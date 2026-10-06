Az Egyesült Államok kormánya visszavág Hayley Williamsnek, miután „Fuck ICE” megjegyzéseket tett a színpadon

A belbiztonsági minisztérium visszavágott Hayley Williamsnek, miután a színpadon azt kiáltotta, hogy „Fuck ICE”.

A színpadi kommentek arra vonatkoznak, amit a Paramore énekesnője osztott meg, miközben a kaliforniai North Island Credit Union Amphitheatre-ben lépett fel szombaton este (október 3-án), folyamatos szólóturnéja részeként.

Miközben a helyszínen előadta 2025-ös „Ice In My OJ” című dalát, Williams megállt a játék közepén, hogy kijelentse: „Fuck ICE” – utalva az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámigazgatási osztályára –, és felkiáltott: „Free anyfacking Palestine”.

Korábban is felszólalt Palesztina mellett, és nemrégiben szolidaritást vállalt azokkal a művészekkel, akik kiestek Ed Sheeran turnéjáról, miután Macklemore-t egy „szabad Palesztina” felhívása után kiesett, és felvette őket a bemutató előtti lejátszási listába.

Hayley Williams azt mondja: „Fuck ICE” és „Free Palestine” a tegnap esti show-jában a kaliforniai Chula Vistában 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (Videó: charlieogdenn7 / TikTok) pic.twitter.com/tUHnx4YFD9 – Marco Foster (@MarcoFoster_) 2026. október 4

Korábban is felszólalt Donald Trump ellen, és azzal vádolta az amerikai elnököt, hogy olyan politikát folytat, amely „a nők, a szegények, a színes bőrűek és az LMBTQ közösség ellenőrzésének és megbüntetésének játékkönyve”.

Most, az egyéni turnéval kapcsolatos legutóbbi megjegyzései nyomán, a Nemzetbiztonsági Minisztérium szóvivője felszólította Williamst a megjegyzéseiért, és felszólította az énekest, hogy ismerje el ügynökeik munkáját.

„Amerika mindig hálás a szövetségi rendfenntartóinkért, akik biztonságban tartanak minket” – mondták. Fox News Digital. „Azt javasoljuk Ms. Williamsnek, hogy köszönje meg nekik a szolgálatot, ne pedig kisebbítse áldozataikat.”

Nem ez az első alkalom, hogy egy művész arra használja a platformját, hogy felszólaljon az ICE ellen. Tavaly novemberben Olivia Rodrigo felszólította a szervezetet, amiért felhasználta az All-American Bitch című dalának egy részét egy olyan videóban, amely az ICE tiszteket ábrázolja, amint erőszakosan lecsapnak és őrizetbe vettek embereket.

Hayley Williams (Paramore) lesújt Trumpra az iHeartRadio Music Festival fellépése közben. pic.twitter.com/BOTbXZ9Naw — A jelenet állapota (@SOTSPodcast) 2024. szeptember 21

A Radiohead egy nyilatkozatot is kiadott, amelyben elítélte a Let Down című daluk feldolgozásának jogosulatlan használatát, és Bruce Springsteen különösen hangos ellenfele volt, és felszólította az ICE-t, hogy „menjen ki a francba Minneapolisból”, és engedélyezte a „Born In The USA” használatát egy ICE-ellenes videóban. Írt egy ICE-ellenes tiltakozó dalt is, a „Streets Of Minneapolis” című dalt, amelynek élőben debütált egy meglepetésszerű megjelenése során, amelyet Tom Morello vezetett.

További művészek és hírességek, akik megszólaltak: Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, zenész és a Stranger Things sztárja, Joe Keery. Pókember színész Yuri Lowenthal, Duran Duran, Dave Matthews és mások.

A „The Hayley Williams Show” turné más részein a pop-punk ikon 16 év után először előadta Rico Nasty-t, hogy előadja az „Airplanes”-t, és 2027 nyarára brit és európai turnét is bejelentett.

Nemrég tisztelgett volt férje, a New Found Glory gitárosa, Chad Gilbert előtt, miután 45 évesen elhunyt.