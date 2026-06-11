Mi történt a Jump Street 23-mal?

Úgy tűnik, Jonah Hill, Channing Tatum és Ice Cube beköltözik a Jump Street 24-be.

Azonban miután A Hollywood Reporter Szerdán megtudta, hogy a Sony Picturesnél fejlesztés alatt áll a threequel, és feltette a kérdést: mi történt Jump Street 23ahogy az akció-vígjáték franchise utolsó filmjének a címe volt Jump Street 22?

THR további információkat kért a Sonytól az új rész címének hátterében, de a megjelenéskor nem hallottak. Amíg a válasz nem derül ki (és őszintén szólva, lehet, hogy nem is a film megjelenéséig), minden bizonnyal van néhány indok, amiről a rajongók találgathatnak.

Egyrészt lehet, hogy a kreatív csapat ragaszkodik a franchise meta-természetéhez. Hadd frissítsem fel az emlékezetedet, hiszen több mint egy évtized telt el az utolsó rész megjelenése óta. A 2014-es kép elején Jenko (Tatum) és Schmidt (Hill) megtudja, hogy a Dickson kapitány vezette (Jégkocka) titkosrendőri bázist a Jump Street 21. szám alatti régi koreai templommal szemben helyezték át az új címen található régi vietnami templomba (a folytatás címe, kacsints).

„Nem hiszem el, hogy a koreaiak visszavásárolták a templomukat” – mondja Jenko, miközben Schmidt hozzáteszi: „Igen, jó, hogy az utca túloldalán volt egy még nagyobb elhagyott templom.”

„Jövőre valószínűleg visszajövünk az utca túloldalán, a szomszédban” – viccelődik Tatum karaktere. „Ne előzzük meg magunkat” – teszi hozzá Hill karaktere. A kamera ezután az üres telekre pásztáz egy nagy táblával, amelyen ez áll: „Hamarosan 23 Jump St. társasház”.

Nyugodtan kijelenthető, hogy ezeket a társasházakat valószínűleg az elmúlt 12 évben építették, így talán az egyetlen üres épület vagy templom a következő titkos hadműveleti központnak két ajtóval lejjebb volt.

Egy másik elmélet egy producertől származik, aki a 2012-es és 2014-es filmeken is dolgozott, és az új részt készíti. Neal H. Moritz megosztotta a címoldalt a Jump Street 24 forgatókönyve szerdán az Instagramján, amelynek alcíme ez volt: „Olyan sokáig tartott, hogy kihagyjunk egyet.”

Moritz nem téved, hiszen a 12 év valóban hosszú idő telik el a folytatások között, különösen, ha az utolsó elkészítése csak két évig tartott.

A rajongóknak csak ki kell várniuk, hogy mit csinál kedvenc kaotikus titkosrendőr párosunk a Jump Street 24. szám alatt, és hogy valóban orvosi egyetemre jártak-e, vagy külföldi cserediáknak jelentkeztek-e a film végén látható hamis filmfolytatások szerint. Jump Street 22.

Rodney Rothman rendezi az új filmet Hill és Meghan Malloy forgatókönyvéből. A megjelenés dátumát még nem közölték.