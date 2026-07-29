Cruz Novillo és Carlos Franco, a CentroCentro következői között

A CentroCentro bejelentette, hogy az év utolsó negyedére véglegesíti azt a hét új kiállításból álló kiállítási programot, amelyen különböző generációk aktív művészei szerepelnek, és a madridi kontextushoz kötődnek, és amelyhez egy sor tevékenység, workshop, zene és mikroszcéna társul.

Az elsőt október 7-én avatják fel, és José María Cruz Novillónak ajánlják, aki néhány hónappal ezelőtti haláláig részt vett az előkészítésében. Pepe Cruz Novillo Jr. és Elena Fernández kurátora egy majdnem hét évtizedes pályafutáson átívelő utazást kínál, amelynek során felhígította a grafikai tervezés és a plasztikai művészetek határait. Jövő év januárjáig tart nyitva, 1965 és 2024 között készült alkotásokból áll majd, és 360º-os művészként igazolja a szerzőt.

Két héttel később, október 21-én a CentroCentro négy új projektet kezd a harmadik emeletén, ahol a pályafutásuk közepén vagy feltörekvő szakaszában lévő alkotók kiállításai láthatók. A leghosszabb a «Juana González. Indomitable painting”, ennek a la Mancha-i művésznek az első intézményes monográfiája Madridban, Fernando Castro Flórez kurátora; Nagy formátumú, a vásznon túlmutató festményeket tartalmaz majd, és először fog benne olyan komplex szobrászati-installációs darabok, amelyek párbeszédet folytatnak egymással és a tér architektúrájával. Az útvonal a két barokk-baroreál barokk poszti-egyetem látogatóját sodorja bele erők összeérnek: a formai dimenzió és a narratíva 2027. április 18-ig látogatható.

Ezzel párhuzamosan kerül bemutatásra a María García Marqués által rendezett „Az instant egy élő mag” című gyűjteményes kiállítás, amelyen 2027-ig a pályázatok láthatók. helyspecifikus nyolc új művész, akik főként Madridban fejlesztik gyakorlatukat. Szobrok, festmények és efemer installációk lesznek, amelyek a kreatív cselekvés mint tranzitállapot, pontatlan és látens reflexióit vázolják fel. A kiválasztottak a következők voltak: Rubén Ojeda Guzmán (Oaxaca, 1991), Adela Angulo (Madrid, 1999), Livia Daniel (Alicante, 1989), Julieta Hsiung (Suzhou, Kína, 1997), Natalia Cardoso García (Málaga, 1992), 9 José Maya (9. G. Casasa) Pita-Romero (Madrid, 1999) és Pablo Quesada (Valencia, 2001).

Továbbá, és október 21-től ismét ugyanazon az emeleten láthatunk két új projektet, amelyek más madridi képzőművészek módszereinek belső történetébe nyúlnak bele: „Add a kezed. Kreatív nők archívuma”, Elena Jiménez szobrászati ​​és művészeti kutatómunkája, amely áttekinti ezeknek a nőknek a nyomait a kezükből készült gipszformákból; és a Teresa Moro „Privát gyűjtemény”, amelyet a régió szerzőivel való találkozásának személyes feltárásaként javasoltak a műtermükben született tárgyakon, tereken és történeteken keresztül.

A CentroCentro már novemberben bemutatja a „Sobre/saltót”, az argentin Laura Lio első madridi intézményét, amely Nerea Ubieto kurátora lesz, és márciusig látható. Foglalkozni fog a sokrétű és egyre növekvő levelezési formáink következményeivel: a postai és a digitális, az emberek és más fajok, a szó és a kép vagy az emlékezet és a terület közötti levelezés. Az elmúlt tizenöt év alkotásait és a CentroCentro számára kigondolt új produkciókat egyesítő turné az antropocentrikus tekintet eltolódását, a nyelv költői erejét és korunk megrázkódtatásait fogja újragondolni, és egy nagy installációban épül fel. helyspecifikushat lap mail art, kollázsok, dekollázsok, művészkönyvek, rajzok, grafikai munka és vetítés Csináld az utcát. jellel mondomamely elhelyezi tipográfiai plakátjait, monotípiáit és fényképeit.

Végül az év Cibelesben csúcsosodik ki a „Por el lomo de un landscape con paws” című kiállítással, amelyet Carlos Franconak, a kortárs madridi figuráció kulcsfigurájának szenteltek, és jelenleg az Alcalá 31 mozgalom éveit bemutató kollektívában található. Liliana Ang kurátora májusig kínál válogatást az elmúlt tizenöt év során készült festményekből és grafikákból, amelyeket a mitológia, a rajz és a színek iránti jól ismert érdeklődése határoz meg.

A maga részéről az EPICENTRO speciális létesítmények programja a Valladolidból származó Carlos Cartaxo helyszíni beavatkozásának ad otthont az Operations Yardban, ahol október 18-ig marad.

KÖZPONT

Plaza de Cibeles, 1

Madrid