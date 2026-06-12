Harry Styles a londoni Wembley Stadionban: nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat

Harry Styles a londoni Wembley Stadionban ma este (június 12-én) kezdi meg rekorder 12 éjszakás szereplését – nézze meg az ajtókat és a színpadi időpontokat alább.
A popsztár a fővárosba hozza világméretű „Together, Together” rezidensturnéját negyedik szólóalbuma, a „Kiss All The Time” támogatására. Disco, Occasionally”, amely márciusban jelent meg.
Kezdetben hat fellépést terveztek Londonba, de a hatalmas kereslet miatt ez megduplázódott, 12 éjszakára a hatalmas helyszínen. A Styles viszont most tartja a rekordot a legtöbb előadó egy éven belüli Wembley Stadionban való fellépésére vonatkozóan – ezzel felülmúlva a Coldplay 10 éjszakás futamát tavaly nyáron.
Ő fogja tartani a legtöbb szólóművész által adott koncert rekordját is a helyszín történetének egyetlen koncertje során – ezzel elhomályosítva azt a nyolc estét, amelyet Taylor Swift állított fel 2024-es „Eras Tour”-ján.
A ma esti első koncert kapuit 17:00-kor (BST) nyitják meg, mielőtt Shania Twain megkezdi az estét egy támogatói résszel 18:55-kor (BST). A Styles ezután 20:15-kor (BST) lép színpadra, a kijárási tilalom pedig 22:30-kor kezdődik.
Az „Együtt, Együtt” csomagot megvásárló rajongók BST 14:30-tól léphetnek be a helyszínre, míg az összes többi korai belépő csomag 16:15-től indulhat a helyszínre. A fennmaradó jegyeket itt találja.
Ajtók:
Csak „Együtt, Együtt” csomag: 14:30
Minden egyéb korai belépőcsomag: 16:15
Általános belépő és vendéglátás: 17:00
Színpadi idők
Shania Twain: 18:55
Harry Styles: 20:15
Kijárási tilalom: 22:30
A HSHQ és a Wembley Stadion további információkat is megosztott a hivatalos árustandokról, a fizetésről, a helyszín poggyászszabályzatáról, a korhatárokról, az ingyenes vízről és egyebekről. További részletekért látogasson el ideés nézze meg az alábbi bejegyzést.
A stadionban közzétettek egy videót a Wembley Way-ről, amelyet színes „Together, Together” transzparensek öveznek, ezzel is jelezve Styles nagy rezidenciájának kezdetét.
Styles „Together, Together” turnéja már járt Amszterdam Johan Cruijff Arénában. Az utolsó időpontra ezen a helyszínen múlt pénteken (június 5-én) került sor, az énekesnő egy 21 dalból álló szettet játszott el.
A Styles legutóbbi műsorának setlistje a következő volt:
- – Hallod még?
- 'Aranysárga'
- 'Imádlak'
- „Görögdinnye cukor”
- „Zene egy sushi étteremhez”
- „Kóstold vissza”
- „Coming Up Roses”
- „Fine Line”
- „Olasz lányok”
- „amerikai lányok”
- „Vezess tovább”
- – Készen áll, kitartás, indulás!
- „Ne táncolj többet”
- „Bánj kedvesen az emberekkel”
- „Pop”
- „2. évad fogyás”
- 'Carla's Song'
- 'Nyílás'Ráadás:
- 'Cseresznye'
- „Az idők jele”
- 'Ahogy volt'
A Styles Wembley Stadionjának időpontjai:
JÚNIUS
12
13
17
19
20
23
26
27
29
JÚLIUS
01
03
04
A Styles amszterdami nyitóestjének ötcsillagos értékelésében Julia Migenes A koncertet „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” jellemezte.
„A középpontban a közösség áll – akár az ő szavaival, akár a csapat tagjaival és táncosaival együtt a színpadon –, valamint arra a pozitivitásra és eufóriára, amely a másokkal való együttlétből fakad, és az egész éjszakát egy ragacsos, izzadt klubban táncolni” – olvasható.
„Ahhoz, hogy a lehető legközelebb kerüljön rajongóihoz ezen a turnén, Styles körben lép fel: egy olyan színpadon, amely lehetővé teszi számára, hogy a padlórészen mozogjon, és kommunikáljon a különböző zsebekben táncoló közönséggel.”
A múlt hónapban a sztár csapata reagált a rajongók panaszaira, amelyek a jelenlegi turnéja során akadályozott kilátással kapcsolatosak, és megosztották a színpadi kifutók „igazításának” terveit.
„Néhány rajongótól aggodalmakat hallottunk a padlón lévő látási akadályokkal kapcsolatban. Azt akarjuk, hogy a helyiségben tartózkodó minden ember a lehető legjobb élményben legyen része, és aktívan dolgozunk a kiigazításokon a láthatóság javítása érdekében, miközben mindenki biztonságát prioritásként kezeljük” – áll a közleményben.
„Péntektől Amszterdamban és Londonban megváltoztatják az elülső hidakat.”
A rezidenstúra összesen 30 előadást tartalmaz a New York-i Madison Square Gardenben, valamint megáll São Paulóban, Mexikóvárosban, Melbourne-ben és Sydneyben. A stílusokhoz bizonyos időpontokban olyan támogató szervezetek is csatlakoznak, mint Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé és Skye Newman.
A Styles az év elején elindította a „Kiss All The Time…” című filmet egy „One Night Only” show-val Manchesterben, az előadást egy Netflix-különlegességhez forgatva.
Közben nemrég meglepetésszerűen fellépett az Ivors 2026-on, hogy átadja Thom Yorke-nak az Academy Fellowship díjat. Beszédében Styles elárulta, hogy a Radiohead „Talk Show Host” című műsorában veszítette el szüzességét.