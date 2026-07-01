A '3 hét után' című filmben a feszültség forrong egy tinédzserkori tragédia után (exkluzív előzetes)

Miroslav Terzić szerb rendező (Öltések) visszatért, és teljes filmes intenzitással tért vissza. Új filmje, 3 hét utánA szerbiai középiskolás diákok egy csoportjával indul Bulgáriába. Eddig jó. De a felszín alatt feszültség motoszkál.

Amikor az edzőjük összeomlik, a kamaszok és tanáraik fájdalmas témával találják szembe magukat, valójában tragédiával, egy csendesebb tanulóval – legjobb barátja öngyilkosságával. Ki vagy mi a hibás a haláláért? Milyen tényezők játszottak szerepet ebben? A dolgok hamarosan felmelegedéssel fenyegetnek.

A több igaz történeten alapuló filmet a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) 60. alkalommal megrendezett Crystal Globe versenyén mutatják be július 7-én.

A fiatal szereplőgárdát Jovan Ginić (Elveszett ország). Az együttes szereplői közé tartozik még Klara Hrvanović, Andjela Alavirević, Tihana Lazović Trifunović és Branislav Trifunović. Három hét után Terzić, Vladimir Arsenijević és Bojan Vuletić írta. Az operatőr Damjan Radovanović, a vágás pedig Marko Ferković jóvoltából. A Bendita Film Sales foglalkozik a világméretű értékesítéssel.

THR most már kizárólag a film előzetesét mutathatja be. Ebben megtekintheti néhány iskolás gyereket és tanárt. És azt az érzést fogja érezni, hogy egyesek jobban örülnek, mint mások, hogy a csendes, Tzotzic vezetéknevű gyerek is eljön az útra. Igen, van zene és tánc, de feszültség is, és úgy tűnik, sok minden kimondatlanul marad. Más dolgok, amelyeket elhangzanak, elgondolkodtatnak, például az egyik tanár megjegyzése telefonhívás közben, ami tovább fokozza a kényelmetlen hangulatot.

Tényleg jó ötlet volt elmenni a külföldi osztálykirándulásra, vagy bárhová, miután néhány héttel ezelőtt megtörtént? Készülj fel, és nézd meg a trailert 3 hét utánr itt.