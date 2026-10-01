6 kultikus sci-fi amelyet mindenki remekműnek hisz pedig ma már alig nézhető

2026.10.01.

A mozi időgépe kegyetlen. Ami egykor úttörő és katarzist hozó élmény volt, ma sokszor poros rituálé, amelyet csak a történelmi jelentőség tart életben. Lehet ez „szentségtörés”, de a kultusz és a nézhetőség nem ugyanaz. „A nosztalgia erős, de nem mindenható” – és néha jólesik kimondani, hogy bizonyos klasszikusok ma már inkább vitrinbe valók, mint a kanapéra.

Metropolis (1927)

Lang monumentuma még mindig lélegzetelállító, az expreszionista díszletek és a miniatűrök ma is szikráznak. De a melodráma túlhevült, a gesztusok színháziak, a szimbolika kalapáccsal magyaráz. A restaurált változat hosszú, a ritmus egyenetlen, a morális allegória didaktikus.

„A képek arany, a ritmus ólom.” Aki a pionír trükkökért és a filmtörténeti súlyért ül le, kincset talál. Aki élménymozira vágyik, könnyen kifullad a harmadik apokaliptikus tömegkép után.

2001: Űrodüsszeia (1968)

Kubrick kozmikus katedrálisa hipnotikus, a hang-design és a koreografált űrtánc ma is páratlan. De a „lassan forgó csavar alatti csend” típusú élvezethez vasból készült türelem kell. A dokkolások végtelenek, a párbeszédek minimálisak, a filozófia jéghideg távolságban lebeg.

„A csend is jelenet.” Igen – de ma, a streaming korszak nyugtalan tekintetével, ez a kontempláció sokaknak már zárvány. HAL még mindig kísért, a csillagkapu még mindig hipnózis, de a köztes űr néha tűnik vákuumnak.

Solaris (1972)

Tarkovszkij űrdrámája „haiku a vásznon” – lassú, meditatív, spirituális. A forgalmi felvételek hosszúra nyúlnak, a kameramozgás elmélkedik, a bűntudat és a vágy kavargása belső utazássá sűrűsödik. Mindez csodás, ha benső csendre vágysz, de „a lassúság nem mindig mélység”.

Ma, a „vágás mint lélegzetvétel” korszakában, a Solaris kérlelhetetlen tempója sokaknak márványfal. Aki átjut, katartikus jutalmat kap; aki nem, az csak a folyosók és árnyak végtelen keringését látja.

Stalker (1979)

A Zóna útja nem kaland, hanem zarándoklat. A hosszú beállítások, a mocsár-lassú csónakázás, a szövegek súlya a néző vállát is lehúzza. „A csönd itt hangosabb, mint a beszéd” – és ez a paradoxon egyszerre varázs és próbatétel.

A Stalker vaskos metaforái ma is rezegnek, de a nézői figyelem kondíciót igényel. Aki a misztikumért jön, ekztázist találhat; aki nem, az a sárban ragad, miközben a kamera kitartóan néz vissza.

Blade Runner (1982)

A neon-noir esőtánca, Vangelis szintijei, a „Mi tesz emberré?” kérdése – mind örök. Ugyanakkor a történet egyszerű, a pacing lomha, Deckard passzív, és a sok vágat (theatrical, director’s, final) zavaró. „A füst néha vastagabb, mint a sztori” – kegyetlen, de nem alaptalan.

A vizuális világ még mindig bűbáj, csak közben a retro-futurizmus múzeummá vált. A film gondolata erős, a ritmusa ma sok nézőnek altató.

Dűne (1984)

Lynch víziója grandiózus, de töredezett. A suttogó belső monológok fullasztók, a zsúfolt expozíció kómát okoz, a világépítés sűrítve szétesik. A jelmezek és a praktikus effektek ma már gyakran kemp-hatásúak, a sztori szikár gerincét a hangzavar elnyomja.

„Szép káosz, de káosz.” A későbbi adaptációk precízebben tárgyalják ugyanezt a mitológiát, ettől ez a változat még kultikus, csak kevésbé élő.

Jelek, hogy egy sci-fi rosszul öregedett

Túlzóan lassú tempó, amely már nem feszültség , csak tehetetlenség

tempó, amely már nem , csak Technológiai naivitás, amely nem poézis , hanem zaj

naivitás, amely nem , hanem Idejétmúlt ábrázolás , amely ma inkább törik , mint tükröz

, amely ma inkább , mint Zavaró vágat-kavalkád vagy didaktikus narrációs mankók

vagy didaktikus mankók Hang és zene aránytévesztése: atmoszféra fojt, történet sápad

A fenti filmek értékét nem kérdőjelezzük meg; inkább azt mondjuk: „A forma múlik, az élmény változik.” Lehet őket ma is szeretni, de jobb körülményekkel. Egy restaurált kópia, egy türelemmel kitöltött este, egy rövid esszé az előzményekről – és máris könnyebb átadni magunkat a lassú nagyságnak. Vagy vállalni, hogy a film múzeum, nem maraton: tisztelettel megnézzük, elismerően bólintunk, majd továbbállunk egy kortárs, mégis rokon vízió felé. „A kultusz maradhat, a kötelesség-nézés nem.”