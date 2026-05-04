Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård csatlakozik Park Chan-wookhoz a cannes-i zsűriben

A Cannes-i Filmfesztivál bemutatta a 2026-os verseny zsűrijét, amely szerzőkből, színészekből és írókból álló kilencfős, világméretű keverék, amelynek feladata az idei Arany Pálma-díjas kiválasztása.

Amint azt korábban bejelentettük, a dél-koreai filmrendező, Park Chan-wook tölti be a zsűri elnöki tisztét, ezzel Cannes-i rekordot hozva, amely magában foglalja a Grand Prix megnyerését is. Öregfiú és a legjobb rendező díját Határozat a távozásról. Egy olyan névsor csatlakozik hozzá, amely a hollywoodi sztár erejét ötvözi a művészeti hitelességgel és a Croisette-hez való erős kötődésekkel.

A legkiemelkedőbb nevek közé tartozik Demi Moore is, aki Coralie Fargeat-el újjáéledt karrierjében. Az anyagamely 2024-ben a legjobb forgatókönyvet nyerte el Cannes-ban, és számos jelentős díjat kapott Moore-nak, beleértve az első Oscar-jelölést. Ruth Negga ír-etióp színésznő is visszatér a fesztivál pályájára; című előadásáért Oscar-jelölést kapott Szeretőmelynek premierje versenyen 2016-ban volt.

A színjátszó kontingensben szerepel a francia sztár, Isaach De Bankolé is, aki Claire Denis-szel és Jim Jarmusch-al való együttműködése révén állandó Cannes-ban szerepel. Szellemkutya: A szamurájok útjaamely 1999-ben versenyzett; és Stellan Skarsgård, aki visszatér a Croisette-be Joachim Trier tavalyi diadala után. Szentimentális értékamely 2025-ben megnyerte a Grand Prix-t, és a svéd veteránt egy régóta esedékes Oscar-díjjal érdemelte ki. Skarsgård cannes-i bizonyítványai természetesen az 1996-os zsűri díjazottjáig nyúlnak vissza Breaking the Waves.

Park rendezőhöz csatlakozik a zsűriben Chloé Zhao filmrendező (Nomadland, Hamnet), amelynek 2015-ben debütált, Dalok Testvéreim tanítottak engem a Cannes-i rendezők kéthete rovatában vetítették. És két feltörekvő rendező: Diego Céspedes chilei filmrendező, akinek debütált A flamingó titokzatos tekintete megnyerte a tavalyi Un Certain Regard Prize-t; és Laura Wandel belga filmrendező, az Un Certain Regard díjazottja Játszótér 2021-ben, akinek filmje Ádám kedvéért tavaly nyitotta meg a Kritikusok Hetét.

A zsűriben Paul Laverty skót forgatókönyvíró, Ken Loach régi munkatársa áll, aki Cannes-ban a legjobb forgatókönyv díját kapta. Édes Tizenhat (2002) és megírta Loach két Arany Pálma-díjasát: A szél, amely megrázza az árpát és Én, Daniel Blake.

A kilenctagú zsűri a május 23-i záróceremónián a versenyben lévő 22 film egyikének ítéli oda az Arany Pálmát.

A 79. éves Cannes-i Filmfesztivál május 12-23.