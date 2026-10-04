67 éves korában elhunyt J. Todd Anderson, a „The Nice Guys” és a „The Big Lebowski” forgatókönyvíró

J. Todd Anderson, aki storyboard-művészként dolgozott több tucat filmen A Szép srácok és Macbeth tragédiája hogy Üdv, Caesar! és Buster Scruggs balladájameghalt. 67 éves volt.

Anderson csütörtökön halt meg a kaliforniai Orange megyében lévő kórházban, miután évekig küzdött a rákkal. A Hollywood Reporter megtanulta.

John Todd Anderson néven született Springfieldben, Ohio államban, és az 1980-as évek végén kezdett dolgozni Hollywoodban. Az első film, amelyet forgatókönyvvel készített, 1987-ben Arizona felemelésehosszú távú együttműködést indított Joel és Ethan Coen filmesekkel.

Azóta minden filmjükben storyboardot készített, beleértve az 1990-es éveket is Miller átkelője (1990), Fargo (1996), A nagy Lebowski (1998), A Ladykillers (2004), Igazi Grit (2010), Üdv, Caesar! (2016) és Buster Scruggs balladája (2018). Ő is dolgozott Ethannél Drive-Away Dolls (2024) és Drágám, ne! (2025) és Joel's Macbeth tragédiája (2021).

Anderson számos más szerzővel és A-listás sztárral dolgozott olyan projekteken, mint George Clooney Bőrfejek (2008); Drew Barrymore Whip It (2009); David Lowery-é Az öreg és a fegyver (2018); A Diktátor (2012), főszereplő és társíró: Sacha Baron Cohen; és három Shane Black kép: A Szép srácok (2016) Russell Crowe és Ryan Gosling főszereplésével A Predator (2018) és Játssz Dirty-t (2025), Mark Wahlberg és LaKeith Stanfield főszereplésével.

Egyéb storyboard kreditjeit is beleértve Twister (1989), Az Addams család (1991), Nadja (1994), Egy veszélyes elme vallomásai (2002), Az ősrobbanás (2010), Warcraft (2016) és Bolondok paradicsoma (2023).

Anderson két filmet is rendezett, A meztelen ember (1999), amelyet Ethannel írt, és Anyám (2008), és ben szerepelt a képernyőn Fargo, Bőrfejek, A Szép srácok és Amerikai erőszak (2017), többek között.

A túlélők között van édesanyja, Donna Lou, Kimberly nővére és Haley unokahúga.