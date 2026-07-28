86 éves korában meghalt Kent Broadhurst, a Silver Bullet színésze és a Wild Iris forgatókönyvírója

Kent Broadhurst, a karakterszínész, aki olyan filmekben szerepelt, mint pl Az ítélet, Selyemfa és Ezüst Golyó és azt a forgatókönyvet írta, amely Laura Linney első Emmy-díjához vezetett, meghalt. 86 éves volt.

Broadhurst egy fizetett gyászjelentés szerint május 20-án halt meg a bronxi Calvary kórházban. Az elmúlt 63 évben Greenwich Village-ben, a Cornelia Street egyik épületében élt.

A St. Louis-i születésű férfi hosszú pályafutása során rengeteg színházi munkát végzett, így eljutott a Broadwayre a A Caine-lázadás hadbírósága 1983-ban és Egy babaház 1997-ben, és számos színdarabot is írt.

Broadhurst leginkább arról lehet híres, hogy Corey Haim, Marty Coslaw meggyilkolt legjobb barátjának gyötrődő apját alakítja a Stephen King forgatókönyve szerinti horrorfilmben. Ezüst Golyó (1985).

A DVD-nek adott interjújában elmondta, hogy hajnali 2 körül érkezett egy parkba ahhoz a jelenethez, amelyben szereplőjét elviszik halott fiához. „A kelléki osztály bemutatta [director Dan Attias] a fiú holttestével, ami csak zavarba ejtő volt, használhatatlan volt – emlékezett vissza –, úgy nézett ki, mint egy kalapáccsal összetört és áfonyalével bekent ablakbaba.

„Láthattam [Attias] olyan nehéz helyzetben volt, ezért azt mondtam: „Azt hiszem, megadhatom, amire szüksége van, és nem kell semmit megmutatnia abból a szörnyűségből, amivel szembesülök.” Annyira hálás volt, hogy azt mondta: „Ó, ez nagyszerű. Csak rajtad tartom a kamerát.”

Broadhurst írta a 2001-es Showtime telefilm forgatókönyvét Vad íriszrendező: Daniel Petrie. Linney egy özvegy főszereplője, aki fiával (Emile Hirsch) és anyjával (Gena Rowlands) él egy menyasszonyi boltként is funkcionáló otthonban.

Linney megkapta az Emmy-díjat egy minisorozatban vagy egy filmben nyújtott kiemelkedő főszereplőnek – ez volt az első kilenc Emmy-jelölése közül és négy győzelme közül az első –, míg Rowlandst szintén jelölték.

1940. február 4-én St. Louis-ban született James Kent Broadhurst a University of Nebraska-n végzett, és New Yorkba ment, ahol a Broadway mellett feltűnt Marcia Wallace-szal szemben. A Negyedik Fal 1968-ban sok más színdarab mellett.

A nagyvásznon debütált Stuart Rosenbergben Brubaker (1980), Robert Redford főszereplésével, majd a Sidney Lumet's fordulatokkal Az ítélet (1982), Paul Newman és Mike Nichols főszereplésével Selyemfa (1983), Meryl Streep főszereplésével.

Az 1983-as NBC minisorozatban KennedyMartin Sheen főszereplésével, Broadhurst Richard Paul Pavlickot, azt a postai dolgozót alakította, akit letartóztattak, miután John F. Kennedy megválasztott elnököt üldözte azzal a céllal, hogy meggyilkolja őt.

Miután megjelent Ezüst Golyóamely King 1983-as novelláján alapult, A vérfarkas ciklusaegy másik horrorfilmen dolgozott, amelyet King írt regényéből, A sötét fele (1993), rendezte: George A. Romero.

Önéletrajza olyan filmeket is tartalmazott, mint a Marshall Brickman Fülig szerelmes (1983), John Turturro Mac (1992), Luc Besson Léon: A szakember (1994), Egy kanapé New Yorkban (1996) és Fiúk élete 2 (1997) és a TV vendégszpotja Az Equalizer, Spenser: Bérelhető, Ésszerű kétségek, Walker, Texas Ranger, Babilon 5, Törvény és Rend és Törvény és rend: SVU.

2000-ben Broadhurst hipnoterapeutaként színpadi narrációt nyújtott egy New York-i Dream Theater koncerten, amelyet a videoalbumhoz rögzítettek. Metropolis Pt. 2: Jelenetek egy emlékből.

Drámái is benne voltak Jönnek, hogy világosabbá tegyék, Citrom, A szemlélő szeme és A közel elég szokásos elfogadása; néhányan meghajoltak a Humana Fesztiválon a Louisville-i Actors Theatre-ben.

Broadhurst festő is volt, aki több mint 2000 vásznat készített, amelyek közül néhányat a New York-i Pine Plains-i Stissing Center Broadhurst Művészeti Galériájában (a róla elnevezett) kiállítottak.

„Barátai és kollégái gyakran reneszánsz emberként írták le – megfontolt, intellektuálisan nagylelkű és a művészetek minden formája iránt elkötelezett” – jegyzi meg fizetett gyászjelentése.