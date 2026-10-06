Az Egyesült Államok kormánya visszavág Hayley Williamsnek, miután „Fuck ICE” megjegyzéseket tett a színpadon

2026.10.06. Hayley Williams performs.

A belbiztonsági minisztérium visszavágott Hayley Williamsnek, miután a színpadon azt kiáltotta, hogy „Fuck ICE”.

A színpadi kommentek arra vonatkoznak, amit a Paramore énekesnője osztott meg, miközben a kaliforniai North Island Credit Union Amphitheatre-ben lépett fel szombaton este (október 3-án), folyamatos szólóturnéja részeként.

Miközben a helyszínen előadta 2025-ös „Ice In My OJ” című dalát, Williams megállt a játék közepén, hogy kijelentse: „Fuck ICE” – utalva az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámigazgatási osztályára –, és felkiáltott: „Free anyfacking Palestine”.

Korábban is felszólalt Palesztina mellett, és nemrégiben szolidaritást vállalt azokkal a művészekkel, akik kiestek Ed Sheeran turnéjáról, miután Macklemore-t egy „szabad Palesztina” felhívása után kiesett, és felvette őket a bemutató előtti lejátszási listába.

Korábban is felszólalt Donald Trump ellen, és azzal vádolta az amerikai elnököt, hogy olyan politikát folytat, amely „a nők, a szegények, a színes bőrűek és az LMBTQ közösség ellenőrzésének és megbüntetésének játékkönyve”.

Most, az egyéni turnéval kapcsolatos legutóbbi megjegyzései nyomán, a Nemzetbiztonsági Minisztérium szóvivője felszólította Williamst a megjegyzéseiért, és felszólította az énekest, hogy ismerje el ügynökeik munkáját.

„Amerika mindig hálás a szövetségi rendfenntartóinkért, akik biztonságban tartanak minket” – mondták. Fox News Digital. „Azt javasoljuk Ms. Williamsnek, hogy köszönje meg nekik a szolgálatot, ne pedig kisebbítse áldozataikat.”

Nem ez az első alkalom, hogy egy művész arra használja a platformját, hogy felszólaljon az ICE ellen. Tavaly novemberben Olivia Rodrigo felszólította a szervezetet, amiért felhasználta az All-American Bitch című dalának egy részét egy olyan videóban, amely az ICE tiszteket ábrázolja, amint erőszakosan lecsapnak és őrizetbe vettek embereket.

A Radiohead egy nyilatkozatot is kiadott, amelyben elítélte a Let Down című daluk feldolgozásának jogosulatlan használatát, és Bruce Springsteen különösen hangos ellenfele volt, és felszólította az ICE-t, hogy „menjen ki a francba Minneapolisból”, és engedélyezte a „Born In The USA” használatát egy ICE-ellenes videóban. Írt egy ICE-ellenes tiltakozó dalt is, a „Streets Of Minneapolis” című dalt, amelynek élőben debütált egy meglepetésszerű megjelenése során, amelyet Tom Morello vezetett.

További művészek és hírességek, akik megszólaltak: Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, zenész és a Stranger Things sztárja, Joe Keery. Pókember színész Yuri Lowenthal, Duran Duran, Dave Matthews és mások.

A „The Hayley Williams Show” turné más részein a pop-punk ikon 16 év után először előadta Rico Nasty-t, hogy előadja az „Airplanes”-t, és 2027 nyarára brit és európai turnét is bejelentett.

Nemrég tisztelgett volt férje, a New Found Glory gitárosa, Chad Gilbert előtt, miután 45 évesen elhunyt.

Nikola G.
Nikola G.
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