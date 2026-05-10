A Psychedelic Furs „súlyos egészségügyi probléma” miatt lemondja közelgő észak-amerikai turnéit

A Psychedelic Furs lemondta soron következő turnéit a zenekar „súlyos egészségügyi problémája” miatt.

A befolyásos londoni post-punk banda nemrégiben egy kiterjedt észak-amerikai turnét jelentett be idei nyárra, amelyet a Living Colour támogat. Ezt megelőzően számos előadást kellett tartani az Egyesült Államokban a We Are Scientists támogatásával.

Pénteken (május 8-án) azonban tájékoztatást adtak a rajongóknak, kifejtve, hogy „a zenekar súlyos egészségügyi problémája miatt a tavaszi és nyári turnédátumok elmaradnak”.

Nem részletezték az egészségügyi probléma természetét, de így folytatták: „Kérjük, fogadja mélységes elnézésünket a kellemetlenségért. A visszatérítés a vásárlás helyén lehetséges. Bővebben hamarosan.”

Az egyetlen még programban lévő Psychedelic Furs bemutató a kaliforniai Darker Waves fesztiválon való fellépésük november 14-én.

Máshol a zenekar emlékezetesen szerepelt a Netflix ötödik, egyben utolsó évadában Idegen dolgoka nyitóepizódban felbukkanó 'Pretty In Pink' című dalukkal, A Crawl.

A The Psychedelic Furs lemezein is közreműködő, Joan Jett-tel és Billy Idollal végzett munkáiról ismert dobos, Thommy Price tavaly októberben hunyt el 68 éves korában, míg a zenekar egyik korábbi producere, Dave Jerden is tavaly, 75 évesen hunyt el.

A Psychedelic Furst a '80-as évek elején-közepén az Egyesült Királyság egyik meghatározó poszt-punk/new wave bandájaként tartják számon, amely átment a mainstream elismertségbe, amikor 1986-ban a „Pretty In Pink” című daluk lett az ihletője John Hughes szeretett, azonos című filmjének hangulatához és címéhez.

Richard Butler énekes és testvére, Tim Butler basszusgitáros vezetésével 1977-től az 1992-es válásukig voltak együtt, majd 2000-ben átalakultak. 2020-ban adták ki első albumukat, a 'Made Of Rain'-t 29 év után.