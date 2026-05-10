Sleep Token meglepetés-kiadású instrumentális verziója az „Even In Arcadia”-nak

A Sleep Token meglepetésszerűen kiadta legújabb, Even In Arcadia albumának instrumentális verzióját – hallgasd meg alább.

A londoni maszkos metál banda tavaly májusban adta ki negyedik stúdióalbumát, és ezzel megszerezte első helyezésüket mind a brit albumlistán, mind az amerikai Billboard 200-on. A 'Caramel' egyben a banda első 10-es brit kislemeze is lett.

Most megosztották a lemez instrumentális változatát, amely már elérhető a nagyobb streaming platformokon, és augusztus 7-től színes bakeliten is megjelenik – előrendelhető/előmenthető a példány itt.

A Sleep Token korábban is megtette ezt – megjelentek a 2019-es Sundowning és a 2021-es This Place Will Be Your Tomb hangszeres verziói, bár ez nem így van a 2023-as Take Me Back To Eden című nagylemez esetében.

Hallgassa meg az Even In Arcadia (hangszeres) című dalt itt:

Az 'Even In Arcadia' listás sikere mellett a zenekar első két Grammy-jelölését is megszerezte, a legjobb metálelőadás kategóriában (a „Caramel”) és a legjobb rockelőadás kategóriában (az „Emergence”). Ezeket a díjat a Turnstile és Yungblud kapta.

Decemberben a Sleep Token megosztott egy kifestőkönyvet is, amelyet az „Even In Arcadia” ihletett, és amely „25 rendkívüli tervet tartalmaz a Sleep Token rejtélyes, úttörő és műfajilag gördülékeny karrierjéből”.

Az eredeti „Even In Arcadia” ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely megjegyezte: „Az „Even In Arcadia” minden várakozási nyomást feledésbe oszlat, elődjének bátorságára építve hangzásban, miközben a dalszövegei felfedik a Vessel eddigi legszembetűnőbb változatát. Az Édentől az Arcadiáig – és tovább – folytassuk az istentiszteletet.”

A Sleep Token tavaly nyáron a Download Festival címet is megszólaltatta, ez volt az első fesztivál főcímsora, és egy olyan előadást tartottak, amelyre a KoRn később azt mondta, hogy „csuss mindenki”, aki kételkedett abban, hogy képes-e előrelépni.

A banda rajongói eközben azt követelik, hogy a The Game Awards 'Hype' előzetesében használt 'Rain' átdolgozott változata teljes kiadást kapjon.