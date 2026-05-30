80 évesen meghalt Marcia Lucas, a Star Wars Oscar-díjas szerkesztője

Marcia Lucas, az Oscar-díjas filmvágó mögött Star Wars és George Lucas rendező volt felesége meghalt. 80 éves volt.

Lucas szerdán halt meg rákban a kaliforniai Rancho Mirage-ben.

„Marcia zseniális történetmesélőként, a nők úttörőjeként a filmben, szerető anyaként és nagymamáként, nagylelkű házigazdáként és hűséges barátként fog emlékezni, akinek humora és csillogása betöltötte minden szobát, ahová belépett. Hatása a filmre kitörölhetetlen, de azok, akik a legjobban ismerték, emlékezni fognak arra, ahogy az életet élénkebbé, szebbé, vidámabbá és szeretettel telivé tette” – mondta a család.

A kaliforniai születésű Lucas (született Griffin) a Motion Picture Editors Guild gyakornoki programján keresztül kezdett bele a vágásba, és végül Verna Fields női filmvágó asszisztense lett.Pofák, Papír Hold). Miközben Fieldsszel dolgozott, találkozott leendő férjével, aki akkor a Dél-Kaliforniai Egyetem filmes iskolájának hallgatója volt, akit szintén felvettek Fields segítésére.

Lucas, aki 1969-ben feleségül vette George-ot, segédszerkesztő volt George filmrendezői debütálásakor. THX 1138.

Fieldsszel a következő filmjét szerkesztette, Amerikai graffiti1974-ben megszerezte első Oscar-jelölését a legjobb filmvágás kategóriában. William Reynolds abban az évben vehette át a trófeát a filmben végzett munkájáért. A Stingde Lucas tovább érdemelné az Oscar-díjat Hollywood egyik legkedveltebb filmjéért és férje legnagyobb sikeréért: Star Wars. Paul Hirsch és Richard Chew vágókkal együtt átvette a legjobb vágásért járó Oscar-díjat Farrah Fawcett és Marcello Mastroianni színészektől. A díj egyike volt annak a hat Oscarnak Star Wars nyert, beleértve a legjobb művészeti rendezést, hangzást, partitúrát, jelmeztervezést és vizuális effektusokat.

Az 1977 Hollywood Reporter felülvizsgálata Star Wars külön említést tett a film vágásáról, és „tökéletes üteműnek” nevezte. A rendező életrajzában Skywalking: George Lucas élete és filmjeiDale Pollock író férje „titkos fegyverének” nevezte a szerkesztőt.

George a vágó nevéhez fűződik a film utolsó csatasorozatáért, sokatmondóan Rolling Stone 1977-ben: „A feleségem, Marcia normális esetben egy egész tekercset tud levágni – a film mind a tíz percét – egy hét alatt. Azt hiszem, nyolc hétbe telt neki, hogy megvívja ezt a csatát. Rendkívül összetett volt, és 40 000 lábnyi párbeszédes felvételünk volt pilótákról, akik ezt-azt mondták. És mindezt végig kellett selejteznie, és bele kellett tennie az összes harci kutyát, aki valaha is kipróbált.

Ugyancsak Lucas javasolta a rendezőnek, hogy Darth Vader ölje meg Obi-Wan Kenobit, akit Alec Guinness alakít. „Minél többet gondoltam arra, hogy Ben megöli, annál jobban tetszett az ötlet” – mondta a filmrendező Rolling Stone. „Nagyobbra tette Vader fenyegetését, ami összefügg az Erővel, és azzal a ténnyel, hogy használhatta a sötét oldalt.”

Akkori férjén kívül Lucas a 70-es évek közepén Martin Scorsese dicsért filmrendezővel dolgozott együtt. Ő szerkesztette Scorsese-t Alice már nem él ittés mindkettőn felügyelte a szerkesztést Taxisofőr és New York, New York.

Lucas tovább szerkesztett egy másikat Star Wars film, A Jedi visszatéréseamely 1983-ban jelent meg, abban az évben, amikor ő és George elváltak. On A Jedi visszatéréseGeorge azt mondta, hogy a felesége a „haldokláshoz és síráshoz”, vagyis az érzelmes jelenetekhez való. A Jedi visszatérése Ez az utolsó film, amelyben Lucas, aki később feleségül vette és elvált Tom Rodrigues művésztől, vágóként szerepel.

„Szeretem a filmvágást” – mondta 1983-ban Time Magazin. „Veleszületett képességem van arra, hogy jó anyagot fogadjak és jobbá tegyem, valamint rossz anyagot vegyek és tisztességessé tegyem.”

Lányai Amanda Lucas és Amy Soper, valamint unokái maradtak.