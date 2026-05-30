80 évesen meghalt Marcia Lucas, a Star Wars Oscar-díjas szerkesztője

2026.05.30. Marica Lucas.

Marcia Lucas, az Oscar-díjas filmvágó mögött Star Wars és George Lucas rendező volt felesége meghalt. 80 éves volt.

Lucas szerdán halt meg rákban a kaliforniai Rancho Mirage-ben.

„Marcia zseniális történetmesélőként, a nők úttörőjeként a filmben, szerető anyaként és nagymamáként, nagylelkű házigazdáként és hűséges barátként fog emlékezni, akinek humora és csillogása betöltötte minden szobát, ahová belépett. Hatása a filmre kitörölhetetlen, de azok, akik a legjobban ismerték, emlékezni fognak arra, ahogy az életet élénkebbé, szebbé, vidámabbá és szeretettel telivé tette” – mondta a család.

A kaliforniai születésű Lucas (született Griffin) a Motion Picture Editors Guild gyakornoki programján keresztül kezdett bele a vágásba, és végül Verna Fields női filmvágó asszisztense lett.Pofák, Papír Hold). Miközben Fieldsszel dolgozott, találkozott leendő férjével, aki akkor a Dél-Kaliforniai Egyetem filmes iskolájának hallgatója volt, akit szintén felvettek Fields segítésére.

Lucas, aki 1969-ben feleségül vette George-ot, segédszerkesztő volt George filmrendezői debütálásakor. THX 1138.

Fieldsszel a következő filmjét szerkesztette, Amerikai graffiti1974-ben megszerezte első Oscar-jelölését a legjobb filmvágás kategóriában. William Reynolds abban az évben vehette át a trófeát a filmben végzett munkájáért. A Stingde Lucas tovább érdemelné az Oscar-díjat Hollywood egyik legkedveltebb filmjéért és férje legnagyobb sikeréért: Star Wars. Paul Hirsch és Richard Chew vágókkal együtt átvette a legjobb vágásért járó Oscar-díjat Farrah Fawcett és Marcello Mastroianni színészektől. A díj egyike volt annak a hat Oscarnak Star Wars nyert, beleértve a legjobb művészeti rendezést, hangzást, partitúrát, jelmeztervezést és vizuális effektusokat.

Az 1977 Hollywood Reporter felülvizsgálata Star Wars külön említést tett a film vágásáról, és „tökéletes üteműnek” nevezte. A rendező életrajzában Skywalking: George Lucas élete és filmjeiDale Pollock író férje „titkos fegyverének” nevezte a szerkesztőt.

George a vágó nevéhez fűződik a film utolsó csatasorozatáért, sokatmondóan Rolling Stone 1977-ben: „A feleségem, Marcia normális esetben egy egész tekercset tud levágni – a film mind a tíz percét – egy hét alatt. Azt hiszem, nyolc hétbe telt neki, hogy megvívja ezt a csatát. Rendkívül összetett volt, és 40 000 lábnyi párbeszédes felvételünk volt pilótákról, akik ezt-azt mondták. És mindezt végig kellett selejteznie, és bele kellett tennie az összes harci kutyát, aki valaha is kipróbált.

Ugyancsak Lucas javasolta a rendezőnek, hogy Darth Vader ölje meg Obi-Wan Kenobit, akit Alec Guinness alakít. „Minél többet gondoltam arra, hogy Ben megöli, annál jobban tetszett az ötlet” – mondta a filmrendező Rolling Stone. „Nagyobbra tette Vader fenyegetését, ami összefügg az Erővel, és azzal a ténnyel, hogy használhatta a sötét oldalt.”

Akkori férjén kívül Lucas a 70-es évek közepén Martin Scorsese dicsért filmrendezővel dolgozott együtt. Ő szerkesztette Scorsese-t Alice már nem él ittés mindkettőn felügyelte a szerkesztést Taxisofőr és New York, New York.

Lucas tovább szerkesztett egy másikat Star Wars film, A Jedi visszatéréseamely 1983-ban jelent meg, abban az évben, amikor ő és George elváltak. On A Jedi visszatéréseGeorge azt mondta, hogy a felesége a „haldokláshoz és síráshoz”, vagyis az érzelmes jelenetekhez való. A Jedi visszatérése Ez az utolsó film, amelyben Lucas, aki később feleségül vette és elvált Tom Rodrigues művésztől, vágóként szerepel.

„Szeretem a filmvágást” – mondta 1983-ban Time Magazin. „Veleszületett képességem van arra, hogy jó anyagot fogadjak és jobbá tegyem, valamint rossz anyagot vegyek és tisztességessé tegyem.”

Lányai Amanda Lucas és Amy Soper, valamint unokái maradtak.

Nikola G.
