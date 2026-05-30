A kazahsztáni mozi készen áll a feltűnésre az SXSW Londonban. Nem kell Borat!

Ha úgy gondolja, hogy a kazahsztáni film egyenlő Borattal, a Sacha Baron Cohen által megalkotott fiktív karakterrel, érdemes újra meggondolnia – és el kell jönnie a 2026-os SXSW London Screen Festival-ra, hogy megtudja a legújabb filmes bizonyítékokat. Végül is Kazahsztán visszatért a városba, és készen áll a feltűnésre.

Anna Bogutskaya, az SXSW London képernyővezetője és csapata a színházi és sorozatos kínálat eklektikus keverékét foglalta le. A kazahsztáni mozi azonban sokkal hangsúlyosabb, mint azt a legtöbben a körülbelül 21 milliós lakosságú közép-ázsiai országtól várnák.

„Idén két kazahsztáni filmet kapunk”, amelyek a fesztiválon az egyesült királyságbeli premiereket ünneplik – emeli ki Bogutskaya egy rövidfilmmel együtt. „Ez egy olyan terület, amely éppen felrobban. Annyi minden van [going on].”

Az egy film Zhannat Alshanova debütáló filmje válása tinédzser úszónőről, Miláról (Tamiris Zhangazinova alakítja), aki a családi otthonról és a kistestvéréről gondoskodik, míg anyja ügyeket és lehetőségeket űz. A premier a 2025-ös Locarnóban volt.

„Becoming” állókép, az SXSW London jóvoltából

Az SXSW London reflektorfényének másik jellemzője Aitore Zholdaskalié SickoAyan Utepbergen és Dilnaz Kurmangali főszereplésével készült thriller és társadalmi dráma egy párról, akik a rák színlelésével vagyont keresnek, világpremierje a 2026-os Rotterdamban. A film a filmrendező első önálló játéka.

Eközben az idei kazahsztáni kisfilm az SXSW Londonban a My Brother Lyosha and I, Lena Tronina, amely az 1990-es években játszódik, és Lyosha és Lena középpontjában áll, akiknek „egymásra kell támaszkodniuk, hogy elviseljék az otthoni erőszak csendes ciklusait”.

Bogutskaya arra számít, hogy Kazahsztánból még több film kerül majd a fesztiválra, és esetleg a világ színpadára is. „Tavaly is volt egy filmünk onnan”, nevezetesen Adilkhan Yerzhanov Cadet című horrorjátéka, valamint Dastan Zhapar Ryskeld Deal at the Border a szomszédos Kirgizisztánból, két fiatal futóról, akik egy nagy drogbáró piszkos munkáját végzik illegális csomagok áthelyezésével a Kazakhsztán és Kirakgizsztán határát jelző folyón.

„Annyira izgalmas, ami ott és abban történik [whole] „Tehát minden bizonnyal figyelemmel kísérjük a világnak azt a részét.”