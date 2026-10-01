A 80-as évek minden gyereke ezen a fantasy filmen nőtt fel és a bábjait ma múzeumban őrzik

2026.10.01.

Volt egyszer egy korszak, amikor a tévé elé húzott plédek, a kazettás magnók és a VHS-kölcsönzők voltak a mindennapok sztárjai. Akkoriban egy különös, mégis végtelenül emberi fantasy film teremtett saját univerzumot: Jim Henson Labirintusa 1986-ból, amelyben David Bowie hipnotikus jelenléte és kézzel készült bábok serege kelt életre. Sokak szavaival: „Ez volt a film, ami a gyerekkor és a képzelet közti hidat megépítette.”

Jim Henson bűvölete

A Muppet Show atyja, Jim Henson a Labirintusban a fantázia érettebb, mégis játékos árnyalatait kereste. A forgatás mögött Brian Froud illusztrátor világa állt, amely a kelta mítoszokból és groteszk humorból táplálkozott. „Nem akartunk cukormázas tündérmesét, hanem valami merészebb utazást” – idézik gyakran Hensont, és ez a merészség a kézzel fogható anyagiságban rejlik: minden kő, minden lény, minden mozdulat valódi, súlya van, recseg és lélegzik.

David Bowie és az időtlen zene

A Goblin Király szerepében David Bowie nem csupán karizma, hanem ritmus: dalai a cselekményt hordozzák, a koreográfiák a díszletek közé szövődnek. Hangja egyszerre csábító és nyugtalanító, alakja pedig kultikus ikon lett. Aki látta, hallotta, ahogy a dalok „beszivárognak az álmokba”, és még napok múlva is ott lüktetnek a fejben. „A film megtanította, hogy a félelem is lehet tánc” – mondja egy rajongó, és ennél pontosabb összegzést nehéz találni.

Bábok, amelyek életre kelnek

Hoggle morcos arcéle, Ludo kedves óriássága, Sir Didymus lovagias hetykesége – mind-mind bábok, mégis hús-vér személyiségek. A Henson-műhely zsenialitása a finom mechanikában és a csapatmunkában rejlett: több bábos hangolta össze egyetlen szereplő minden pislogását, apró gesztusát, fülrebillenését. Ettől válik a világ tapinthatóvá és valóságos tétűvé: a labirintus nem CGI-köd, hanem kézzel rakott rejtvény, amelyen a hősnek izzadó tenyérrel kell átvergődnie.

A múzeumok csendes csillagai

A filmhez készült bábok ma több intézményben is csendben őrzik a varázst. Az atlantai Center for Puppetry Arts Henson-gyűjteménye ikonikus figurákat állít ki, míg New Yorkban a Museum of the Moving Image állandó Henson-kiállítása a műhelymunka rétegeit tárja fel. A híres Hoggle egy alabama-i gyűjteményben is új otthonra talált, restaurálva és megóvva az idő harapásától. A vitrineken túl pedig ott a közös emlékezet: „Amikor szembe nézek ezekkel a bábokkal, újra nyolcéves vagyok” – súgják azok, akik visszatérnek a régi képekhez.

Miért működik ma is?

A történet egy lány útjáról szól, aki a fantázia erdőjén át jut el önmaga megértéséig. A tét nem világmegváltó, mégis egyetemes: felelősség, barátság, elengedés, és a „szavaknak súlya van” felismerés. A kézzel fogható díszletek és a fizikai bábjáték olyan érzelmi horgonyt adnak, amelyhez a digitális látvány ritkán ér fel. A ritmus hol játékos, hol baljós, a humor pedig egyszerre bohókás és finoman szúrós. Mindez együtt egy időtlen labirintust rajzol ki, amelyben a néző nem eltéved, hanem rálel magára.

Kulisszatitkok, amelyek közelebb hozzák a filmet

A koncepciós rajzok Brian Froud jellegzetes groteszk stílusát tükrözik, amely a bábok arányait és „hibáit” tudatosan kiemeli.

A VHS-polcoktól a streaming-korszakig

Aki annak idején kazettáról, szalaghibákkal együtt tanulta meg a jelenetek ritmusát, ma pár kattintással talál vissza a királyságba. A varázslat azonban nem kopik: a film apró részletei – egy falból előbújó kéz, egy szemfényvesztő rejtvény, egy megbillenő korona – újranézéskor is felfénylenek. Az átörökítés ma már nem csak családi szokás, hanem közösségi élmény: rajongói vetítések, bábos workshopok, múzeumi tárlatok tartják életben a hagyományt.

Mit őriznek a bábok?

Nem csupán szivacsot, mechanikát és festéket. Ott szunnyad bennük az a korszak, amikor a lehetetlen még kézzel fogható kaland volt, és amikor a filmes fantázia a műhelyekben, nem a szerverparkokban született. A bábok a tekintetünket visszafordítják a részletekhez: a varrás szegélyéhez, a maszkolt kötelekhez, az emberi kéz melegéhez, amely a figuráknak valódi szívet adott.

„A film azért marad meg, mert nem próbálja lecserélni a képzeleted – csak felébreszti” – mondja egy másik néző. És talán ez a titok: a kézzel épített univerzum halkan súg, de annál mélyebbre jut. Ott, ahol egy elfelejtett dallam újra felcsendül, és ahol a múzeumi vitrin mögött még mindig mozdul egy szempilla.