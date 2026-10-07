A „24 órás parti emberek” szereplői újra találkoznak a jubileumi vetítésen

A befolyásos, lázadó Madchester életrajzi film szereplői 24 órás party emberek ismét találkoztak egy különleges évfordulós vetítésen Manchesterben.

2002-ben bemutatott vígjáték 24 órás party emberek Manchester hihetetlen zenei életének történetét meséli el a '70-es évek végétől a '90-es évek elejéig a Factory Records alapítója, Tony Wilson (Steve Coogan) szemével, aki többek között a Happy Mondays és a Joy Division szerződött.

Tegnap este (október 6. kedd) egy különleges vetítés a 24 órás party emberek kezdetét vette a Manchester zenei és médiaipari konferenciája, a Beyond The City, majd a Q&A Coogan, Michael Winterbottom rendező és Andrew Eaton producer közreműködésével. A vörös szőnyegen csatlakozott hozzájuk Christopher Eccleston, Paul Popplewell, Kieran O'Brien, John Thomson és Happy Monday's Rowetta, aki magát alakította a filmben.

Tony Wilson fia, Oli a Beyond The City esemény ötletgazdája. „Ő Manchester egyik hiteles hangja” – mondta Coogan. „Amit az apjától örökölt, az az, hogy valóban bomlasztó és kihívást jelent a legjobb és legegészségesebb módon. Oli valójában a saját személye, nem csak Tony Wilson fia. Azért van itt, hogy megrázza a fát.”

hozzászólni Julia Migenes A Beyond The Music-ban Michael Winterbottom rendező elmondta, hogy sok színész bekapcsolódott 24 órás party emberek mert szerették a zenét. „El tudták képzelni, hogy a bandában vannak. Mint valaki, aki filmeket készít, úgy éreztem, a zene sokkal szabadabb, sokkal élvezetesebb, mint a mozi. Sok banda tinédzserként ismeri egymást (és valahogy együtt nőnek fel).

„Ez a fajta alulról építkező dolog nem igazán létezik a moziban” – folytatta. „Amikor filmet akarsz készíteni, el kell menned egy nagyvállalathoz vagy szervezethez, és meg kell győznöd valakit a csúcson, hogy adjon neked sok pénzt. Tehát a moziban inkább felülről lefelé, semmint alulról felfelé. Azt hiszem, mindannyian csak azt gondoltuk, hogy „Nos, érezzük jól magunkat.”

Teljesen felújított 4K 24 órás party emberek pénteken (október 9-én) érkezik az Egyesült Királyság és Írország mozikba, a héten 100 ingyenes független mozivetítést követően. Ezt követően digitálisan és 4K UHD lemezen is elérhető lesz október 26-án.