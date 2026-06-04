Quentin Tarantino szerint a világjárvány utáni filmeket tele vannak „hibákkal, elhibázott szereplőkkel vagy egyszerűen hülye hülyeséggel***”

Quentin Tarantino megosztja véleményét a későn megjelenő új filmekről, és az „egyszerű hülyeségért” sújtja őket. [that] Általában minden új filmet megtorpedóznak, ami a magát Hollywoodnak nevezett íztelen kolbászgyárból érkezik.”

A Pulp Fiction igazgatója új írást írt Látás és hang magazinban, ahol elmagyarázta, hogy a járvány óta nem talál olyan új filmet, amelyet ne „halálra választana”.

„A világjárvány óta számomra mindenesetre szinte lehetetlennek tűnik, hogy olyan új film jelenjen meg, amelyet nem választok halálra. A hibák, valószínűtlenségek, a közönség bántalmazása, félrevezetett előadók vagy egyszerűen hülye szar általában minden új filmet megtorpedóznak, ami a magát Hollywoodnak nevezett íztelen kolbászgyárból érkezik” – írta. „Manapság az egész film koncepciója inkább megvetést kelt bennem, mint nagylelkűséget. Ami elég tisztességes, mert ehhez képest az elmúlt hat év filmjei a 80-as éveket a 30-as éveknek teszik.”

Tarantino idézett néhány olyan filmet, amelyeket a járvány óta látott, és amelyeket „tetszett”, de megjegyezte, hogy egyiken sem ragadta meg igazán a tekintetét – egy kivételével.

„Láttam olyan filmeket, amiket azóta is szerettem… West Side Story (2021); Horizont: Egy amerikai saga – 1. és 2. fejezet (mindkettő 2024), néhány másik, de semmi, ami igazán a szorításában tartott volna, és elsodort volna az élvezetek varázslatos földjére, ahol korábban jártam, és ez volt az oka annak, hogy a filmeket szerettem mindenekelőtt minden művészeti ágon” – mondta Tarantino. „Mostanában inkább egy könyvet olvasok.”

A „feszültséggel teli új film”, amely bevallottan megragadta az Oscar-díjast, „és a teljes időtartama alatt fogva tartott”, Joe Carnahané volt. A Rip a Netflix számára, amelynek főszereplője Matt Damon és Ben Affleck.

„A film egy izgalmas zsaru thriller, újszerű előfeltevéssel, amely igazán okos módszerekkel tudja szállítani az árut” – írta Tarantino. A Rip. „Nekem az egész csomag bevált: Carnahan rendezése, a remek szereplőgárda, a film kinézete (Juan Miguel Azpiroz operatőr jóvoltából) – de ennek a pompás gyűjteménynek az igazi erőműve Carnahan és Michael McGrale szenzációs forgatókönyve.”

A Rip a közelmúltban került a címlapokra, mivel Damon és Affleck produkciós cége rágalmazási pert indít két Miami-Dade-i rendőr ellen, akik azt állították, hogy a film jó hírnevét sértette meg, mert tartalma kitalált részleteket kever a valós életből származó tényekkel.

Ami Tarantinót illeti, a rendező az első színpadi darabján dolgozik, A Popinjay Cavalieramely 2027-ben nyílik meg a londoni West Enden. A bemutatót „a megtévesztés és az álcázás dühöngő vígjátékaként írják le, amelyet a színpad és a vászon nagy, csapongó eposzai ihlettek”.