Nézze meg, hogy Dave Grohl csatlakozik az AC/DC-hez a „Highway To Hell” utolsó „Power Up” turnéjában

Dave Grohl csatlakozott az AC/DC-hez a 'Highway To Hell' színpadán a 'Power Up' turnéjuk utolsó időpontjában. Nézze meg az alábbi felvételeket.

Az ausztrál rocklegendák péntek este (október 2-án) a New Jersey-i MetLife Stadionban játszottak, a Foo Fighters pedig támogatóként szolgált, miután a bemutatót szeptember 25-ről átütemezték a zord időjárás miatt.

Az AC/DC szettjének felénél Brian Johnson felfedte, hogy Grohl csatlakozott a bandához az 1979-es klasszikusukhoz.

„Hé mindenki, el kell mondanunk valamit. Jobb, ha most közelről figyel” – mondta Johnson a tömegnek. „Egy nagyon jó barátunk megkért tőlünk ma, hogy feljöhet-e és csatlakozhatna hozzánk a Highway To Hell-re. Mi pedig azt mondtuk: „Igen, Dave, megteheted.””

Grohl aztán megjelent egy gitárral, hogy előadja a számot Johnson, Angus Young és társai mellett. Nézze meg az alábbi felvételeket.

Az együttműködés azután jött létre, hogy Grohl a Foo Fighters saját nyitókészletével magyarázta el, mennyire fontos volt számára az AC/DC gyerekkorában.

„Amikor 11 éves voltam, elmentem egy éjféli moziba, és láttam Legyen Rock film a kibaszott moziban, 11 évesen nem tudtam, hogy ilyen is lehet a rock'n'roll” – mondta.

„Nem tudtam, hogy a rock'n'roll verejték és vér, kibaszott könnyek és minden porcikája energiája.”

Grohl így folytatta: „Láttam azt a filmet, 11 éves voltam, és azt mondtam: „Azt akarom csinálni kibaszott életem hátralévő részében”. Szóval itt vagyunk… ma este újra megélem gyerekkori álmomat.”

Nézze meg az alábbi beszédet.

A pénteki koncert volt a második alkalom, kevesebb mint egy hónapon belül, amikor a Foos megnyitott az AC/DC előtt. Szeptember 8-án beszálltak a The Pretty Recklessbe St. Louisban, annak ellenére, hogy a foglalást kezdetben „csak egy éjszakás” megjelenésként számlázták ki.

Az első bemutató előtt Grohl úgy jellemezte, hogy az AC/DC-vel megosztott egy számlát „szó szerint egy álom vált valóra”, emlékeztetve arra, hogy Legyen Rock 1980-ban meghatározta a mércét az élő előadásokhoz való saját megközelítésében.

A Foo Fighters St. Louis-i díszlete után viccelődött: „Nem tudom, hogy nyitunk-e még valaha az AC/DC-re, bár őszintén szólva azt gondolom, hogy ez egy remek kibaszott turné lenne.”

A MetLife Stadium-dátum végül az AC/DC kétéves „Power Up” turnéjának utolsó bemutatója lett, amely 2024 májusában a németországi Gelsenkirchenben kezdődött, és a banda 2020-as „Power Up” című albumának támogatására indult.

Az AC/DC nem jelentette be, hogy mi következik, bár Johnson nyitva hagyta az újabb visszatérés lehetőségét, ahogy a show a végéhez közeledett.

„Köszönjük mindenkinek… szeretünk titeket, most el kell búcsúznunk” – mondta a közönségnek. „Reméljük, még találkozunk. Viszlát, jó éjszakát, és mesélj az unokáidnak erről az éjszakáról.”

A Foo Fighters eközben áprilisban kiadta 12. albumát, a 'Your Favourite Toy'-t.

Legutóbbi észak-amerikai 'Take Cover' turnéjuk során a Queens Of The Stone Age-vel is randevúztak, miközben júniusban két hatalmas fellépést is játszottak a liverpooli Anfield Stadionban.

In Julia MigenesAndrew Trendell az első liverpooli randevúról írt négycsillagos értékelésében a következőket írta: „A fook nem rendelkeznek olyan harangokkal, sípokkal, piroval vagy kasszasiker speciális effektusokkal, mint más szokásos stadionfellépésekkel, csak dallamok és tréfa.”