Harry Styles a londoni Wembley Stadionban: nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat

2026.06.12. Harry Styles a londoni Wembley Stadionban: nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat

Harry Styles a londoni Wembley Stadionban ma este (június 12-én) kezdi meg rekorder 12 éjszakás szereplését – nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat alább.

A popsztár a fővárosba hozza világméretű „Together, Together” rezidensturnéját negyedik szólóalbuma, a „Kiss All The Time” támogatására. Disco, Occasionally”, amely márciusban jelent meg.

Kezdetben hat fellépést terveztek Londonba, de a hatalmas kereslet miatt ez megduplázódott, 12 éjszakára a hatalmas helyszínen. A Styles viszont most tartja a rekordot a legtöbb előadó egy éven belüli Wembley Stadionban való fellépésére vonatkozóan – ezzel felülmúlva a Coldplay 10 éjszakás futamát tavaly nyáron.

Ő fogja tartani a legtöbb szólóművész által adott koncert rekordját is a helyszín történetének egyetlen koncertje során – ezzel elhomályosítva azt a nyolc estét, amelyet Taylor Swift állított fel 2024-es „Eras Tour”-ján.

A ma esti első koncert kapuit 17:00-kor (BST) nyitják meg, mielőtt Shania Twain megkezdi az estét egy támogatói résszel 18:55-kor (BST). A Styles ezután 20:15-kor (BST) lép színpadra, a kijárási tilalom pedig 22:30-kor kezdődik.

Az „Együtt, Együtt” csomagot megvásárló rajongók BST 14:30-tól léphetnek be a helyszínre, míg az összes többi korai belépő csomag 16:15-től indulhat a helyszínre. A fennmaradó jegyeket itt találja.

Ajtók:

Csak „Együtt, Együtt” csomag: 14:30
Minden egyéb korai belépőcsomag: 16:15
Általános belépő és vendéglátás: 17:00

Színpadi idők

Shania Twain: 18:55
Harry Styles: 20:15
Kijárási tilalom: 22:30

A HSHQ és a Wembley Stadion további információkat is megosztott a hivatalos árustandokról, a fizetésről, a helyszín poggyászszabályzatáról, a korhatárokról, az ingyenes vízről és egyebekről. További részletekért látogasson el ideés nézze meg az alábbi bejegyzést.

A stadionban közzétettek egy videót a Wembley Way-ről, amelyet színes „Together, Together” transzparensek öveznek, ezzel is jelezve Styles nagy rezidenciájának kezdetét.

Styles „Together, Together” turnéja már járt Amszterdam Johan Cruijff Arénában. Az utolsó időpontra ezen a helyszínen múlt pénteken (június 5-én) került sor, az énekesnő egy 21 dalból álló szettet játszott el.

A Styles legutóbbi műsorának setlistje a következő volt:

  1. – Hallod még?
  2. 'Aranysárga'
  3. 'Imádlak'
  4. „Görögdinnye cukor”
  5. „Zene egy sushi étteremhez”
  6. „Kóstold vissza”
  7. „Coming Up Roses”
  8. „Fine Line”
  9. „Olasz lányok”
  10. „amerikai lányok”
  11. „Vezess tovább”
  12. – Készen áll, kitartás, indulás!
  13. „Ne táncolj többet”
  14. „Bánj kedvesen az emberekkel”
  15. „Pop”
  16. „2. évad fogyás”
  17. 'Carla's Song'
  18. 'Nyílás'Ráadás:
  19. 'Cseresznye'
  20. „Az idők jele”
  21. 'Ahogy volt'

Harry Styles Together Together turnéja élőben Amszterdamban. Hitel: Bajsel Julián

A Styles Wembley Stadionjának időpontjai:

JÚNIUS
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A Styles amszterdami nyitóestjének ötcsillagos értékelésében Julia Migenes A koncertet „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” jellemezte.

„A középpontban a közösség áll – akár az ő szavaival, akár a csapat tagjaival és táncosaival együtt a színpadon –, valamint arra a pozitivitásra és eufóriára, amely a másokkal való együttlétből fakad, és az egész éjszakát egy ragacsos, izzadt klubban táncolni” – olvasható.

„Ahhoz, hogy a lehető legközelebb kerüljön rajongóihoz ezen a turnén, Styles körben lép fel: egy olyan színpadon, amely lehetővé teszi számára, hogy a padlórészen mozogjon, és kommunikáljon a különböző zsebekben táncoló közönséggel.”

A múlt hónapban a sztár csapata reagált a rajongók panaszaira, amelyek a jelenlegi turnéja során akadályozott kilátással kapcsolatosak, és megosztották a színpadi kifutók „igazításának” terveit.

– Harry Styles. Egy éjszaka Manchesterben.'
– Harry Styles. Egy éjszaka Manchesterben.' HITEL: Netflix

„Néhány rajongótól aggodalmakat hallottunk a padlón lévő látási akadályokkal kapcsolatban. Azt akarjuk, hogy a helyiségben tartózkodó minden ember a lehető legjobb élményben legyen része, és aktívan dolgozunk a kiigazításokon a láthatóság javítása érdekében, miközben mindenki biztonságát prioritásként kezeljük” – áll a közleményben.

„Péntektől Amszterdamban és Londonban megváltoztatják az elülső hidakat.”

A rezidenstúra összesen 30 előadást tartalmaz a New York-i Madison Square Gardenben, valamint megáll São Paulóban, Mexikóvárosban, Melbourne-ben és Sydneyben. A stílusokhoz bizonyos időpontokban olyan támogató szervezetek is csatlakoznak, mint Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé és Skye Newman.

A Styles az év elején elindította a „Kiss All The Time…” című filmet egy „One Night Only” show-val Manchesterben, az előadást egy Netflix-különlegességhez forgatva.

Közben nemrég meglepetésszerűen fellépett az Ivors 2026-on, hogy átadja Thom Yorke-nak az Academy Fellowship díjat. Beszédében Styles elárulta, hogy a Radiohead „Talk Show Host” című műsorában veszítette el szüzességét.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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