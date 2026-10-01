Lépjen be Shikariba, hogy határozatlan ideig szüneteljen 2027 végén

Az Enter Shikari megerősítette, hogy 2027 végén határozatlan ideig szünetet tart.

A hír azután érkezett, hogy Rou Reynolds frontember a videó a múlt hónapban, magyarázta a zenekar 2026-os tevékenységének hiányát. Azt mondta, „sok viszontagságon ment keresztül, ami miatt a kapacitásom nullára csökkent”, a kiégésre, az OCD-re és az idegrendszer túlérzékenységére hivatkozva.

Reynolds megjegyezte, hogy az Enter Shikari még tavasszal kiadta legújabb albumát, a 'Lose Your Self'-t, majd mindent elrontott. Ugyanakkor kifejtette, hogy a szünetre „nagyon szükség volt”. Az énekes a továbbiakban „a banda jövőjéről” beszélt, mielőtt megígérte, hogy „hamarosan” frissíti a rajongóit.

A csoport most egy terjedelmes levelet tett közzé a rajongóknak a közösségi médián keresztül, amelyben részletesen ismertették, hogy mi következik. Ezt követte néhány bensőséges bemelegítő bemutató bejelentése ebben a hónapban, a novemberi legnagyobb brit és európai turné előtt (megtalálja a fennmaradó jegyeket itt).

A nyilatkozatban az Enter Shikari azt mondta, hogy a jövő év végére nem terveznek, amikor „alvóvá válnak, mint felvevő és előadó entitás”.

„Ez a nyugalmi állapot végül egy kitöréssel végződhet, vagy a kihalás véget ér. Fogalmunk sincs, melyik” – folytatódott az üzenet. „Mindenki folyamatosan emlékeztet bennünket, 2027-ben lesz 20 éve a debütáló albumunk („Take To The Skies”) megjelenése. 15 éves korunk óta zenélünk együtt, barátaink pedig még mindig, de kétségtelen, hogy ez egy hatalmas mérföldkő.”

A továbbiakban megjegyezték, hogy „nyilvánvalóan negatív hatással van az ember mentális egészségére”, ha aktív marad egy turnézakban. „De ezt azért tesszük, mert szeretjük” – áll a közleményben. „És olyan szerencsések vagyunk, hogy olyan közönséget hoztunk létre, amely megérti, hogy a kevésbé járt út néha érdekesebb.

„Azonban odáig fajul, hogy ennek az ösvénynek a gyakran nehéz terepe szétzúzni kezdi és kimeríti a szerény utazót.”

Enter Shikari elismerte, hogy „prioritásaik és képességeik (változtak)” az évek során, és azt mondta, hogy „nehéz beszélgetéseket folytattak arról, hogy mit tartson a következő néhány év” Reynolds egészségügyi problémái előtt.

– Miközben nem gondol „válunk”, nincs 2027-en túlra nyúló naplónk” – magyarázták.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a következő évet annak ünnepévé tegyük, hogy mit jelent számunkra ez a banda. De utána ideje elmenni egy jó időre, és megnézni, milyen érzés Rounak, Robnak, Rorynak és Chrisnek lenni, nem pedig „Enter Shikarinak”.

„Talán olyanok leszünk, mint a Fugazi, és csak szórakozásból összeülünk próbálni, anélkül, hogy szükségét éreznénk arra, hogy másokat is meghallgattassunk? Annyit tudunk igazán, hogy két évtizednyi „professzionális” banda után, ha három évre előre nem tervezünk, az felszabadító.”

A jövő havi arénaturnéra tekintve az Enter Shikari azt mondta, hogy arra koncentrálnak, hogy a túra a lehető legjobb legyen. Azt írták: „Ha ez az utolsó alkalom, amikor néhányan látnak minket, szeretnénk különlegessé tenni.”

A banda azzal is ugratott, hogy „néhány darab új zenén dolgoznak, amelyeket előbb, mint utóbb meg kell hallani, valamint egy másik dologról, aminek a filmezését most fejeztük be”.

Ami 2027-et illeti, Reynolds és társai. lefoglaltak néhány fesztiváldátumot a szárazföldi Európában és Észak-Amerikában, és januárra terveznek bejelenteni néhány amerikai fellépést. Lépj be Shikari tervei között, hogy megünnepeljük a „Take To The Skies” 20. évfordulóját, miközben a „The Spark” 10. és a „A Flash Flood Of Colour” 15. évfordulóját ünnepeljük.

„Ha jobban ki tudnánk hozni a legtöbbet a dolgokból és előre terveznénk, ez az egész üzenet egy „búcsú” világkörüli turné meghirdetésének előfutára lenne, de… igen… nincs világkörüli turné” – magyarázták.

„Remélhetőleg még egyszer utoljára játszhatunk kedvenc helyeinken, de még nem vagyunk biztosak abban, hogy ez mennyire kivitelezhető.”

A zenekar így fejezte be: „Nagyon reméljük, hogy találkozunk az elkövetkező tizennégy hónapban, valahogy. De ha nem, akkor csak annyit kell mondanunk, hogy köszönöm a támogatást, a verejtéket, a szenvedélyt és az energiát.”

hozzászólni Julia Migenes áprilisban Reynolds egy „új” élő produkcióval ugratta az Enter Shikari hatalmas brit turnéját. „Annyira az albumra koncentráltunk, hogy még fel sem mertük nyitni ezt a gondolatmenetet!” mondta nekünk. „Szerencsére, ha lehetősége nyílik két éjszakát az Ally Pally-ban tölteni, tudja, hogy sokat tud letenni az asztalra.”

Körülbelül ugyanebben az időben a banda egy apró koncertet adott Manchesterben, hogy megünnepeljék első fellépésük 20. évfordulóját a városban.