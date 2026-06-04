A REM, a QOTSA, a Screaming Trees szupercsoport, a Drink The Sea bejelentette új albumát és 2026-os brit és európai turnéját

A Drink The Sea szupercsapat bejelentette új albumának részleteit, valamint egy amerikai, brit és európai turnéját, amely még idén várható.
A zenekart a korábbi REM-gitáros, Peter Buck, Barrett Martin a Screaming Trees-ből és Alain Johannes az Eleven and Queens Of The Stone Age-ból, valamint Duke Garwoodból és Lisette Garcia alkotja.
Harmadik stúdióalbumukat 'Drink The Sea III' címmel október 2-án adják ki a Martin's Sunyata Records és a Sony Orchard Digital Music gondozásában, július 31-én pedig megosztják a lemez vezető kislemezét.
Az album producerei Martin és Johannes voltak, és a felvételre akkor került sor, amikor a banda úton volt 2025 októbere és 2026 áprilisa között, a washingtoni, olimpiai, valamint chilei és brazil stúdiók felhasználásával.
A Drink The Sea egy hosszú turné lesz, amely augusztus 30-án a washingtoni Vashon Islanden kezdődik az Egyesült Államokban. A brit dátumok szeptember 30-án Cardiffban kezdődnek, és Manchesterben, Londonban és Brightonban is fellépnek, az európai turné előtt, amely október 23-án az olaszországi Ravennában ér véget.
Az összes előadásra már kaphatók a jegyek, és megtalálhatja a sajátját itt (Észak-Amerika) és itt (Egyesült Királyság/Európa).
A Drink The Sea játszani fog:
AUGUSZTUS
30 – Vashon Island, WA, Vashon Művészeti Központ
SZEPTEMBER
3 – Grass Valley, Kalifornia, Grass Valley Művészeti Központ
4 – Menlo Park, CA, Guildhall
5 – San Francisco, CA, The Chapel
8 – Tucson, AZ, Rialto Színház
10 – San Antonio, TX, Stable Hall
12 – Austin, TX, 04 Center
13 – Dallas, TX, Granada Színház
15 – Fort Collins, CO, Aggie Színház
16 – Denver, CO, Gothic Theatre
18 – Salt Lake City, UT, State Room
20 – Boise, ID, Treefort Music Hall
22 – Bozeman, MT, The Elm
23 – Spokane, WA, Knitting Factory
24 – Kirkland, WA, Kirkland Performance Center
30 – Cardiff, A kapu
OKTÓBER
1 – Manchester, Band On The Wall
2 – London, Islington Assembly Hall
3 – Brighton, Chalk
5 – Amszterdam, Paradiso
6 – Sint-Niklaas, Belgium, De Casino
7 – Groningen, Hollandia, Vera
8 – Köln, Gloria
10 – Oslo, John Dee
11 – Göteborg, 031-es emlékmű
12 – Stockholm, Debaser
14 – Hamburg, Fabrik
15 – Berlin, Kreuzbergi Fesztivál
17 – Varsó, Proxima
18 – Budapest, Akvárumklub
20 – Bern, Muhle Hunziken
23 – Ravenna, Olaszország, Bronson Club
A banda 2024 végén jött össze, és tavaly adták ki első két stúdiólemezüket, a Drink The Sea I-t és a Drink The Sea II-t.