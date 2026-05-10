62 millió megtekintés 10 nap alatt: a Netflix sci-fi filmje megállíthatatlanul tarol világszerte – a közönség és a kritika is imádja

2026.05.10.

Rekord, amelyről mindenki beszél

Tíz nap alatt 62,9 millió megtekintés: ritka, hogy ennyire egybehangzó legyen a közönség és a kritika lelkesedése. A Netflix legújabb, Guillermo del Toro által jegyzett Frankenstein-adaptáció egyszerre szól a nagyközönséghez és a műfaj iránt megszállott rajongókhoz, és ezt lenyűgöző számokkal igazolja. A platform nem csupán egy újabb premierrel, hanem egy valódi kulturális eseménnyel erősítette meg pozícióját.

Előzetes-képkocka a Frankensteinből – a film robbanásszerű sikere a Netflixen

Számok, amelyek önmagukért beszélnek

A film két egymást követő hétig uralta a nézettségi toplistákat, és 86%-os értékelést gyűjtött be a Rotten Tomatoeson. Az Allociné-n a nézői átlag 4/5, miközben a sajtóértékelés is erősen pozitív a maga 3,6/5-ös eredményével. Ezek nemcsak instant sikert jeleznek, hanem azt is, hogy a produkció a zajon át is képes volt hatni.

Az új értelmezés 150 perces játékideje sem riasztotta el a közönséget, sőt az élmény állítólag hipnotikus lett. Egyesek szerint Oscar Isaac karizmája húzza be a nézőt, mások Jacob Elordi monumentális lénye miatt nem tudtak elszakadni a képernyőtől. A végeredmény egy magabiztosan komponált, technikailag precíz mű, amelyet a platform bátor finanszírozása tett lehetővé.

Mi tartja a nézőt a képernyőn?

Del Toro világa egyszerre gótikus és testközeli: az emberi törékenység és a teremtés iszonyata kéz a kézben jár. A rendező nemcsak a horror, hanem a melodráma hagyományait is kihasználja, és a lény belső tragédiáját emeli középpontba. A kamera beszippantó, a fények szoborszerű plaszticitást adnak minden tekintetnek.

Oscar Isaac Victor Frankensteinje intellektuálisan hűvös, mégis pokolian emberi, míg Jacob Elordi teremtménye egyszerre fenyegető és sebezhető. A kettőjük közti dinamika fűti a cselekményt, a zene és a hangdizájn pedig végig lüktet alattunk. Így a 150 perc nem teher, hanem utazás, amelyen a néző végig kísért.

Negyedszázados vízió beteljesülése

Del Toro 25 évet dolgozott ezen az álmán, amelyet végül a Netflix vállalt be egy 100 millió dollárt jóval meghaladó költségvetéssel. Kevés stúdió vállalna ekkora kockázatot egy sötét, filozofikus adaptációval, amely nem az egyszerű jump scare-ekre épít. Itt a horror a gondolat súlyából születik, nem a hirtelen rémületből.

A forrás Mary Shelley klasszikusa, ám a hangsúlyok kortárs érzékenységgel mozdulnak el: a tudomány határainak átlépése, a morális felelősség és az identitás kísérlete együtt rajzol új portrét. A film tiszteleg James Whale 1931-es legendája előtt, mégis makacsul a saját lenyomatát hagyja a mítoszon.

„Aki mer nagyot álmodni, annak filmje néha nagyobbat szól, mint bármi más a műsorban.”

Ritka egyetértés a közönség és a kritika között

Amikor a számok és a vélemények ennyire összeérnek, az valami mélyebb rezonanciát jelez. A közönség nemcsak szórakozást, hanem jelentést talált, a kritika pedig az iparban ritka következetességet méltatta. Ez a metszet az, amikor a „népszerű” és a „minőségi” nem kizárják, hanem erősítik egymást.

A látványvilág szimbolikus és taktilisan gazdag .

Mit üzen ez a jövőnek?

A siker azt üzeni, hogy a közönség hajlandó időt és figyelmet adni, ha egy film világos szerzői vízióval bír. A streaming nemcsak falatozó tartalomfogyasztást, hanem valódi eseményfilmeket is képes felnevelni, amelyekről hetekig beszélnek. Ilyenkor a platform nem katalógus, hanem színpad, ahol a rendezői hang markánsan felhangosodik.

Ha a Netflix továbbra is ilyen kockázatos projekteket karol fel, az egész iparág gazdagodik. A közönség pedig azt kapja, amit itt is: egy egyszerre megrendítő és látványos moziélményt, amely a mítoszt új élettel tölti meg. A számok után marad az emlékezet – és a vágy, hogy újranézve még több réteget fedezzünk fel.