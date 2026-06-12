A megjelenés és a rejtély: hét szellem a Casa de Méxicoban

2026.06.12. Paola Dávila. Mareas. Fundación Casa de México, 2026

A látható és a láthatatlan, a hiány a jelenen keresztül: a kiállítás, amellyel a madridi Casa de México Alapítvány csatlakozik a PHotoESPAÑA hivatalos szekciójához, hét kortárs fotóst hozott össze abból az országból a rejtély köré, amely olyan fényképeket tartalmaz, amelyek azt mutatják, hogy a kamerák sokkal többet képesek megörökíteni, mint ami a szemünk előtt van; azt is, ami volt és ami már nincs.

Laura González-Flores felügyelete alatt olyan alkotásokból áll, amelyek jobban kommunikálnak a képzelettel, mint az adottsággal, ezt a valóságot ezek a szerzők nagyon sokféle technikával destabilizálják, néhány nagyon korai eredetű: a cianotípiától a piezográfiáig, áthaladva a lyukfotón vagy ezüstnyomtatáson át zselatinra.

A turnét a fiatal Humberto Ríos Rodríguez nyitja és zárja, akinek sorozatát először láthatjuk Felfüggesztési időhasználaton kívüli fotóstúdióknak szentelt, még le nem bontott, melyben korábbi tevékenységük maradványai maradtak fenn (akasztóruha, függöny), a digitális kor előtti gyakorlatokra emlékeztetve.

Humberto Ríos. Felfüggesztési idő. Casa de México Alapítvány, 2026

Cannon Bernáldez, a kurátor Mexikó egyik legjobb fotónyomtatója, bemutatja projektjét Félelmekformátumban, bár intim, nagyobb, mint az eredeti negatívok. Ennek ellenére a képek kis méretei, a művész részéről nagyon szándékos, közelebb hozzák a nézőt, belepillantva a gyermekkori félelmek katalógusába, még egyszer csak észrevehető, de szörnyű és elkerülhetetlen.

Ebben az esetben az időnkénti vignettálás (a kompozíció fényességének vagy telítettségének fokozatos csökkentése a szélei felé, sötétebbek vagy világosabbak maradnak, mint a középpont) bizonyos alagúthatást és magával ragadó érzést kelt.

Bernaldez ágyú. Félelmek. Casa de México Alapítvány, 2026Bernaldez ágyú. Félelmek. Casa de México Alapítvány, 2026

Bernaldez ágyú. Félelmek. Casa de México Alapítvány, 2026

Az Alinka Echeverríában a spektralitás politikaivá válik. Ez a fotós Nelson Mandela temetéséről tudósított újságíróként és a sorozatban Melmélet Emlékezni akart arra, hogy nincs egyedül a börtönben sem az apartheid miatt, sem a rasszizmus elleni aktivizmusban Dél-Afrikában: kilenc rabtársát kereste, és sok munka után megtalálta, és biometrikus ujjlenyomataiból életekről és sorsokról beszélő tájképeket generált, üveggel és olajjal megvilágítva a hangerőt. Az egyikük – paradox módon – a börtönőrüknek felel meg, akit ezek a férfiak beleegyeztek abba, hogy a rendszer másik áldozataként szerepeljenek.

A Casa de México-ban is elmélkedünk Látszólagos nőiesség. KegyelemBerenice Abbott városi fényképéből készült animáció, amelyben Grace Hopper informatikus szerepelt. Ezúttal Echevarría, akit a bolognai Fondazione MAST meghívott, magáévá tette a negyedik ipari forradalom női lenyomatát; Az eredeti projektben LED-es függönyök voltak láthatók, itt egy animáció kerül elénk.

Alinka Echeverría. Elmélet és látszólagos nőiesség. Casa de México Alapítvány, 2026Alinka Echeverría. Elmélet és látszólagos nőiesség. Casa de México Alapítvány, 2026

Alinka Echeverría. Melmélet és Látszólagos nőiesség. Casa de México Alapítvány, 2026

Echevarría Tomás Casademunttól vette át az irányítást, aki terjedelmes lyukkamerák segítségével hétről hétre fotózta a nagy mexikói épületek építési folyamatát, ugyanazon a képen ötvözve a korábbi és az azt követő pillanatfelvételeket. Munkájuk hónapokig tartó kidolgozást igényel, és szinte elvont gyümölcsöket hoz, mint a történelem első fotói.

Tomás Casademunt. Spektrográfok. Casa de México Alapítvány, 2026Tomás Casademunt. Spektrográfok. Casa de México Alapítvány, 2026

Tomás Casademunt. Spektrográfok. Casa de México Alapítvány, 2026

A kiállítás legköltőibb képei közé tartoznak Paola Dávila képei, aki in Árapály A cianotípiát (olyan technikát, amely napfényt és kémiai vegyületeket használ, hogy monokromatikus nyomatokat készítsen sajátos poroszkék színben) használta, hogy hagyja, hogy más szerek – a tenger és a nap – felépítsék darabjait, és hagyja, hogy a sótartalom nyomot hagyjon a blueson. Az egyes művek címei megfelelnek annak a koordinátának, ahol készültek, Baja California-ban.

Dávila, aki ebben az intézményben cianotípia műhelyt fog tanítani, nekünk is oktatja a sorozatot Minden nap hétfőamelyet a járványos elzárás alatt hajtott végre: számítógépes eszközzel rögzítette napi mozgását otthona terében. Ezek az átvitelek eredeti elírásokká váltak.

Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026

Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026

Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026

Paola Dávila. Árapály. Casa de México Alapítvány, 2026

Adriana Calatayud a maga részéről olyan tájakat állít ki itt, amelyeken nem annyira az a fontos, hogy mit látunk (elmosódnak, vagy festék fedi őket), hanem az, ami látókörünkön kívül történt bennük: a szervkereskedelemből származó emberek eltűnései. Bernáldez gyermekkori félelmeitől eltérően ez a szerző más, nagyon is valós és kortárs félelmekre mutat rá, bár az erőszak sohasem nyílt ki: a bűncselekményekből test nem maradt.

Ennek a projektnek a neve Csendes temetők és a szégyenterületek átláthatatlan archívumává vált. Ezzel szemben Laura Cohen képei, amelyekkel egy szobában osztozik, az élet érvényesülési képességét hangsúlyozzák: mexikói trópusi növények különböző példányai, amelyek lebegni látszanak, lebegve az időben; Ez azért van, mert egy akváriumban örökítették meg őket, egy gyakorlat, amely egy virtuóz világítási gyakorlatot tartalmaz.

Cohen fél tucat képet is kiállít, amelyek az elhunyt édesapja előtt tisztelegnek, és a léleknek szentelték: a füst itt megtestesíti azt, ami volt és ami nincs.

Adriana Calatayud. Csendes temetők. Casa de México Alapítvány, 2026Adriana Calatayud. Csendes temetők. Casa de México Alapítvány, 2026

Adriana Calatayud. Csendes temetők. Casa de México Alapítvány, 2026

Laura Cohen. Casa de México Alapítvány, 2026Laura Cohen. Casa de México Alapítvány, 2026

Laura Cohen. Casa de México Alapítvány, 2026

Ahogy azt vártuk, Humberto Ríos zárja a kiállítást: sötétben és a nyilvánosság elől elzárva fotózta a Nemzeti Művészeti Múzeum termeit. MUNAL. Ezek a feketén feketén álló fényképek csak akkor engednek bepillantást formájukba, ha időt szánunk rájuk, ez a részlet, amit a kiállítás egésze megkíván, és amely mintha a régészet által megköveteltre utalna.

Humberto Ríos. Lenyomatok. Casa de México Alapítvány, 2026

„Szellemképek. A tekintet rejtélyei »

CASA DE MEXICO ALAPÍTVÁNY

C/ Alberto Aguilera, 20

Madrid

2026. június 12-től szeptember 13-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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