezték, és az Evin börtönben temették el egy jeltelen sírban.

Tinédzser korára Satrapi összeütközésbe került a rezsim erkölcsi rendõrségével, megkerülte a szerénységre és a tiltott zenecsempészetre vonatkozó szabályokat. Biztonságát féltve szülei megszervezték, hogy 14 évesen elhagyja Iránt, hogy az ausztriai Lycée Français de Vienne-ben tanuljon. A külföldön eltöltött évek viharosak voltak: többször elköltözött, végül elvesztette a lakását, és három hónapig Bécs utcáin élt, mire egy majdnem végzetes hörghurut visszaküldte Iránba, ahol az Iszlám Azad Egyetemen szerzett mesterképzést vizuális kommunikációból, és feleségül vette Rezát, az iráni-iraki háború veteránját. Végül elválnak, és Satrapi visszaköltözött Európába, és az 1990-es évek elején végleg Franciaországban telepedett le. 2006-ban francia állampolgár lett.

Az iráni kormány elítélte Perszepolisz és sikeresen lobbiztak a film eltávolítása érdekében a Bangkoki Nemzetközi Filmfesztiválról.

Satrapi Franciaországban találta meg művészi hangját. 2000-től publikált Perszepolisz négy kötetben a párizsi székhelyű L'Association kiadón keresztül, merész, fekete-fehér tablókon mutatja be iráni gyermek- és európai serdülőkorát. A 2003-ban és 2004-ben két kötetben angolra fordított mű nemzetközi jelenséggé vált, több mint 25 nyelvre lefordították, több mint egymillió példány kelt el belőle világszerte. Későbbi képregénye Csirke szilvával 2005-ben elnyerte a legjobb Angoulême képregény díját. Satrapi mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a formát „képregénynek” nevezze, nem pedig „grafikus regénynek” – „Az emberek annyira félnek kimondani a „képregény” szót – mondta a The Guardiannek 2011-ben. „Változtassa meg „grafikus no:comics”-ra, és ez eltűnik.

Satrapi művészete soha nem választható el politikájától. A 2009-es vitatott iráni elnökválasztást követően Satrapi Mohsen Makhmalbaf filmrendező mellett megjelent az Európai Parlament tagjai előtt, hogy bizonyítékokat mutasson be arról, hogy Mir Hoszein Muszavi reformpárti jelölt valóban győzött. Amikor 2022-ben a Mahsa Amini tiltakozása kirobbant, a nemzetközi művészeti közösség egyik legszókimondóbb hangja volt a nők által vezetett felkelés támogatásában, egy grafikai antológiát irányított és koordinált – amely angol nyelven jelent meg Nő, élet, szabadság – dokumentálni a mozgalmat a nyugati olvasók számára. „Az igazi forradalom kulturális” – mondta akkor.

2025 januárjában elutasította Franciaország legmagasabb hivatalos kitüntetését, a Légion d'honneur-t, arra hivatkozva, hogy francia képmutatást tanúsít az Iránnal való kapcsolataiban, különös tekintettel az ország iráni disszidensekkel szembeni vízumpolitikájára. „Ez semmiképpen sem Franciaország elleni akció vagy gondolat” – magyarázta. „Éppen ellenkezőleg, nagyon szeretem ezt az országot, ami az én hazám.”

A perzsa, francia, angol, svéd, német és olasz nyelven folyékonyan beszélő Satrapi két kontinens kultúrájának egyedülálló alakja volt – egy iráni száműzött és egy francia művész, egy karikaturista, aki történelmet írt az Oscar-gálán, és egy politikai aktivista, aki a gyászt, a dühöt és az emlékezést tartós művészetté változtatta.