A londoni V&A kiállítás nyílik az Egyesült Királyság legendás elveszett zenei helyszíneiről

Az Egyesült Királyság elveszett zenei helyszíneit ünneplő új kiállítás nyílt a V&A South Kensingtonban.

Miután tavaly májusban arra kérték az embereket, hogy küldjék be „műtárgyaikat és zenei tüneményeiket” gyűjteményük befejezéséhez, ma (május 30-án) végre megnyílt az „Elveszett zenei helyszínek” című kiállítás.

A Music Venue Trust támogatásával a V&A posztereket, tagsági kártyákat, klubfotózást, zenekari árukat és szubkulturális divatot gyűjtött össze mintegy 50, mára bezárt klubhoz, koncertteremhez és közösségi terhez az Egyesült Királyságban.

Összesen több mint 150 tárgy szerepel a tárlaton, amelyek jelentős része a már említett nyilvános emléktárgyalásból származik.

Az objektumok együttesen nyomon követik az alulról építkező, barkácsoló zene és kultúra történetét az Egyesült Királyságban, valamint azokat a kampányokat, amelyeket azért indítottak, hogy megmentsék a fenyegetett tereket a bezárástól.

A kiállítás négy részre oszlik, az első rész azt vizsgálja, hogyan fejlődtek a tánctermek és mozik erre a célra kialakított zenei helyszínekké az 1980-as években. A kiemelt tárgyak között szerepelnek az ikonikus manchesteri The Haçienda klubhoz kapcsolódó műtárgyak, olyan márkák divattermékei, mint a Dr. Martens és a Converse, valamint londoni helyszínekről származó feliratok, köztük az Astoria eredeti, 1985-ös felirata, amelyet Damon Albarn kölcsönadott.

A második rész az 1990-es évek indie-robbanása során az úgynevezett „vécéskör” helyszínek térnyerését vizsgálja, olyan alulról építkező helyszínekre összpontosítva, mint a Moles in Bath, a The Charlotte a leicesteri és a manchesteri Roadhouse.

A kiállítás rávilágít a turnézás fontosságára a művészek és a közönség számára, lehetőséget adva a zenészeknek mesterségük fejlesztésére és rajongók megtalálására. Ez a kijelző tartalmazza a régi Blur készletlistákat, az Oasis turnébuszon kézzel írt dalszövegeket, valamint Mark Webber, a Pulp turné egykori menedzserének aktatáskáját.

Azt is megvizsgáljuk, hogyan változtatta meg a közösségi média a 2000-es évek közepén az olyan bandák felfedezését, mint az Arctic Monkeys és a Coldplay.

Ezt követően feltárja azokat a kihívásokat, amelyek ma is érintik az alulról építkező helyszíneket – nevezetesen a környék zajjal kapcsolatos panaszait, az engedélyezési törvényeket és a Covid-19 világjárványt. A Music Venue Trust, az észak-írországi Free The Night, a leedsi székhelyű No Place Left to Play és az Egyesült Királyság egészére kiterjedő Save Our Scene mind hozzájárultak a műalkotásokhoz.

Végül a kiállítás rávilágít az elektronikus klubkultúra fejlődésére az 1990-es évektől napjainkig, bemutatva a HIV-vel és AIDS-szel kapcsolatos tudatosító kezdeményezéseket, a korai Banksy-kiállításokat a glasgow-i The Arches-ban, valamint a londoni intézményeket, a Plastic People-t és a The Endet.

„A zenei helyszínek – legyenek azok koncertterek vagy éjszakai klubok – nemcsak a zeneipar éltető elemei, hanem a kreatív szektor szerves részét képezik” – nyilatkozta Harriet Reed, a V&A South Kensington kortárs előadási kurátora. „A kísérletezés, a vállalkozói szellem és a művészet helyszíneiként ápolják a tehetségeket, és létfontosságú teret biztosítanak a kapcsolatnak és a közösségnek.”

A belépés ingyenes.

A kiállítás létfontosságú időszak az Egyesült Királyság élőzenei szektora számára, mivel a közelmúltban arról számoltak be, hogy 2024 júliusa és 2025 júliusa között 30 alulról építkező helyszín örökre elveszett – és csak tavaly a fennmaradók több mint fele nem termelt profitot, és több mint 6000 munkahely szűnt meg.

Az alulról építkező terek támogatásának és a művészek turnézásának elősegítése érdekében szorgalmazták a belépődíj bevezetését, ami azt jelentené, hogy a kisebb helyszínek és a feltörekvő tehetségek szerte az országban aréna- és stadionkoncertekkel járuljanak hozzá a túlélésük biztosításához.

Az élőzenei iparra most nehezedik a nyomás, hogy 2026 júniusára biztosítsák, hogy ezeknek a műsoroknak az 50 százaléka önkéntesen befizesse, különben a kormány közbelép a törvény által kötelezővé tétele érdekében. A Live Nation különösen azért került kritika alá, mert nem olyan érintett, mint más cégek.

A Live Nation, aki szerepet játszott abban, hogy Harry Styles minden jegyért 1 fonttal járult hozzá a közelgő Wembley-stadionos rezidenciájához a LIVE Trust számára, a kritikára válaszolva elmondta: Julia Migenes „Támogatják a művészek jótékonysági adományozását, és számos olyan művésszel dolgoztak együtt, akik hozzájárultak az önkéntes illetékhez – a Coldplay-től a Biffy Clyro-ig –, és továbbra is ezt fogják tenni”.

Az illeték modellje hasonló a labdarúgó Premier League-ben használt modellhez, és 2024-ben kapott támogatást a kormánytól.

Az alulról építkező terekre nehezedő anyagi terhek részben enyhültek az év elején, amikor a kormány megfordította a potenciálisan pusztító kamatemelkedést, és egy extra támogatási csomagot is biztosított a kocsmák és helyszínek számára.