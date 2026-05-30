– Hogy a fenébe merészel leütni? Hol a fenébe jár gyakran?

Becky Hill beszélt vele Julia Migenes arról, hogy Jack Whitehall a tavalyi BRIT Awardson Wetherspoons Whitney-nek hívta, és megkérdezte: „Hogy a fenébe merészel leütni?”

Az eset tavaly történt, amikor a komikus és színész a 2025-ös BRIT Awards házigazdája közben célba vette az énekesnőt – Wetherspoons Whitney-nek nevezte, és arra utalt, hogy midlands-i akcentusa miatt kevésbé boldogul.

Abban az időben Hill visszavágott, és megosztott egy bejegyzést az Instagramon, amely rávilágított arra, hogy az éjszaka nyertesei közül hányan kerültek kiemelten kiváltságos háttérrel.

Bejegyzése rámutatott, hogy Charli XCX – aki öt díjat nyert azon az éjszakán – az évi 38 319 GBP-os Bishop's Stortford College-ba járt, AG Cook a 27 747 GBP-os King Alfred's Schoolba és a The Last Dinner Party a Bedales öregdiákjai voltak, ami 52 075 GBP évente. Azt is megosztotta, hogy Whitehall az oxfordi, évi 52 000 GBP-os The Dragon Schoolban tanult.

„Képzelje el, hogy „Wetherspoons Whitney”-nek hívja egy magánoktatásban részesült nepo baba” – írta.

„A szüleim olyan keményen dolgoztak, hogy középosztálybeli életet biztosítsanak nekem, még ha nem is engedhették meg maguknak, senki nem adott fel a lábam, nem voltam London közelében, így nem tudtam a BRIT Iskolába járni. Szóval ha egy midlandsi akcentust társítasz egy Wetherspoonshoz, ami többet mond az ezüstkanálról a szádban, vidáman.”

Most beszélünk Julia Migenes Ezen a héten a közelgő harmadik albumáról, a „Rebecca”-ról Hill beszélt intenzív új kislemezéről, a „Tovább! Több! Bővebben!”, és felfedte, hogy a munkásosztálybeli emberek „taposása” miatti csalódottság ihlette.

Miután elmagyarázta, hogy a dalt az önfeláldozás érzése ihlette, ami azzal járt, hogy megpróbálta fellendíteni a karrierjét, Hill elmagyarázta, mit remél a daltól a hallgatók számára.

„Úgy gondolom, hogy a grind egy olyan dolog, amivel sokan küzdenek, különösen ebben a megélhetési válsághelyzetben. Az emberek a határig feszegetik magukat attól félve, hogy nem tudják majd enni adni a családjukat, égve tartani a villanyt vagy eltartani magukat” – mondta. „Sokan úgy érezzük, hogy rátaposnak, és elfogadjuk.”

„Sok ilyen van az albumon” – tette hozzá, majd elmondta, hogy van egy „Daddy Range Rover” című dal, amely szintén ugyanezt a témát dolgozza fel. „Ez a dal a Wetherspoons Whitney-ről szól, mert hogy a fenébe merészel (Whitehall) leütni.”

„Vegyem a Whitney-t (összehasonlítás). A „hulladéklerakó Whitney-t” veszem, de hogy a fenébe merészel ő leütni és Wetherspoons Whitney-nek hívni, mert hol a fenébe jár? – folytatta a nő.

„Mindig is középosztálybeli nevelkedésben voltam. A szüleim úgy tettek, mintha középosztálybeliek lennénk, nem engedhettük meg magunknak a középosztálybeli életmódot, és mindketten… az apám különösen a munkásosztályból származott, és nekem határozottan ez a mentalitásom van.”

Hill új albuma szeptember 25-én jelenik meg, és egy új „punk" energiát ölel fel, valamint a Blur és a The Prodigy mellett is bólint.

„Ennek az albumnak határozottan van mondanivalója önmagáért” – mondta Julia Migenes ugyanebben az interjúban, azt is hozzátéve, hogy a dalok az önbizalomhiány, az imposztor szindróma és a zeneipar által érzett nyomás témáit dolgozzák fel.

A Hill idén nyárra felállított élő show-k között van egy hely az új Everywhere At Once fesztivál számlájának tetején, amelyet a Music Venue Trust és a The National Lottery készített, és ahol a művészek alulról építkező helyszíneken lépnek fel szerte az Egyesült Királyságban.

Hillhez csatlakozik a The Lathums és Tinie Tempah, az esemény élén pedig Music Venue Trust, Mentse meg jelenetünket és Független Támogatók Szövetsége.