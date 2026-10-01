John C. Reilly csatlakozik a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijéhez

John C. Reilly csatlakozik a nemzetközi verseny zsűrijéhez a 62. Chicagoi Nemzetközi Filmfesztiválon, amely október 14-25.

A színész, akinek érdemei közé tartozik Kemény nyolcas, Magnólia, A homár és A Nővérek Testvérekegy ötfős zsűri vezetésével jutalmazzák a legjobb filmnek járó Arany Hugot, valamint a Silver Hugo-t, amely elismerésben részesíti a rendezési, színészi, operatőr és forgatókönyvírási teljesítményeket.

Reillyhez csatlakozik Carolina Cavalli olasz író-rendező, akinek Arabella elrablása a tavalyi fesztiválon vetítették; Vissza Szöulba filmrendező Davy Chou; Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas magyar rendező, akinek legutóbbi filmje a Néma barát; és Henk Handloegten német filmrendező, a Babilon Berlin az idei fesztiválválogatás műsorvezetője és forgatókönyvírója Haza.

A fesztivál zsűrit hirdetett az új rendezők, a dokumentumfilm, az OutLook, a Chicago-díj és a rövidfilmes versenyekre is. Karla Badillo filmrendező, Marya E. Gates újságíró és Nicky Ni programozó bírálja el a New Directors versenyt, amely az első és a második szereplőt ismeri el. A dokumentumfilm zsűrijét Alina Marazzi, Curtis Miller, Bruno Santamaría Razo és Katy Scoggin alkotják.

Az LMBTQ+ moziért járó Q-Hugo-t odaítélő OutLook zsűrijében Elizabeth Arnott, a Music Box Films marketing- és reklámvezetője, Annie Howard újságíró és történész, valamint Stephen Winter filmrendező áll. A téli debütáló film, Csokoládé babák30 éves jubileumi retrospektív vetítést kap a fesztivál ideje alatt.

Október 17-én a fesztivál ad otthont a negyedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Pályázó Panelnek is, amely az idei nemzetközi Oscar-díjra pályázó filmeseket fogja össze egy beszélgetésre, amelyet moderál A Hollywood Reporter vezető író, Seth Abramovics.

A nonprofit Cinema/Chicago által bemutatott fesztivál a város színházaiban és helyszínein zajlik majd, a program nemzetközi és független mozira is kiterjed.