76 éves korában elhunyt Tony Amatullo, a „2 Days in the Valley” producere és a „Goonies” helymenedzsere

Tony Amatullo, helymenedzser és producer, aki többek között kreditekkel rendelkezik Hírnév, A Goonies, A lila szín és 2 nap a völgybenmeghalt. 76 éves volt.

Amatullo akut mieloid leukémiában halt meg vasárnap a manhattani Memorial Sloan Kettering Cancer Centerben – mondta el fia, Nico Amatullo. A Hollywood Reporter.

A bennszülött New York-i 2000 és 2005 között a Warner Bros. vp-producereként is dolgozott, ahol olyan sorozatokon dolgozott, mint pl. ER, A nyugati szárny és Harmadik óra. Utolsó projektjének ügyvezető producere, rendezője és társírója Túlélni a LES-en (2021), a dzsentrifikációról és a manhattani Lower East Side változó kultúrájáról.

„Tony gyakran hasonlította a produkálást a kötélen járáshoz – egyensúlyt teremtve a kreativitás, a logisztika és a nagy személyiségek között” – mondta családja. „Ez egy olyan kihívás volt, amelyet teljes szívvel fogadott, és a történetmesélés iránti szenvedélyt és szilárd kezet hozott minden projekthez karrierje során.”

A Hell's Kitchenben született és nőtt fel, Tony Eugene Amatullo Jr. a Power Memorial High School-ba járt, majd a New York-i City University film-, mozi- és videótudomány szakán szerzett diplomát.

Nem sokkal a diploma megszerzése után országszerte költözött, hogy a szórakoztatóiparban dolgozzon, és produkciós asszisztensként, majd helymenedzserként dolgozott reklámoknál, televíziónál és filmeknél.

Az 1980-as évek tévésorozatának társult producere volt Hírnév és Miami Vice és helymenedzser két jelentős, 1985-ben bemutatott filmnél, Richard Donnernél A Goonies és Steven Spielbergé A lila szín.

Amatullo szintén vonalproducer volt Gyanún felül (1995), Christopher Reeve és Joe Mantegna főszereplésével, valamint a John Herzfeld neo-noir executive producere 2 nap a völgyben (1996) és a Reelz reality sorozatban Beverly Hills Pawn 2013-14-ben.

A túlélők között van felesége, Mariana, egy argentin diplomata lánya, akivel egy turistabuszon ismerkedett meg Kiotóban, Japánban, valamint fiai, Nico és Leonardo.

„Tony örömét lelt az élet mindennapi pillanataiban – jegyezte meg családja –, „kertészkedett, tökéletes pizzát főzött pasadenai otthonában, hosszú sétákat tett Manhattan belvárosában, naponta úszott, horgászott, valamint régiségekre és rejtett kincsekre vadászott a sok bolhapiacon, ahol szerte a világon járt.… Nagyon hiányozni fognak mindazok, akik örökké emlékeztek rá.”