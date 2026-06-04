Michael Jackson saját sötét fantasy videojátékot akart készíteni

2026.06.04. Michael Jackson saját sötét fantasy videojátékot akart készíteni

Kiderült, hogy Michael Jackson időt töltött saját sötét fantasy játékán, eredeti filmzenével.

Egy újban blogbejegyzésa Shiny Entertainment alapítója, David Perry elárulta, hogy Jackson felvette vele a kapcsolatot, hogy megtudja, játszhat-e a közelgő játékukkal. Lépjen be a Mátrixba korai. Ezt követően Jackson meghívta Perryt, hogy segítsen neki gondolkodni egy Michael Jackson videojátékon. „Elkezdtünk találkozókat tartani a Neverlandben, és megvizsgálni, mi lehet a játék. A fontos az, hogy nem egy hiúsági projektet akartunk csinálni” – írta Perry.

„Az általunk vizsgált koncepció egy komoly, filmszerű, harmadik személyű akció-kalandjáték volt. Nem Michael lenne a főszereplő. Ehelyett valami erősebbet hozna: eredeti zenét, képzelőerőt, hozzáférést a filmek és a hírességek világához, valamint egyedülálló csodaérzékét.”

Perry szerint a játék több néven ment át – Az utolsó háború, szóló, a sötétségés végül Sötét felni. „A korai verzió egy fantasy akció-kaland volt királyságokról, háborúról, mágiáról és egy hősről, aki az igazság különböző változatai közé fogott. Később valami sötétebb és pszichológiaibb dolog felé tolódott el: az álmok, a depresszió, a tudat és az alváson túli rejtett birodalom felé.”

A folyamat során a beszéd arra irányult, hogy Jackson kiadja következő albumát a videojátékon keresztül. A deluxe verzió következne CD-n és bakeliten. „Abban az időben a játékok már hatalmasak voltak, de még mindig emberek milliói voltak, akik nem igazán értették őket” – magyarázta Perry. „Azt hitték, hogy a játékok valaki másnak szólnak, gyerekeknek vagy tinédzsereknek. De Michael közönsége globális volt. Nemzedékeken, országokon és kultúrákon átívelt. Ha csak úgy hallhatnák a következő albumát, hogy videojátékot játszanak, akkor rengeteg ember játszana először videojátékkal. Ambiciózus volt. Talán túl ambiciózus. De ez volt a lényeg.”

A projekt soha nem fejeződött be, mert „az élet megfordult” – mondja Perry. Hét hónappal később Lépjen be a Mátrixba Jacksont hétrendbeli gyermekmolesztálás miatt vádolták meg, majd két évvel később felmentették. 2009 júniusában halt meg. „Soha nem írtunk alá tényleges szerződést a játék közzétételére, és nem fogom kiadni az anyagokat” – tette hozzá Perry. „De a beszélgetések valódiak voltak, és az ötlet még mindig jelentőségteljes számomra.”

Más hírek szerint, miután 24 óra alatt több mint egymillió példányt adtak el, az Amazon megerősítette a 007 Első fény A folytatás meg fog történni – de lehet, hogy egészen másképp fog kinézni.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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