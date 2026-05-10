Renée Zellweger játssza a „Nő a napban” szerepét Sissy Spacekkel és Mia Threapletonnal szemben

A Black Bear, az Artists Equity és a Big Picture Co. összefog, hogy hozzáadjanak néhány sugarat Egy Nő a NapbanJulia Cox új játékfilm-projektje, amelyben az Oscar-díjas Renée Zellweger és Sissy Spacek szerepel majd Mia Threapleton mellett.

Cox írta és rendezi – a Black Bear-rel való újraegyesülésben egy kitörési pillanat után a stúdióban. Nyad Annette Bening és Jodie Foster főszereplésével – Egy Nő a Napban Claire Keating életének egy hónapját követi, akit Zellweger alakít. Miközben csaposként dolgozik Nantucketben, amely a sziget egyre fogyatkozó középosztályába tartozik, Claire világa megreped, amikor anyja megbetegszik, lánya pedig hazaköltözik. Ekkor kénytelen számolni múltjával, és felelősséget vállalni jövőjéért.

A gyártás a tervek szerint szeptemberben indul. A projekt a Cannes-i Filmfesztivál közepette kerül reflektorfénybe, amely idő alatt a Black Bear bemutatja a nemzetközi vásárlóknak. A Black Bear és az Artists Equity társfinanszírozó, a Black Bear pedig Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban, valamint Kanadában kerül majd terjesztésre az Elevation Pictures révén. Zellweger és Carmella Casinelli a Big Picture Co.-n keresztül készíti, Kim Roth mellett. Greg Gertmenian társproducer.

„Az olyan ígéretes filmesek bajnoki címe, mint Julia, az első nap óta központi szerepet játszik a Big Picture Co. küldetésében, és nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a nagyon különleges projektnek és a csapatnak, akik segítenek megvalósítani Julia vízióját. A forgatókönyv egy történetmesélő kincs, és Julia ösztönei megkülönböztetik őt, mint feltörekvő Oscar-rendezőt, aki elkezdheti.” győztes.

Az Artists Equity vezérigazgatója, Ben Affleck, aki maga is Oscar-díjas, Cox tehetségét kiáltotta, miközben felfedte cége stratégiáját a támogatásra. – Julia bevált íróként, és ebben biztos vagyok Egy Nő a Napban A rendezői székben bemutatja a filmvilágot, amiben ugyanilyen tehetséges. Ez egy megindító, lebilincselő felfedezés egy összetett családi dinamikáról, amelyben valami rejtőzik a felszín alatt. A színfalak mögött pedig egy nagyszerű partnerünk van a Black Bearben. Számunkra ez arról szól, hogy értelmes módokat találjunk a filmesekbe való befektetésre útjuk minden szakaszában, és az ehhez hasonló projektek pontosan olyan munkák, amelyekben részesei szeretnénk lenni. Már alig várjuk, hogy életre keltsük ezt a filmet.”

A Black Bear vezérigazgatója, Teddy Schwarzman hozzátette: „Amint találkoztam Juliával, tudtam, hogy hihetetlen rendező lesz, és szorosan együttműködik vele Nyad csak megerősítette bennem, mint művészben és vezetőben a hitemet. Vel Egy Nő a Napbanmegalkotta azt a tökéletes eszközt, amellyel elismert íróból világszínvonalú rendezővé vált. A történet egyedülálló és univerzális, és Julia kétségtelenül megragadja Renée, Sissy és Mia felejthetetlenül gazdag előadásait. A Black Bear megtiszteltetés, hogy az Artists Equity jó barátaival együtt támogathatja ezt az erőteljes filmet, és alig várjuk, hogy hamarosan megosszuk a közönséggel.”

Ráadásul NyadCox is írta, és ügyvezető producere is volt a készülő filmnek Életed Szerelme az Oscar-jelölt Rachel Morrison rendezésében, Margaret Qualley, Gabriel Basso, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger és Catherine Keener főszereplésével. Coxot a CAA, a Project D Media, az Aloft Strateic Communications és a Ziffren Brittenham ügyvédi iroda képviseli.

Zellweger Oscar-díjat kapott a filmben nyújtott munkájáért Judy és Hideg hegy a jelölések tetején Bridget Jones naplója és Chicago. Legutóbb a Bridget Jones franchise legújabb részében szerepelt. Őrült a fiúért. A CAA és az Imprint PR képviseli.

A Big Picture Co. áll a Peacock limitált sorozata mögött A dolog Pamről és a közelgő funkció Fantom fia rendezte: David Yates. Miután bemutatták a berlini piacon, a film gyártása 2026 végén kezdődik. Egy Nő a Napban ez az első film a Big Picture Co. növekvő, felkapott, karaktervezérelt reklámfilmjéből, amely a gyártásba kerül.

Spacekot hat legjobb színésznő Oscar-díjára jelölték. Loretta Lynn alakításáért nyert az 1980-as slágerben Szénbányász lánya. Más jelölései érkeztek A hálószobában, A szív bűnei, A folyó, Eltűnt és egy kitörési szerepet Stephen Kingben Carrie. Nemrég szerepelt Jennifer Lawrence oldalán a Lynne Ramsey's-ben Halj meg szerelmem. A Spacekot az UTA és az MGMT Entertainment képviseli.

Threapleton jelenleg Damien Chazelle cím nélküli játékfilmjét forgatja. Wes Andersonnál volt egy kitörési fordulat A föníciai rendszer. Egyéb kreditek közé tartozik Karim Aïnouz Firebrand és Alan Rickmané Egy kis káosz. Threapletont a CAA és Markham, Froggatt és Irwin reprodukálja.

A Black Bear hamarosan megjelenő kiadványai közé tartozik Guy Ritchie is A Szürkében Főszereplők: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal és Eiza González, az Oscar-díjas Daniel Roher Hangoló Főszereplők: Leo Woodall és az Oscar-díjas Dustin Hoffman, Amziah King riválisai az Oscar-díjas Matthew McConaughey főszereplésével, Spa hétvége főszereplők: Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau és Anna Faris, Guy Ritchie's Feleség & Kutya Főszereplők: Benedict Cumberbatch és Rosamund Pike, valamint az Oscar-díjas Anthony Hopkins, valamint a Sundance Breakout Fonott Az Oscar-díjas Olivia Colman, Alexander Skarsgard és Peter Dinklage főszereplésével.

Az Affleck és Matt Damon által alapított Artists Equitynek van egy listája, amely magában foglalja a közelgő Állatok Affleck rendezte. A filmben Kerry Washington, Gillian Anderson és Steven Yeun mellett is szerepel. A stúdió legutóbbi kiadása a Netflix listavezetője volt A Rip Affleck, Damon, Steven Yeun és Teyana Taylor főszereplésével. 2022-es indulása óta az Artists Equity gyárt A könyvelő 2, Az uszítók, ilyen apróságok, megállíthatatlan és slágeres debütálása Levegő.