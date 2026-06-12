A megjelenés és a rejtély: hét szellem a Casa de Méxicoban

A látható és a láthatatlan, a hiány a jelenen keresztül: a kiállítás, amellyel a madridi Casa de México Alapítvány csatlakozik a PHotoESPAÑA hivatalos szekciójához, hét kortárs fotóst hozott össze abból az országból a rejtély köré, amely olyan fényképeket tartalmaz, amelyek azt mutatják, hogy a kamerák sokkal többet képesek megörökíteni, mint ami a szemünk előtt van; azt is, ami volt és ami már nincs.

Laura González-Flores felügyelete alatt olyan alkotásokból áll, amelyek jobban kommunikálnak a képzelettel, mint az adottsággal, ezt a valóságot ezek a szerzők nagyon sokféle technikával destabilizálják, néhány nagyon korai eredetű: a cianotípiától a piezográfiáig, áthaladva a lyukfotón vagy ezüstnyomtatáson át zselatinra.

A turnét a fiatal Humberto Ríos Rodríguez nyitja és zárja, akinek sorozatát először láthatjuk Felfüggesztési időhasználaton kívüli fotóstúdióknak szentelt, még le nem bontott, melyben korábbi tevékenységük maradványai maradtak fenn (akasztóruha, függöny), a digitális kor előtti gyakorlatokra emlékeztetve.

Cannon Bernáldez, a kurátor Mexikó egyik legjobb fotónyomtatója, bemutatja projektjét Félelmekformátumban, bár intim, nagyobb, mint az eredeti negatívok. Ennek ellenére a képek kis méretei, a művész részéről nagyon szándékos, közelebb hozzák a nézőt, belepillantva a gyermekkori félelmek katalógusába, még egyszer csak észrevehető, de szörnyű és elkerülhetetlen.

Ebben az esetben az időnkénti vignettálás (a kompozíció fényességének vagy telítettségének fokozatos csökkentése a szélei felé, sötétebbek vagy világosabbak maradnak, mint a középpont) bizonyos alagúthatást és magával ragadó érzést kelt.

Az Alinka Echeverríában a spektralitás politikaivá válik. Ez a fotós Nelson Mandela temetéséről tudósított újságíróként és a sorozatban Melmélet Emlékezni akart arra, hogy nincs egyedül a börtönben sem az apartheid miatt, sem a rasszizmus elleni aktivizmusban Dél-Afrikában: kilenc rabtársát kereste, és sok munka után megtalálta, és biometrikus ujjlenyomataiból életekről és sorsokról beszélő tájképeket generált, üveggel és olajjal megvilágítva a hangerőt. Az egyikük – paradox módon – a börtönőrüknek felel meg, akit ezek a férfiak beleegyeztek abba, hogy a rendszer másik áldozataként szerepeljenek.

A Casa de México-ban is elmélkedünk Látszólagos nőiesség. KegyelemBerenice Abbott városi fényképéből készült animáció, amelyben Grace Hopper informatikus szerepelt. Ezúttal Echevarría, akit a bolognai Fondazione MAST meghívott, magáévá tette a negyedik ipari forradalom női lenyomatát; Az eredeti projektben LED-es függönyök voltak láthatók, itt egy animáció kerül elénk.

Echevarría Tomás Casademunttól vette át az irányítást, aki terjedelmes lyukkamerák segítségével hétről hétre fotózta a nagy mexikói épületek építési folyamatát, ugyanazon a képen ötvözve a korábbi és az azt követő pillanatfelvételeket. Munkájuk hónapokig tartó kidolgozást igényel, és szinte elvont gyümölcsöket hoz, mint a történelem első fotói.

A kiállítás legköltőibb képei közé tartoznak Paola Dávila képei, aki in Árapály A cianotípiát (olyan technikát, amely napfényt és kémiai vegyületeket használ, hogy monokromatikus nyomatokat készítsen sajátos poroszkék színben) használta, hogy hagyja, hogy más szerek – a tenger és a nap – felépítsék darabjait, és hagyja, hogy a sótartalom nyomot hagyjon a blueson. Az egyes művek címei megfelelnek annak a koordinátának, ahol készültek, Baja California-ban.

Dávila, aki ebben az intézményben cianotípia műhelyt fog tanítani, nekünk is oktatja a sorozatot Minden nap hétfőamelyet a járványos elzárás alatt hajtott végre: számítógépes eszközzel rögzítette napi mozgását otthona terében. Ezek az átvitelek eredeti elírásokká váltak.

Adriana Calatayud a maga részéről olyan tájakat állít ki itt, amelyeken nem annyira az a fontos, hogy mit látunk (elmosódnak, vagy festék fedi őket), hanem az, ami látókörünkön kívül történt bennük: a szervkereskedelemből származó emberek eltűnései. Bernáldez gyermekkori félelmeitől eltérően ez a szerző más, nagyon is valós és kortárs félelmekre mutat rá, bár az erőszak sohasem nyílt ki: a bűncselekményekből test nem maradt.

Ennek a projektnek a neve Csendes temetők és a szégyenterületek átláthatatlan archívumává vált. Ezzel szemben Laura Cohen képei, amelyekkel egy szobában osztozik, az élet érvényesülési képességét hangsúlyozzák: mexikói trópusi növények különböző példányai, amelyek lebegni látszanak, lebegve az időben; Ez azért van, mert egy akváriumban örökítették meg őket, egy gyakorlat, amely egy virtuóz világítási gyakorlatot tartalmaz.

Cohen fél tucat képet is kiállít, amelyek az elhunyt édesapja előtt tisztelegnek, és a léleknek szentelték: a füst itt megtestesíti azt, ami volt és ami nincs.

Ahogy azt vártuk, Humberto Ríos zárja a kiállítást: sötétben és a nyilvánosság elől elzárva fotózta a Nemzeti Művészeti Múzeum termeit. MUNAL. Ezek a feketén feketén álló fényképek csak akkor engednek bepillantást formájukba, ha időt szánunk rájuk, ez a részlet, amit a kiállítás egésze megkíván, és amely mintha a régészet által megköveteltre utalna.

„Szellemképek. A tekintet rejtélyei »

CASA DE MEXICO ALAPÍTVÁNY

C/ Alberto Aguilera, 20

Madrid

2026. június 12-től szeptember 13-ig