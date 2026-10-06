76 éves korában elhunyt George Fenton, a „Cry Freedom” és a „Dangerous Liaisons” Oscar-díjra jelölt zeneszerzője

George Fenton, az ötszörös Oscar-díjra jelölt zeneszerző Cry Freedom, Veszélyes kapcsolatok, Mormota napja, Kaptál levelet és több tucat másik film, meghalt hétfőn. 76 éves volt.

Családja megerősítette a halálát BBCközleményben írja: „Nagyon szomorúan jelentjük be, hogy George Fenton ma váratlanul elhunyt.” A halál oka nem volt azonnal elérhető.

1949. október 19-én született Angliában. Fenton egyike volt annak az öt testvérnek. Apja gépészmérnökként dolgozott, édesanyja táncosként és tánctanárként dolgozott, mielőtt a háború alatt ápolónő lett volna.

Fiatal korában templomi orgonát tanult, Fenton úgy döntött, hogy kihagyja az egyetemet, és előadói karriert folytat. Különböző zenekarokban játszott, miközben folytatta a szerepek meghallgatását, végül Alan Bennett darabjában kapott szerepet. Negyven év múlva1968-ban.

Ekkortájt aláírt egy lemezszerződést az MCA-nál is, mint felvevőművész, valamint egyet a Decca zenekarával. Az elkövetkező néhány évben session zenészként dolgozott olyan művészekkel, mint BA Robertson, és rendezett színházi és televíziós műsorokat, köztük Carl Davist is.

Később 1974-ben Peter Gill rendező felkérte Fentont, hogy írja meg a darab zenéjét. Tizenkettedik éjszakaa Stratfordi Royal Shakespeare Company számára. Több tucat projektet írt színházban, filmben és tévében.

Zeneszerzőként végzett legjelentősebb filmes munkái közé tartozik Gandhi (1982), Az ékszer a koronában (1984), Cry Freedom (1987), Veszélyes kapcsolatok (1988), A halászkirály (1991), Mormota napja (1993), Mary Reilly (1996), Az erdővidékiek (1997), Szeretetem tárgya (1998), Ever After: Hamupipőke történet (1998), Kaptál levelet (1998), Anna és a király (1999), Édes Otthon Alabama (2002), Rántás (2005), Megbabonázott (2005), Utolsó ünnep (2006), Bolondok aranya (2008), A fejvadász (2010), Muhammad Ali legnagyobb harca (2013), Séta a Vad oldalon (2016), Cold Pursuit (2019), Az Öreg Tölgy (2023) és Ellenében (2026).

Fenton több természetrajzi dokumentumfilm-sorozatot is komponált David Attenborough-tól Az élet próbái (1990) és Élet a fagyasztóban (1993) Alastair Fothergill-hez A kék bolygó (2001) és Föld bolygó (2006).

Hosszú pályafutása során két Emmy-díjat nyert és két Grammy-jelölést szerzett. Öt Oscar-díjra is jelölték, köztük a legjobb pontszámért Gandhi, Cry Freedom, Veszélyes kapcsolatok és A halászkirályés a legjobb dal a „Cry Freedom”-hoz.

Fenton felesége, Amanda maradt; volt felesége, Jane; gyerekek Gemma, Grace és Bridget; és unokái Lola, Audrey, Alfred, George, Frank és Beatrice.