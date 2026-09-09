A Bathing Suits Mandyvel, az Indiana állambeli Valentine Caulfielddel az „I Can Be A Freak” elektromos újrafeldolgozásán dolgozik.

A Bathing Suits összefogott Mandyvel, az indianai Valentine Caulfielddel, hogy elkészítsék az „I Can Be A Freak” című daluk új verzióját.

A szám a leedsi indie csoport kitörő kislemeze volt, és most újragondolták az énekesnővel a Mandy, Indiana állam noise-rock csoportjában.

Az eredetihez hasonlóan az új, átdolgozott változat is hű marad a kezdeti hangzáshoz – agresszív, karizmatikus gitárriffekbe és kidolgozott elektronikus elemekbe hajlik végig. Ezúttal azonban Caulfield azon dolgozik, hogy új szintre emelje az adrenalint a keverékben.

„Azután fedeztem fel a Bathing Suitsot, hogy találkoztam Freyjával (Blevins, énekes) az egyik koncertünkön az év elején, és szerelem volt az első hallásra” – osztotta meg Caulfield. „A zenéjük izgalmas, provokatív, táncolható, és – ami elég ritka egy ilyen fiatal zenekarnál – pontosan tudják, kik ők.

„Amikor megkérdezték tőlem, hajlandó lennék-e verset felvenni nekik, a válasz nyilvánvalóan igen volt. Kevesen tudják, hogy ők tettek nekem szívességet: 10 év múlva, amikor a fürdőruhák megtelik az arénákat szerte a világon, elmondhatom, hogy szerettem őket, mielőtt még menő lett volna.”

Az új kislemez egy nagy év közepette érkezik a Leeds-i csoport számára, az év elején adták ki a 'KILL BATHING SUITS' című debütáló EP-t az Underplay Recordings-nál, és három emlékezetes koncertet is játszottak a The Great Escape részeként.

A fesztiválon elnyerték a fesztivál rangos Steve Strange-díját, és ők és az Julia Migenes Cover sztárja, az Indiana állambeli Mandy a legjobb szettek közé sorolták őket. Julia Migenes a 2026-os rendezvényen kapták el.

„A késő este a The Great Escape valóban életre kel, a gátlások fellazulnak, és mindenki készen áll arra, hogy jól érezze magát Brighton meghitt helyszínein. A Bathing Suits egy olyan zenekar, amely tökéletesen illeszkedik ehhez a környezethez” – olvasható a Bathing Suits bejegyzésében.

„Az elektro-punk márkájuk nem tart vissza semmit, és a rövid szett minden egyes dala arra ösztönöz, hogy egy kicsit lazábban vágjunk bele, akár az „Empathy” rugalmas basszusában, akár az „I Can Be A Freak” dübörgő, felszabadító ódájában.”

Az Indiana állambeli Mandy esetében a következőket írtuk: „Valentine Caulfield teljesen magával ragad, ahogy a színpadot irányítja, a nők elleni erőszakról szól a tömeghez, és megemlékezik Nakba napjáról Palesztinával való szolidaritásáról, mielőtt végre bekerülne a tömegbe, hogy csatlakozzon a mosh gödörhöz. Erőteljes előadást, amelyet egyhamar nem felejtünk el.”

A Bathing Suits most csatlakozik a Man/Woman/Chainsaw-hoz az Egyesült Királyság-szerte turné során, és október 7-én a londoni Electric Ballroomban tartanak előadást. Új EP-jüket is útra keltik a bolti megjelenés miatt.

Látogassa meg itt jegyekért.

Az Indiana állambeli Mandyvel, amikor a francia/mankuniai zenekar az Julia Migenes borítóján díszelgett, arról beszélt nekünk, hogyan csiszolták ki egyedi, indusztriális táncos hangzásukat.

„Azt hiszem, amit észrevettünk, amikor turnéztunk és fesztiválokon játszottunk, az az volt, hogy vonzottak minket a váratlan ritmusok. Ez olyasvalami, amire lehet táncolni, de általában nem táncol” – osztotta meg Scott Fair gitáros.

„Táncolhatsz egy kísérletező zajművészre, aki nagyon furcsa időközönként megüti a pergőt, és szétdobál dolgokat a szobában – erre igazán izgalmas táncolni.”