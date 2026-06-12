Harry Styles a londoni Wembley Stadionban: nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat

Harry Styles a londoni Wembley Stadionban ma este (június 12-én) kezdi meg rekorder 12 éjszakás szereplését – nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat alább.

A popsztár a fővárosba hozza világméretű „Together, Together” rezidensturnéját negyedik szólóalbuma, a „Kiss All The Time” támogatására. Disco, Occasionally”, amely márciusban jelent meg.

Kezdetben hat fellépést terveztek Londonba, de a hatalmas kereslet miatt ez megduplázódott, 12 éjszakára a hatalmas helyszínen. A Styles viszont most tartja a rekordot a legtöbb előadó egy éven belüli Wembley Stadionban való fellépésére vonatkozóan – ezzel felülmúlva a Coldplay 10 éjszakás futamát tavaly nyáron.

Ő fogja tartani a legtöbb szólóművész által adott koncert rekordját is a helyszín történetének egyetlen koncertje során – ezzel elhomályosítva azt a nyolc estét, amelyet Taylor Swift állított fel 2024-es „Eras Tour”-ján.

A ma esti első koncert kapuit 17:00-kor (BST) nyitják meg, mielőtt Shania Twain megkezdi az estét egy támogatói résszel 18:55-kor (BST). A Styles ezután 20:15-kor (BST) lép színpadra, a kijárási tilalom pedig 22:30-kor kezdődik.

Az „Együtt, Együtt” csomagot megvásárló rajongók BST 14:30-tól léphetnek be a helyszínre, míg az összes többi korai belépő csomag 16:15-től indulhat a helyszínre. A fennmaradó jegyeket itt találja.

Ajtók:

Csak „Együtt, Együtt” csomag: 14:30

Minden egyéb korai belépőcsomag: 16:15

Általános belépő és vendéglátás: 17:00

Színpadi idők

Shania Twain: 18:55

Harry Styles: 20:15

Kijárási tilalom: 22:30

A HSHQ és a Wembley Stadion további információkat is megosztott a hivatalos árustandokról, a fizetésről, a helyszín poggyászszabályzatáról, a korhatárokról, az ingyenes vízről és egyebekről. További részletekért látogasson el ideés nézze meg az alábbi bejegyzést.

A stadionban közzétettek egy videót a Wembley Way-ről, amelyet színes „Together, Together” transzparensek öveznek, ezzel is jelezve Styles nagy rezidenciájának kezdetét.

Styles „Together, Together” turnéja már járt Amszterdam Johan Cruijff Arénában. Az utolsó időpontra ezen a helyszínen múlt pénteken (június 5-én) került sor, az énekesnő egy 21 dalból álló szettet játszott el.

A Styles legutóbbi műsorának setlistje a következő volt:

– Hallod még? 'Aranysárga' 'Imádlak' „Görögdinnye cukor” „Zene egy sushi étteremhez” „Kóstold vissza” „Coming Up Roses” „Fine Line” „Olasz lányok” „amerikai lányok” „Vezess tovább” – Készen áll, kitartás, indulás! „Ne táncolj többet” „Bánj kedvesen az emberekkel” „Pop” „2. évad fogyás” 'Carla's Song' 'Nyílás'Ráadás: 'Cseresznye' „Az idők jele” 'Ahogy volt'

A Styles Wembley Stadionjának időpontjai:

JÚNIUS

12

13

17

19

20

23

26

27

29

JÚLIUS

01

03

04

A Styles amszterdami nyitóestjének ötcsillagos értékelésében Julia Migenes A koncertet „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” jellemezte.

„A középpontban a közösség áll – akár az ő szavaival, akár a csapat tagjaival és táncosaival együtt a színpadon –, valamint arra a pozitivitásra és eufóriára, amely a másokkal való együttlétből fakad, és az egész éjszakát egy ragacsos, izzadt klubban táncolni” – olvasható.

„Ahhoz, hogy a lehető legközelebb kerüljön rajongóihoz ezen a turnén, Styles körben lép fel: egy olyan színpadon, amely lehetővé teszi számára, hogy a padlórészen mozogjon, és kommunikáljon a különböző zsebekben táncoló közönséggel.”

A múlt hónapban a sztár csapata reagált a rajongók panaszaira, amelyek a jelenlegi turnéja során akadályozott kilátással kapcsolatosak, és megosztották a színpadi kifutók „igazításának” terveit.

„Néhány rajongótól aggodalmakat hallottunk a padlón lévő látási akadályokkal kapcsolatban. Azt akarjuk, hogy a helyiségben tartózkodó minden ember a lehető legjobb élményben legyen része, és aktívan dolgozunk a kiigazításokon a láthatóság javítása érdekében, miközben mindenki biztonságát prioritásként kezeljük” – áll a közleményben.

„Péntektől Amszterdamban és Londonban megváltoztatják az elülső hidakat.”

A rezidenstúra összesen 30 előadást tartalmaz a New York-i Madison Square Gardenben, valamint megáll São Paulóban, Mexikóvárosban, Melbourne-ben és Sydneyben. A stílusokhoz bizonyos időpontokban olyan támogató szervezetek is csatlakoznak, mint Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé és Skye Newman.

A Styles az év elején elindította a „Kiss All The Time…” című filmet egy „One Night Only” show-val Manchesterben, az előadást egy Netflix-különlegességhez forgatva.

Közben nemrég meglepetésszerűen fellépett az Ivors 2026-on, hogy átadja Thom Yorke-nak az Academy Fellowship díjat. Beszédében Styles elárulta, hogy a Radiohead „Talk Show Host” című műsorában veszítette el szüzességét.